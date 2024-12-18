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Три ракеты сбили над Ростовской областью – есть разрушения

Три ракеты сбили над Ростовской областью – есть разрушения - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Три ракеты сбили над Ростовской областью – есть разрушения

В Ростовской области силы противовоздушной обороны отражают ракетную атаку. Уже сбиты три из четырех ракет, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T16:50

2024-12-18T16:50

2024-12-18T17:57

ростовская область

происшествия

обстрелы всу

юрий слюсарь

ракетная опасность

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Ростовской области силы противовоздушной обороны отражают ракетную атаку. Уже сбиты три из четырех ракет, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.По предварительным данным, пострадавших нет, отметил Слюсарь. Информация о последствиях уточняется.17 декабря над Воронежской областью была отражена воздушная атака - силы ПВО уничтожили украинский беспилотник. По данным губернатора региона Александра Гусева, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.В ночь на воскресенье над Туапсинским районом Кубани сбили украинские беспилотники. Кроме того, в станице Марьянской Краснодарского края обломки одного из БПЛА упали на частный дом, частично повреждены хозпостройки, выбиты окна.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов поручил усилить ПВО для защиты критически важных объектовБеспилотник сбит над Черным моремНад Донецком сбили дальнобойные ракеты

ростовская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, обстрелы всу, юрий слюсарь, ракетная опасность, новости, безопасность