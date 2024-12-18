https://crimea.ria.ru/20241218/nato-naraschivaet-aktivnost-u-rossiyskikh-granits---gerasimov--1142725650.html

НАТО наращивает активность у российских границ - Герасимов

НАТО наращивает активность у российских границ - Герасимов - РИА Новости Крым, 18.12.2024

НАТО наращивает активность у российских границ - Герасимов

НАТО увеличивает активность у российских границ, на региональном уровне нарастает напряженность в Европе, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T14:53

2024-12-18T14:53

2024-12-18T14:54

валерий герасимов

генштаб мо рф

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. НАТО увеличивает активность у российских границ, на региональном уровне нарастает напряженность в Европе, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга, сообщает Минобороны.По словам генерала армии, альянс продолжает политику расширения на Восток, приближая военную инфраструктуру к российским границам. Делается это под предлогом якобы неизбежности вооруженного столкновения НАТО с Российской Федерацией, отметил он."На фоне усиления напряженности отмечается увеличение активности НАТО у российских границ. Количество масштабных военных учений стран альянса достигло сорока мероприятий в год. На постоянной основе вблизи российских границ размещены многочисленные воинские контингенты", – подчеркнул Герасимов.В качестве примера генерал армии привел масштабные учения Steadfast Defender, в которых приняли участие все страны альянса. В рамках учений отрабатывались вопросы крупномасштабных военных действий на Европейском континенте. По данным Минобороны, в ходе учения к российским границам были передислоцирован значительный контингент, в том числе американских войск. Кроме того, на датском острове Борнхольм развернули пусковую установку, дальность действия которой составляет до 2400 км.Силы Военно-Морского флота России в свою очередь отработали поиск иностранных подводных лодок, а также слежение за корабельными группировками стран НАТО. Самолеты дальней авиации патрулировали районы, где проходили учения. Средства ПВО были приведены в состояние повышенной готовности, проинформировал начальник Генштаба.Ранее в минобороны Финляндии выступили с предложением разместить базу НАТО на российско-финской границе. Штаб сухопутных войск альянса хотят расположить в городе Миккели, который находится в 300 километрах от Санкт-ПетербургаГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:4НАТО хочет расширить боевые возможности в Черном море - БортниковАрмия РФ получит ракетоносцы Ту-160М и атомную подлодку в новом годуВвод контингента НАТО на Украину: сколько боевиков может собрать альянсНАТО и Америка наращивают военное присутствие в Арктике

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий герасимов, генштаб мо рф, россия, нато, безопасность, в мире, вооруженные силы россии