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ВСУ ударили по рынку в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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ВСУ ударили по рынку в Новой Каховке
ВСУ ударили по рынку в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 18.12.2024
ВСУ ударили по рынку в Новой Каховке
ВСУ обстреляли центральный рынок в Новой Каховке, погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T13:51
2024-12-18T13:53
новая каховка
новости
происшествия
херсонская область
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли центральный рынок в Новой Каховке, погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.Кроме того, в результате обстрела были повреждены станция технического обслуживания и легковой автомобиль на ее территории, два закрытых бокса автозаправочной станции. Также в магазине одежды выбиты окна и разрушены витрины, добавили в администрации.Ранее украинские боевики также обстреляли Новую Каховку снарядами РСЗО, в результате чего были повреждены четыре многоквартирных дома.В Алешках Херсонской области при атаке дронов-камикадзе по гуманитарному пункту погибли три человека, еще три получили тяжелые ранения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли больницу и газопровод в Новой КаховкеЧисло погибших и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке возрослоВоенные из Крыма уничтожили крупный пункт дислокации ВСУ на Херсонщине
новая каховка
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РИА Новости Крым
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новая каховка, новости, происшествия, херсонская область, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ ударили по рынку в Новой Каховке

В результате удара ВСУ по рынку в Новой Каховке погиб мирный житель

13:51 18.12.2024 (обновлено: 13:53 18.12.2024)
 
© Telegram Администрации Новой КаховкиВСУ ударили по рынку в Новой Каховке
ВСУ ударили по рынку в Новой Каховке
© Telegram Администрации Новой Каховки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли центральный рынок в Новой Каховке, погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

"На этот раз киевский режим обстрелял территорию центрального рынка Новой Каховки. В результате данного обстрела погиб мужчина, получивший травмы несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела были повреждены станция технического обслуживания и легковой автомобиль на ее территории, два закрытых бокса автозаправочной станции. Также в магазине одежды выбиты окна и разрушены витрины, добавили в администрации.
Ранее украинские боевики также обстреляли Новую Каховку снарядами РСЗО, в результате чего были повреждены четыре многоквартирных дома.
В Алешках Херсонской области при атаке дронов-камикадзе по гуманитарному пункту погибли три человека, еще три получили тяжелые ранения.
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Новая КаховкаНовостиПроисшествияХерсонская областьСкорая помощьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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