https://crimea.ria.ru/20241218/10-raket-sbili-nad-rostovskoy-oblastyu--chto-izvestno-1142731606.html

10 ракет сбили над Ростовской областью – что известно

10 ракет сбили над Ростовской областью – что известно - РИА Новости Крым, 18.12.2024

10 ракет сбили над Ростовской областью – что известно

Над Ростовской областью уничтожены 10 ракет. Обломки упали на жилые дома, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T17:47

2024-12-18T17:47

2024-12-18T18:04

ростовская область

пво

юрий слюсарь

происшествия

пожар

ракетная атака

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Над Ростовской областью уничтожены 10 ракет. Обломки упали на жилые дома, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Ранее он сообщал, что силы ПВО сбили три из четырех ракет над Каменском. По данным Слюсаря, пострадавших и погибших среди мирного населения нет.На местах происшествия работают оперативные службы. Информация о разрушениях уточняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2024

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Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, пво, юрий слюсарь, происшествия, пожар, ракетная атака, новости