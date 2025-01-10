https://crimea.ria.ru/20250110/silnyy-pozhar-okhvatil-zavod-po-proizvodstvu-atsetona-v-gatchine-1143219289.html

Сильный пожар охватил завод по производству ацетона в Гатчине

Сильный пожар охватил завод по производству ацетона в Гатчине - РИА Новости Крым, 10.01.2025

Сильный пожар охватил завод по производству ацетона в Гатчине

Крупный пожар на площади почти 2 тысячи квадратных метров произошел в промышленной зоне Гатчины. Как сообщает прокуратура Ленинградской области, по данному... РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T09:32

2025-01-10T09:32

2025-01-10T09:32

россия

новости

ленинградская область

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Крупный пожар на площади почти 2 тысячи квадратных метров произошел в промышленной зоне Гатчины. Как сообщает прокуратура Ленинградской области, по данному факту начата проверка.По данным МЧС России, на территории промзоны горит двухэтажное кирпичное здание. За 40 минут площадь пожара увеличилась до 1,9 тысяч квадратных метров. На данный момент информации о пострадавших не поступало.Как сообщает комитет правопорядка и безопасности Ленобласти, горит завод по производству ацетона. Пожару присвоен второй ранг сложности. К месту пожара выехал пожарный поезд. На месте также работают лаборатории Роспотребнадзора и Аварийно-спасательной службы Ленинградской области. Отмечается, что будут проведены необходимые замеры предельно допустимой концентрации химически опасных веществ.Деятельность аварийных служб на месте пожара координирует городской прокурор. В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также соблюдению требований промышленной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Птицефабрика горит в Курской областиДва человека погибли на пожарах в СевастополеВ Джанкое произошел пожар в двухэтажном доме

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, ленинградская область, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия