https://crimea.ria.ru/20241218/vsu-udarili-po-rynku-v-novoy-kakhovke-1142721241.html

ВСУ ударили по рынку в Новой Каховке

ВСУ ударили по рынку в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 18.12.2024

ВСУ ударили по рынку в Новой Каховке

ВСУ обстреляли центральный рынок в Новой Каховке, погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T13:51

2024-12-18T13:51

2024-12-18T13:53

новая каховка

новости

происшествия

херсонская область

скорая помощь

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли центральный рынок в Новой Каховке, погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.Кроме того, в результате обстрела были повреждены станция технического обслуживания и легковой автомобиль на ее территории, два закрытых бокса автозаправочной станции. Также в магазине одежды выбиты окна и разрушены витрины, добавили в администрации.Ранее украинские боевики также обстреляли Новую Каховку снарядами РСЗО, в результате чего были повреждены четыре многоквартирных дома.В Алешках Херсонской области при атаке дронов-камикадзе по гуманитарному пункту погибли три человека, еще три получили тяжелые ранения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли больницу и газопровод в Новой КаховкеЧисло погибших и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке возрослоВоенные из Крыма уничтожили крупный пункт дислокации ВСУ на Херсонщине

новая каховка

херсонская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, новости, происшествия, херсонская область, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу