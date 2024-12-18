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Три ракеты сбили над Ростовской областью – есть разрушения
Три ракеты сбили над Ростовской областью – есть разрушения - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Три ракеты сбили над Ростовской областью – есть разрушения
В Ростовской области силы противовоздушной обороны отражают ракетную атаку. Уже сбиты три из четырех ракет, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T16:50
2024-12-18T16:50
2024-12-18T17:57
ростовская область
происшествия
обстрелы всу
юрий слюсарь
ракетная опасность
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Ростовской области силы противовоздушной обороны отражают ракетную атаку. Уже сбиты три из четырех ракет, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.По предварительным данным, пострадавших нет, отметил Слюсарь. Информация о последствиях уточняется.17 декабря над Воронежской областью была отражена воздушная атака - силы ПВО уничтожили украинский беспилотник. По данным губернатора региона Александра Гусева, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.В ночь на воскресенье над Туапсинским районом Кубани сбили украинские беспилотники. Кроме того, в станице Марьянской Краснодарского края обломки одного из БПЛА упали на частный дом, частично повреждены хозпостройки, выбиты окна.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов поручил усилить ПВО для защиты критически важных объектовБеспилотник сбит над Черным моремНад Донецком сбили дальнобойные ракеты
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ростовская область, происшествия, обстрелы всу, юрий слюсарь, ракетная опасность, новости, безопасность
Три ракеты сбили над Ростовской областью – есть разрушения
В Ростовской области силы ПВО уничтожили три ракеты
16:50 18.12.2024 (обновлено: 17:57 18.12.2024)