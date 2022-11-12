https://crimea.ria.ru/20221112/kak-vychislit-proslushku-v-smartfone--prostoy-sposob-ot-eksperta-1125342075.html

Как вычислить прослушку в смартфоне – простой способ от эксперта

Как вычислить прослушку в смартфоне – простой способ от эксперта - РИА Новости Крым, 12.11.2022

Как вычислить прослушку в смартфоне – простой способ от эксперта

Передавать информацию с вашего телефона третьим лицам может множество программ, поэтому нужно знать признаки, которые могут указывать на шпиона в смартфоне. Об... РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T19:19

2022-11-12T19:19

2022-11-12T19:19

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Передавать информацию с вашего телефона третьим лицам может множество программ, поэтому нужно знать признаки, которые могут указывать на шпиона в смартфоне. Об этом со ссылкой на руководителя команды разработки платформы Gem4me Ваге Закаряна сообщает агентство "Прайм".Так, об этом могут свидетельствовать неожиданный перегрев устройства, необъяснимый рост потребления интернет-трафика, а также быстрая разрядка телефона. Конечно, все это могут быть и технические поломки, однако надо быть внимательным и проверить свой смартфон. По словам специалиста, самый быстрый и простой способ узнать, идет ли какая-либо переадресация с вашего телефона — ввести команду *#21#.Закарян советует периодически проверять телефон подобным образом и внимательно следить, не появились ли на устройстве программы-шпионы, которые были установлены без вашего ведома. При обнаружении незнакомого приложения нужно сразу выяснить, в какой момент оно появилось, и избавиться от него.

https://crimea.ria.ru/20221003/kakie-priznaki-ukazyvayut-na-proslushku-smartfona-1124706628.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество