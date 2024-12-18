https://crimea.ria.ru/20241218/vsu-udarili-po-rynku-v-novoy-kakhovke-1142721241.html
ВСУ ударили по рынку в Новой Каховке
ВСУ ударили по рынку в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 18.12.2024
ВСУ ударили по рынку в Новой Каховке
ВСУ обстреляли центральный рынок в Новой Каховке, погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T13:51
2024-12-18T13:51
2024-12-18T13:53
новая каховка
новости
происшествия
херсонская область
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/12/1142721805_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_ec765963673c370b7b1d2f9389fd792e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли центральный рынок в Новой Каховке, погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.Кроме того, в результате обстрела были повреждены станция технического обслуживания и легковой автомобиль на ее территории, два закрытых бокса автозаправочной станции. Также в магазине одежды выбиты окна и разрушены витрины, добавили в администрации.Ранее украинские боевики также обстреляли Новую Каховку снарядами РСЗО, в результате чего были повреждены четыре многоквартирных дома.В Алешках Херсонской области при атаке дронов-камикадзе по гуманитарному пункту погибли три человека, еще три получили тяжелые ранения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли больницу и газопровод в Новой КаховкеЧисло погибших и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке возрослоВоенные из Крыма уничтожили крупный пункт дислокации ВСУ на Херсонщине
новая каховка
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/12/1142721805_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_e9adab53a36d1eb96478c8fd4247b11f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, новости, происшествия, херсонская область, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ ударили по рынку в Новой Каховке
В результате удара ВСУ по рынку в Новой Каховке погиб мирный житель
13:51 18.12.2024 (обновлено: 13:53 18.12.2024)