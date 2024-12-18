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В Сухопутных войсках РФ сформированы две армии и армейский корпус

В Сухопутных войсках РФ сформированы две армии и армейский корпус - РИА Новости Крым, 18.12.2024

В Сухопутных войсках РФ сформированы две армии и армейский корпус

В Сухопутных войсках России в этом году сформированы две общевойсковые армии, армейский корпус и 16 соединений, а также два военных округа. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T14:00

2024-12-18T14:00

2024-12-18T14:00

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

валерий герасимов

генштаб мо рф

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Сухопутных войсках России в этом году сформированы две общевойсковые армии, армейский корпус и 16 соединений, а также два военных округа. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге в среду.Начальник Генштаба также отметил, что для повышения возможностей системы воздушно-космической обороны сформировано одно соединение Воздушно-космических сил. Кроме того, завершается формирование первого полка, оснащенного зенитной ракетной системой С-500, способной решать задачи стратегической противоракетной обороны.В Военно-морском флоте созданы речная флотилия и два соединения. В его состав приняты 38 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, в том числе многоцелевая атомная подводная лодка и малые ракетные корабли – носители высокоточного оружия большой дальности, добавил Герасимов.Президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих, соответствующий указ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов в сентябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Путин увеличил штат ВС РФ и кто пойдет служитьПутин утвердил Корабельный устав ВМФ и Морскую доктринуАрмия России освободила 189 населенных пунктов в этом году – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, вооруженные силы россии, новости, валерий герасимов, генштаб мо рф, россия