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ВСУ ударили артиллерией по Запорожской области – погибли женщины - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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ВСУ ударили артиллерией по Запорожской области – погибли женщины
ВСУ ударили артиллерией по Запорожской области – погибли женщины - РИА Новости Крым, 09.01.2025
ВСУ ударили артиллерией по Запорожской области – погибли женщины
ВСУ обстреляли из артиллерийских орудий Каменку-Днепровскую. Вечером в четверг зафиксировано не менее пяти взрывов. Об этом сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T22:30
2025-01-09T22:30
евгений балицкий
запорожская область
новости
происшествия
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли из артиллерийских орудий Каменку-Днепровскую. Вечером в четверг зафиксировано не менее пяти взрывов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Во время артиллерийского обстрела две жительницы 1940 и 1965 годов рождения получили ранения, несовместимые с жизнью.Также при обстреле пострадало домовладение: повреждена крыша, фасад, окна, теплица и труба газопровода, рассказал глава региона.Ранее в четверг три человека были ранены при массированной атаке ВСУ по Запорожской области.Накануне ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска. Прицельный удар пришелся по одной из пустых емкостей хранения нефтепродуктов. Никто не пострадал, атака не повлияла на работу порта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Херсонщине: двое погибли и пять ранены – среди них беременнаяОбломки БПЛА упали на частный дом и повредили газопровод на КубаниВосемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭС
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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евгений балицкий, запорожская область, новости, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ ударили артиллерией по Запорожской области – погибли женщины

При артобстреле ВСУ Запорожской области погибли две женщины

22:30 09.01.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли из артиллерийских орудий Каменку-Днепровскую. Вечером в четверг зафиксировано не менее пяти взрывов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"К сожалению, в результате атаки противника на Каменку-Днепровскую погибли две женщины", – говорится в сообщении.
Во время артиллерийского обстрела две жительницы 1940 и 1965 годов рождения получили ранения, несовместимые с жизнью.
Также при обстреле пострадало домовладение: повреждена крыша, фасад, окна, теплица и труба газопровода, рассказал глава региона.
Ранее в четверг три человека были ранены при массированной атаке ВСУ по Запорожской области.
Накануне ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска. Прицельный удар пришелся по одной из пустых емкостей хранения нефтепродуктов. Никто не пострадал, атака не повлияла на работу порта.
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Евгений БалицкийЗапорожская областьНовостиПроисшествияСкорая помощьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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