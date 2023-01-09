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Что делать, если в России отключат смартфоны и может ли такое быть

Что делать, если в России отключат смартфоны и может ли такое быть - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Что делать, если в России отключат смартфоны и может ли такое быть

Техническая возможность отключения смартфонов в России существует, однако есть ряд факторов, из-за которых этот сценарий вряд ли будет реализован на практике... РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T19:37

2023-01-09T19:37

2023-01-09T19:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Техническая возможность отключения смартфонов в России существует, однако есть ряд факторов, из-за которых этот сценарий вряд ли будет реализован на практике. Такое мнение РИА Новости Крым выразил хакер, специалист по информационной, компьютерной, сетевой и кибербезопасности, программист и блогер Сергей Викулин.В начале января в интернете началось обсуждение возможности отключения всех смартфонов на территории России. Старт дискуссии положила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Технически возможно"У представителей компаний существует такая техническая возможность. У каждого устройства есть уникальный номер IMEI. У производителя есть база данных этих номеров, которая упорядочивает устройства по странам, где был продан телефон. К примеру, уполномоченный сотрудник сортирует базу данных по стране и блокирует все телефоны, которые были проданы на территории России. Если человек уедет в любую другую страну, но телефон куплен в России, то он все равно заблокируется", – поясняет специалист.Заблокировать смартфон, по словам Викулина, можно только тогда, когда он подключен к интернету. В противном случае устройство просто не примет запрос на блокировку. Но поскольку владельцы смартфонов активно пользуются сетью, этот "путь спасения" можно считать утопическим.iPhone & AndroidПо словам киберэксперта, в теории превратиться в бесполезные "кирпичи" из-за блокировки могут любые смартфоны, как на базе iOS (iPhone и iPad), так и на базе Android. Однако для первых блокировка будет фактически смертельной, тогда как вторые возможно реанимировать:"С Android все проще. Как правило, в интернете для таких смартфонов есть прошивки, в основном неофициальные. Если такое произойдет, то Android вы просто перепрошьете у ближайшего специалиста, и будете дальше им пользоваться. А вот на iPhone трудно поменять прошивку и не каждый за это берется. Конечно, существует функционал Jailbreak, который позволяет устанавливать сторонние обеспечения, но в данном случае это, скорее всего, не поможет", – констатирует специалист.Вероятность минимальнаПри этом, по мнению эксперта, вероятность отключения смартфонов в России выглядит скорее "пугалкой", чем объективной перспективой. Этого никто не станет делать, убежден Викулин:Кроме того, производители в этом случае теряют прибыль, так как продажи смартфонов будут приостановлены, а также несут огромные репутационные потери, поскольку многие пользователи впредь не захотят подвергаться рискам.Спасти личные данныеТем, кто все же опасается блокировки, специалист советует сохранять всю персональную информацию. Фотографии и видео можно загружать "в облако". Это тоже не дает стопроцентной гарантии сохранности, но все же в этом случае риски лишиться данных критически малы.Также он рекомендует копировать важную информацию на съемные жесткие диски – для таких целей подойдет диск на один терабайт. А вот "флешки", по его мнению, навсегда уходят в прошлое.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем нельзя писать в мессенджерах - киберэкспертЗащититься невозможно: хакер оценил опасность WhatsAppКак вычислить прослушку в смартфоне – простой способ от эксперта

https://crimea.ria.ru/20221110/magazin-prilozheniy-rustore-stanet-obyazatelnym-dlya-predustanovki-v-rf-1125306959.html

https://crimea.ria.ru/20221104/kak-vybrat-pauerbank--sovety-roskachestva-1125225233.html

https://crimea.ria.ru/20221024/vash-smartfon-prosluzhit-dolshe-ekspert-o-glavnykh-ubiytsakh-gadzhetov-1125048235.html

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2023

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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