https://crimea.ria.ru/20241218/nato-naraschivaet-aktivnost-u-rossiyskikh-granits---gerasimov--1142725650.html
НАТО наращивает активность у российских границ - Герасимов
НАТО наращивает активность у российских границ - Герасимов - РИА Новости Крым, 18.12.2024
НАТО наращивает активность у российских границ - Герасимов
НАТО увеличивает активность у российских границ, на региональном уровне нарастает напряженность в Европе, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T14:53
2024-12-18T14:53
2024-12-18T14:54
валерий герасимов
генштаб мо рф
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в мире
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. НАТО увеличивает активность у российских границ, на региональном уровне нарастает напряженность в Европе, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга, сообщает Минобороны.По словам генерала армии, альянс продолжает политику расширения на Восток, приближая военную инфраструктуру к российским границам. Делается это под предлогом якобы неизбежности вооруженного столкновения НАТО с Российской Федерацией, отметил он."На фоне усиления напряженности отмечается увеличение активности НАТО у российских границ. Количество масштабных военных учений стран альянса достигло сорока мероприятий в год. На постоянной основе вблизи российских границ размещены многочисленные воинские контингенты", – подчеркнул Герасимов.В качестве примера генерал армии привел масштабные учения Steadfast Defender, в которых приняли участие все страны альянса. В рамках учений отрабатывались вопросы крупномасштабных военных действий на Европейском континенте. По данным Минобороны, в ходе учения к российским границам были передислоцирован значительный контингент, в том числе американских войск. Кроме того, на датском острове Борнхольм развернули пусковую установку, дальность действия которой составляет до 2400 км.Силы Военно-Морского флота России в свою очередь отработали поиск иностранных подводных лодок, а также слежение за корабельными группировками стран НАТО. Самолеты дальней авиации патрулировали районы, где проходили учения. Средства ПВО были приведены в состояние повышенной готовности, проинформировал начальник Генштаба.Ранее в минобороны Финляндии выступили с предложением разместить базу НАТО на российско-финской границе. Штаб сухопутных войск альянса хотят расположить в городе Миккели, который находится в 300 километрах от Санкт-ПетербургаГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:4НАТО хочет расширить боевые возможности в Черном море - БортниковАрмия РФ получит ракетоносцы Ту-160М и атомную подлодку в новом годуВвод контингента НАТО на Украину: сколько боевиков может собрать альянсНАТО и Америка наращивают военное присутствие в Арктике
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валерий герасимов, генштаб мо рф, россия, нато, безопасность, в мире, вооруженные силы россии
НАТО наращивает активность у российских границ - Герасимов
Количество масштабных военных учений стран НАТО достигло 40 в год - Герасимов
14:53 18.12.2024 (обновлено: 14:54 18.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. НАТО увеличивает активность у российских границ, на региональном уровне нарастает напряженность в Европе, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга, сообщает Минобороны.
По словам генерала армии, альянс продолжает политику расширения на Восток, приближая военную инфраструктуру к российским границам. Делается это под предлогом якобы неизбежности вооруженного столкновения НАТО с Российской Федерацией, отметил он.
"На фоне усиления напряженности отмечается увеличение активности НАТО у российских границ. Количество масштабных военных учений стран альянса достигло сорока мероприятий в год. На постоянной основе вблизи российских границ размещены многочисленные воинские контингенты", – подчеркнул Герасимов.
В качестве примера генерал армии привел масштабные учения Steadfast Defender, в которых приняли участие все страны альянса. В рамках учений отрабатывались вопросы крупномасштабных военных действий на Европейском континенте. По данным Минобороны, в ходе учения к российским границам были передислоцирован значительный контингент, в том числе американских войск. Кроме того, на датском острове Борнхольм развернули пусковую установку, дальность действия которой составляет до 2400 км.
"Все эти факторы не способствуют повышению безопасности для населения стран Европы, особенно для новых активистов НАТО – Финляндии и Швеции. Все учения стран НАТО нами внимательно отслеживаются в рамках стратегического сдерживания", - отметил Герасимов.
Силы Военно-Морского флота России в свою очередь отработали поиск иностранных подводных лодок, а также слежение за корабельными группировками стран НАТО. Самолеты дальней авиации патрулировали районы, где проходили учения. Средства ПВО были приведены в состояние повышенной готовности, проинформировал начальник Генштаба.
Ранее в минобороны Финляндии выступили с предложением разместить базу НАТО на российско-финской границе.
Штаб сухопутных войск альянса хотят расположить в городе Миккели, который находится в 300 километрах от Санкт-Петербурга
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