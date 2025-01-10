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Массированная атака ВСУ на Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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Массированная атака ВСУ на Ростовскую область – что известно
Массированная атака ВСУ на Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Массированная атака ВСУ на Ростовскую область – что известно
16 беспилотников ВСУ сбиты в Ростовской области в ночь на пятницу. В регионе повреждены школы и предприятия, горят жилые дома и автомобили. Об этом сообщил врио РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T06:00
2025-01-10T06:13
ростовская область
юрий слюсарь
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
общество
пво
безопасность
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. 16 беспилотников ВСУ сбиты в Ростовской области в ночь на пятницу. В регионе повреждены школы и предприятия, горят жилые дома и автомобили. Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.По его информации, в селе Чалтырь в результате атаки БПЛА загорелся частый дом и припаркованные рядом автомобили. На месте работают дежурные пожарные расчеты. В селе Крым горит производственное предприятие.В хуторе Крюков при падении беспилотника повреждены несколько строений. "На данный момент известно о выбитых стеклах, посеченных фасадах и кровле в семи жилых домах и школе. По оперативной информации, никто из людей не пострадал. Информация уточняется", - отметил врио губернатора.9 января девять беспилотников были уничтожены над Краснодарским краем. Обломки украинского беспилотника упали в станице Петровской. В результате в семи домовладениях повреждены крыши, навесы, автомобили. В одном доме выбиты окна.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с британскими дронами на УкраинеВСУ ударили по многоэтажкам в Новой КаховкеОбломки БПЛА упали на частный дом и повредили газопровод на Кубани
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96
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ростовская область, юрий слюсарь, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), общество, пво, безопасность, пожар, новости
Массированная атака ВСУ на Ростовскую область – что известно

В Ростовской области после массированной атаки БПЛА пылают пожары и повреждены предприятия

06:00 10.01.2025 (обновлено: 06:13 10.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобили полиции и МЧС. Архивное фото
Автомобили полиции и МЧС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. 16 беспилотников ВСУ сбиты в Ростовской области в ночь на пятницу. В регионе повреждены школы и предприятия, горят жилые дома и автомобили. Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.
"Силы и средства ПВО отражают в Ростовской области массированную воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 16 БПЛА", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его информации, в селе Чалтырь в результате атаки БПЛА загорелся частый дом и припаркованные рядом автомобили. На месте работают дежурные пожарные расчеты.
В селе Крым горит производственное предприятие.
В хуторе Крюков при падении беспилотника повреждены несколько строений.
"На данный момент известно о выбитых стеклах, посеченных фасадах и кровле в семи жилых домах и школе. По оперативной информации, никто из людей не пострадал. Информация уточняется", - отметил врио губернатора.
9 января девять беспилотников были уничтожены над Краснодарским краем. Обломки украинского беспилотника упали в станице Петровской. В результате в семи домовладениях повреждены крыши, навесы, автомобили. В одном доме выбиты окна.
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Ростовская областьЮрий СлюсарьПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)ОбществоПВОБезопасностьПожарНовости
 
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