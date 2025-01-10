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Убийство на стройке: в Крыму рабочий избил и cсбросил с балкона коллегу - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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Убийство на стройке: в Крыму рабочий избил и cсбросил с балкона коллегу
Убийство на стройке: в Крыму рабочий избил и cсбросил с балкона коллегу - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Убийство на стройке: в Крыму рабочий избил и cсбросил с балкона коллегу
Рабочий из Алушты пойдет под суд по обвинению в убийстве своего коллеги на строительной площадке. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T10:23
2025-01-10T10:36
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гсу ск россии по крыму и севастополю
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Рабочий из Алушты пойдет под суд по обвинению в убийстве своего коллеги на строительной площадке. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.По данным следствия, происшествие случилось в ночь на 12 октября на территории строящегося жилого комплекса. В ходе бытового конфликта подозреваемый избил знакомого, после чего сбросил с высоты.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, конфликт между мужчинами произошел во время распития спиртного. Потерпевший скончался спустя несколько часов от многочисленных повреждений.Обстоятельства гибели мужчины установили правоохранители, фигурант дал признательные показания, а в ходе их проверки на месте преступления показал и рассказал, как совершил убийство.Сейчас мужчине предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу. Расследование завершено, материалы направлены в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец получил 7 лет колонии за "пьяное" убийство знакомой"Воспитали" силой: в Севастополе мужчины забили до смерти сводного братаЖитель Керчи забил кочергой родного отца
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крым, алушта, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, происшествия, убийство, новости крыма, видео
Убийство на стройке: в Крыму рабочий избил и cсбросил с балкона коллегу

В Алуште рабочий предстанет перед судом за убийство коллеги на стройке

10:23 10.01.2025 (обновлено: 10:36 10.01.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Рабочий из Алушты пойдет под суд по обвинению в убийстве своего коллеги на строительной площадке. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, происшествие случилось в ночь на 12 октября на территории строящегося жилого комплекса. В ходе бытового конфликта подозреваемый избил знакомого, после чего сбросил с высоты.

"Утром тело погибшего обнаружил работодатель, посчитав, что строитель сам упал с высоты", - сказано в сообщении.

Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, конфликт между мужчинами произошел во время распития спиртного. Потерпевший скончался спустя несколько часов от многочисленных повреждений.
Обстоятельства гибели мужчины установили правоохранители, фигурант дал признательные показания, а в ходе их проверки на месте преступления показал и рассказал, как совершил убийство.
Сейчас мужчине предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу. Расследование завершено, материалы направлены в суд.
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КрымАлуштаГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура Республики КрымПроисшествияУбийствоНовости Крыма
 
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