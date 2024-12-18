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"Воспитали" силой: в Севастополе мужчины забили до смерти сводного брата

"Воспитали" силой: в Севастополе мужчины забили до смерти сводного брата - РИА Новости Крым, 18.12.2024

"Воспитали" силой: в Севастополе мужчины забили до смерти сводного брата

В Севастополе двое мужчин признаны виновными в групповом избиении и причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T18:46

2024-12-18T18:46

2024-12-18T18:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе двое мужчин признаны виновными в групповом избиении и причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.Отмечается, что один из осужденных – сводный брат погибшего мужчины, который таким образом решил "воспитать" его за некорректное отношение к матери.По решению Балаклавского районного суда оба мужчины признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Они приговорены к семи и восьми годам заключения в колонии строгого режима.Ранее в Керчи 35-летний житель села Героевка был задержан по подозрению в убийстве отца. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, мужчина забил родителя кочергой.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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