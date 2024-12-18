https://crimea.ria.ru/20241218/v-sevastopole-mogut-otklyuchat-mobilnyy-internet-dnem-1142734882.html
В Севастополе могут отключать мобильный интернет днем
В Севастополе могут отключать мобильный интернет днем - РИА Новости Крым, 18.12.2024
В Севастополе могут отключать мобильный интернет днем
Ночные отключения мобильного интернета в Севастополе связаны с мерами безопасности, при этом они могут происходить и днем по оперативной необходимости. Об этом... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T19:40
2024-12-18T19:40
2024-12-18T19:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Ночные отключения мобильного интернета в Севастополе связаны с мерами безопасности, при этом они могут происходить и днем по оперативной необходимости. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее объяснил временное отключение мобильного интернета в Крыму. Эта мера связана обеспечением безопасности жителей полуострова.По его словам, мера также связана с необходимостью обеспечения безопасности севастопольцев. При этом отключение мобильного интернета в городе может произойти в любое время суток."Прошу понять, что заранее о таких отключениях предупреждений не будет. Возможность голосовой связи и отправка SMS-сообщений при этом операторами мобильной связи сохраняются. Оперативный штаб отслеживает изменения ситуации", - добавил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отключение мобильного интернета в Крыму – что будет со связьюВ Крыму предупредили об отключениях мобильного интернетаЧто делать, если в России отключат смартфоны и может ли такое быть
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, интернет, мобильная связь, крым, новости крыма
В Севастополе могут отключать мобильный интернет днем
Мобильный интернет может пропадать в любое время суток для безопасности - Развожаев
19:40 18.12.2024 (обновлено: 19:42 18.12.2024)