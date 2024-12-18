https://crimea.ria.ru/20241218/novosti-svo-poteri-kievskogo-rezhima-za-sutki-1142723406.html

Новости СВО: потери киевского режима за сутки

Новости СВО: потери киевского режима за сутки - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Новости СВО: потери киевского режима за сутки

Потери киевского режима за сутки составили свыше 1600 боевиков, также уничтожена вражеская техника и вооружение, в том числе западного производства. Об этом... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T14:16

2024-12-18T14:16

2024-12-18T14:16

министерство обороны рф

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Потери киевского режима за сутки составили свыше 1600 боевиков, также уничтожена вражеская техника и вооружение, в том числе западного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ в среду.Подразделениями группировки войск "Север" уничтожили до полусотни военнослужащих ВСУ, а также боевую бронемашину и четыре 122-мм гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили две вражеские контратаки и ликвидировали до 540 боевиков ВСУ. Кроме того, сожжены: боевая машина пехоты, американский и польский бронетранспортеры, два пикапа, 155-мм гаубица FH-70 из Великобритании, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 и 105-мм гаубица М101 производства США. Также уничтожена станция РЭБ "Квертус".Подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Трудовое Донецкой Народной Республики.Потери противника на этой линии фронта составили до 350 военнослужащих, также враг недосчитался боевой бронированной машины, двух автомобилей и 122-мм гаубицы Д-30.Также уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад с боеприпасами.Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Старые Терны Донецкой Народной Республики. Отражены 11 контратак вооруженных формирований ВСУ."Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую бронированную машину "Senator" канадского производства, два автомобиля, три 152-мм гаубицы "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30", – сказано в сводке Минобороны.Подразделения группировки войск "Восток" ликвидировали до 160 военнослужащих, а также боевую бронемашину "Snatch" из Великобритании, самоходные артиллерийские установки 152-мм "Акация", 122-мм "Гвоздика" и 152-мм орудие Д-20.Военнослужащие "Днепра" отразили две атаки противника, безвозвратные потери на этом участке фронта превысили за сутки 70 человек.Сутками ранее потери украинских войск также составили свыше 1600 человек, сообщали в Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десантники из Феодосии громят вражескую технику в Курской областиУкраина потеряла около миллиона военнослужащих за время СВО – БелоусовМинистр обороны РФ назвал площадь освобожденных за год территорий

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу