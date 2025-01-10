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Массированная атака ВСУ на Ростовскую область – что известно

Массированная атака ВСУ на Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 10.01.2025

Массированная атака ВСУ на Ростовскую область – что известно

16 беспилотников ВСУ сбиты в Ростовской области в ночь на пятницу. В регионе повреждены школы и предприятия, горят жилые дома и автомобили. Об этом сообщил врио РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T06:00

2025-01-10T06:00

2025-01-10T06:13

ростовская область

юрий слюсарь

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

общество

пво

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. 16 беспилотников ВСУ сбиты в Ростовской области в ночь на пятницу. В регионе повреждены школы и предприятия, горят жилые дома и автомобили. Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.По его информации, в селе Чалтырь в результате атаки БПЛА загорелся частый дом и припаркованные рядом автомобили. На месте работают дежурные пожарные расчеты. В селе Крым горит производственное предприятие.В хуторе Крюков при падении беспилотника повреждены несколько строений. "На данный момент известно о выбитых стеклах, посеченных фасадах и кровле в семи жилых домах и школе. По оперативной информации, никто из людей не пострадал. Информация уточняется", - отметил врио губернатора.9 января девять беспилотников были уничтожены над Краснодарским краем. Обломки украинского беспилотника упали в станице Петровской. В результате в семи домовладениях повреждены крыши, навесы, автомобили. В одном доме выбиты окна.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с британскими дронами на УкраинеВСУ ударили по многоэтажкам в Новой КаховкеОбломки БПЛА упали на частный дом и повредили газопровод на Кубани

ростовская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), общество, пво, безопасность, пожар, новости