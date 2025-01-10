https://crimea.ria.ru/20250110/ubiystvo-na-stroyke-v-krymu-rabochiy-izbil-i-vybrosil-s-balkona-kollegu-1143221216.html

Убийство на стройке: в Крыму рабочий избил и cсбросил с балкона коллегу

Убийство на стройке: в Крыму рабочий избил и cсбросил с балкона коллегу - РИА Новости Крым, 10.01.2025

Убийство на стройке: в Крыму рабочий избил и cсбросил с балкона коллегу

Рабочий из Алушты пойдет под суд по обвинению в убийстве своего коллеги на строительной площадке. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного... РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T10:23

2025-01-10T10:23

2025-01-10T10:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Рабочий из Алушты пойдет под суд по обвинению в убийстве своего коллеги на строительной площадке. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.По данным следствия, происшествие случилось в ночь на 12 октября на территории строящегося жилого комплекса. В ходе бытового конфликта подозреваемый избил знакомого, после чего сбросил с высоты.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, конфликт между мужчинами произошел во время распития спиртного. Потерпевший скончался спустя несколько часов от многочисленных повреждений.Обстоятельства гибели мужчины установили правоохранители, фигурант дал признательные показания, а в ходе их проверки на месте преступления показал и рассказал, как совершил убийство.Сейчас мужчине предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу. Расследование завершено, материалы направлены в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец получил 7 лет колонии за "пьяное" убийство знакомой"Воспитали" силой: в Севастополе мужчины забили до смерти сводного братаЖитель Керчи забил кочергой родного отца

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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