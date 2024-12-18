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"Воспитали" силой: в Севастополе мужчины забили до смерти сводного брата
"Воспитали" силой: в Севастополе мужчины забили до смерти сводного брата - РИА Новости Крым, 18.12.2024
"Воспитали" силой: в Севастополе мужчины забили до смерти сводного брата
В Севастополе двое мужчин признаны виновными в групповом избиении и причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T18:46
2024-12-18T18:46
2024-12-18T18:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе двое мужчин признаны виновными в групповом избиении и причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.Отмечается, что один из осужденных – сводный брат погибшего мужчины, который таким образом решил "воспитать" его за некорректное отношение к матери.По решению Балаклавского районного суда оба мужчины признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Они приговорены к семи и восьми годам заключения в колонии строгого режима.Ранее в Керчи 35-летний житель села Героевка был задержан по подозрению в убийстве отца. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, мужчина забил родителя кочергой.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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"Воспитали" силой: в Севастополе мужчины забили до смерти сводного брата
В Севастополе двое мужчин убили сводного брата за неуважительное отношение к матери
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе двое мужчин признаны виновными в групповом избиении и причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Отмечается, что один из осужденных – сводный брат погибшего мужчины, который таким образом решил "воспитать" его за некорректное отношение к матери.
"В конце ноября 2021 года вместе со своим товарищем он пришел к потерпевшему домой. Вместе они избили его в квартире, затем вывезли в лесистую местность в районе мыса Фиолент, нанесли еще несколько ударов и оставили там. Впоследствии мужчина скончался на месте преступления", - рассказали подробности дела в надзорном ведомстве.
По решению Балаклавского районного суда оба мужчины признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Они приговорены к семи и восьми годам заключения в колонии строгого режима.
Ранее в Керчи 35-летний житель села Героевка был задержан по подозрению в убийстве отца. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, мужчина забил родителя кочергой
.
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