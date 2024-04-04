https://crimea.ria.ru/20240404/zapad-razrushaet-osnovy-bezopasnosti--gerasimov-1136280114.html

Запад разрушает основы безопасности – Герасимов

Запад разрушает основы безопасности – Герасимов - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Запад разрушает основы безопасности – Герасимов

Западные страны последовательно разрушают основы стратегической стабильности. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, открывая в Москве... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T12:55

2024-04-04T12:55

2024-04-04T12:55

валерий герасимов

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Западные страны последовательно разрушают основы стратегической стабильности. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, открывая в Москве заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств - участников СНГ."События последнего времени свидетельствуют о последовательном разрушении Западом фундаментальных основ стратегической стабильности и международных институтов безопасности", – сказал начальник Генштаба.По его словам, нынешняя встреча военачальников всех стран СНГ происходит на фоне сложной и изменчивой военно-политической обстановки, когда в мире возникают все новые зоны конфликтов.НАТО намеревается наращивать свой военный потенциал у границ России до Черного моря, а также готовит диверсантов для совершения антироссийских акций, ранее заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия предъявит Украине межгосударственную претензию – ЗахароваДля борьбы с Россией Украина вербует боевиков в Душанбе – Патрушев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий герасимов, вооруженные силы россии, снг, министерство обороны рф, новости, безопасность, россия