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ВС России выполнили все поставленные в 2024 году задачи - Генштаб - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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ВС России выполнили все поставленные в 2024 году задачи - Генштаб
ВС России выполнили все поставленные в 2024 году задачи - Генштаб - РИА Новости Крым, 18.12.2024
ВС России выполнили все поставленные в 2024 году задачи - Генштаб
Вооруженные силы России выполнили в 2024 году все задачи, поставленные руководством страны. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ – первый... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T13:31
2024-12-18T13:35
вооруженные силы россии
армия и флот
валерий герасимов
генштаб мо рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выполнили в 2024 году все задачи, поставленные руководством страны. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств.По его словам, за врем спецоперации армия России накопила большой практический опыт ведения боевых действий и применения разных родов войск."Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты", - заявил он.Российские войска постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях, заявлял Герасимов ранее. По его словам, российские войска продолжают эффективно выполнять задачи по достижению целей специальной военной операции, несмотря на оказываемую Западом масштабную военную и финансовую помощь Украине и тотальную мобилизацию украинских граждан,Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия близка к достижению целей СВО – НарышкинГлава Генштаба Герасимов поговорил с начальником штабов ВС СШАЗапад разрушает основы безопасности – Герасимов
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вооруженные силы россии, армия и флот, валерий герасимов, генштаб мо рф, новости, россия
ВС России выполнили все поставленные в 2024 году задачи - Генштаб

Вооруженные силы России выполнили все задачи на 2024 год - Герасимов

13:31 18.12.2024 (обновлено: 13:35 18.12.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выполнили в 2024 году все задачи, поставленные руководством страны. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств.
"Подводя итоги деятельности вооруженных сил в этом году, отмечу, что все задачи, поставленные руководством страны, выполнены. Вооруженные силы развиваются - идет обновление вооружения и военной техники, растет уровень подготовки руководящего состава и подразделений", - сказал Герасимов.
По его словам, за врем спецоперации армия России накопила большой практический опыт ведения боевых действий и применения разных родов войск.
"Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты", - заявил он.
Российские войска постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях, заявлял Герасимов ранее. По его словам, российские войска продолжают эффективно выполнять задачи по достижению целей специальной военной операции, несмотря на оказываемую Западом масштабную военную и финансовую помощь Украине и тотальную мобилизацию украинских граждан,
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Вооруженные силы РоссииАрмия и флотВалерий ГерасимовГенштаб МО РФНовостиРоссия
 
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