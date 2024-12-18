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10 ракет сбили над Ростовской областью – что известно - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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10 ракет сбили над Ростовской областью – что известно
10 ракет сбили над Ростовской областью – что известно - РИА Новости Крым, 18.12.2024
10 ракет сбили над Ростовской областью – что известно
Над Ростовской областью уничтожены 10 ракет. Обломки упали на жилые дома, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T17:47
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ростовская область
пво
юрий слюсарь
происшествия
пожар
ракетная атака
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Над Ростовской областью уничтожены 10 ракет. Обломки упали на жилые дома, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Ранее он сообщал, что силы ПВО сбили три из четырех ракет над Каменском. По данным Слюсаря, пострадавших и погибших среди мирного населения нет.На местах происшествия работают оперативные службы. Информация о разрушениях уточняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростовская область, пво, юрий слюсарь, происшествия, пожар, ракетная атака, новости
10 ракет сбили над Ростовской областью – что известно

В Ростовской области сбили 10 ракет

17:47 18.12.2024 (обновлено: 18:04 18.12.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Над Ростовской областью уничтожены 10 ракет. Обломки упали на жилые дома, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Ранее он сообщал, что силы ПВО сбили три из четырех ракет над Каменском.
"В Каменском районе в результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом по улице Первомайской. Осколками повреждены окна в доме по улице Речная. Во дворе домовладения по улице Карла Маркса обнаружен еще один фрагмент ракеты. Место оцеплено", - написал он в Telegram-канале.
По данным Слюсаря, пострадавших и погибших среди мирного населения нет.
На местах происшествия работают оперативные службы. Информация о разрушениях уточняется.
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Ростовская областьПВОЮрий СлюсарьПроисшествияПожарРакетная атакаНовости
 
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