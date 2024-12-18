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В Сухопутных войсках РФ сформированы две армии и армейский корпус
В Сухопутных войсках РФ сформированы две армии и армейский корпус - РИА Новости Крым, 18.12.2024
В Сухопутных войсках РФ сформированы две армии и армейский корпус
В Сухопутных войсках России в этом году сформированы две общевойсковые армии, армейский корпус и 16 соединений, а также два военных округа. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T14:00
2024-12-18T14:00
2024-12-18T14:00
армия и флот
вооруженные силы россии
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валерий герасимов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Сухопутных войсках России в этом году сформированы две общевойсковые армии, армейский корпус и 16 соединений, а также два военных округа. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге в среду.Начальник Генштаба также отметил, что для повышения возможностей системы воздушно-космической обороны сформировано одно соединение Воздушно-космических сил. Кроме того, завершается формирование первого полка, оснащенного зенитной ракетной системой С-500, способной решать задачи стратегической противоракетной обороны.В Военно-морском флоте созданы речная флотилия и два соединения. В его состав приняты 38 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, в том числе многоцелевая атомная подводная лодка и малые ракетные корабли – носители высокоточного оружия большой дальности, добавил Герасимов.Президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих, соответствующий указ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов в сентябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Путин увеличил штат ВС РФ и кто пойдет служитьПутин утвердил Корабельный устав ВМФ и Морскую доктринуАрмия России освободила 189 населенных пунктов в этом году – Путин
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армия и флот, вооруженные силы россии, новости, валерий герасимов, генштаб мо рф, россия
В Сухопутных войсках РФ сформированы две армии и армейский корпус
В Сухопутных войсках России сформированы две армии и 16 соединений – Герасимов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Сухопутных войсках России в этом году сформированы две общевойсковые армии, армейский корпус и 16 соединений, а также два военных округа. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге в среду.
"В соответствии с решением верховного главнокомандующего продолжено поэтапное наращивание состава Вооруженных сил, их штатная численность увеличена до 1,5 миллиона военнослужащих. В Сухопутных войсках в этом году сформированы Московский и Ленинградский военные округа, две общевойсковые армии, армейский корпус и 16 соединений", - цитирует Герасимова пресс-служба Минобороны.
Начальник Генштаба также отметил, что для повышения возможностей системы воздушно-космической обороны сформировано одно соединение Воздушно-космических сил. Кроме того, завершается формирование первого полка, оснащенного зенитной ракетной системой С-500, способной решать задачи стратегической противоракетной обороны.
В Военно-морском флоте созданы речная флотилия и два соединения. В его состав приняты 38 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, в том числе многоцелевая атомная подводная лодка и малые ракетные корабли – носители высокоточного оружия большой дальности, добавил Герасимов.
Президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тысяч человек
, среди них 1,5 млн военнослужащих, соответствующий указ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов в сентябре.
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