https://crimea.ria.ru/20221112/kak-vychislit-proslushku-v-smartfone--prostoy-sposob-ot-eksperta-1125342075.html
Как вычислить прослушку в смартфоне – простой способ от эксперта
Как вычислить прослушку в смартфоне – простой способ от эксперта - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Как вычислить прослушку в смартфоне – простой способ от эксперта
Передавать информацию с вашего телефона третьим лицам может множество программ, поэтому нужно знать признаки, которые могут указывать на шпиона в смартфоне. Об... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T19:19
2022-11-12T19:19
2022-11-12T19:19
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Передавать информацию с вашего телефона третьим лицам может множество программ, поэтому нужно знать признаки, которые могут указывать на шпиона в смартфоне. Об этом со ссылкой на руководителя команды разработки платформы Gem4me Ваге Закаряна сообщает агентство "Прайм".Так, об этом могут свидетельствовать неожиданный перегрев устройства, необъяснимый рост потребления интернет-трафика, а также быстрая разрядка телефона. Конечно, все это могут быть и технические поломки, однако надо быть внимательным и проверить свой смартфон. По словам специалиста, самый быстрый и простой способ узнать, идет ли какая-либо переадресация с вашего телефона — ввести команду *#21#.Закарян советует периодически проверять телефон подобным образом и внимательно следить, не появились ли на устройстве программы-шпионы, которые были установлены без вашего ведома. При обнаружении незнакомого приложения нужно сразу выяснить, в какой момент оно появилось, и избавиться от него.
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общество
Как вычислить прослушку в смартфоне – простой способ от эксперта
Эксперт Закарян назвал способы вычислить прослушку в смартфоне
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Передавать информацию с вашего телефона третьим лицам может множество программ, поэтому нужно знать признаки, которые могут указывать на шпиона в смартфоне. Об этом со ссылкой на руководителя команды разработки платформы Gem4me Ваге Закаряна сообщает агентство "Прайм".
Так, об этом могут свидетельствовать неожиданный перегрев устройства, необъяснимый рост потребления интернет-трафика, а также быстрая разрядка телефона. Конечно, все это могут быть и технические поломки, однако надо быть внимательным и проверить свой смартфон. По словам специалиста, самый быстрый и простой способ узнать, идет ли какая-либо переадресация с вашего телефона — ввести команду *#21#.
"Если у вас для всех типов данных, таких, как звонки, смс и прочих, будет указано, что переадресация отключена, то это будет означать, что телефон не передает информацию третьим лицам", — пояснил эксперт.
Закарян советует периодически проверять телефон подобным образом и внимательно следить, не появились ли на устройстве программы-шпионы, которые были установлены без вашего ведома. При обнаружении незнакомого приложения нужно сразу выяснить, в какой момент оно появилось, и избавиться от него.