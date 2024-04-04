Запад разрушает основы безопасности – Герасимов
Запад разрушает фундаментальные основы стратегической безопасности – Герасимов
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Западные страны последовательно разрушают основы стратегической стабильности. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, открывая в Москве заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств - участников СНГ.
"События последнего времени свидетельствуют о последовательном разрушении Западом фундаментальных основ стратегической стабильности и международных институтов безопасности", – сказал начальник Генштаба.
По его словам, нынешняя встреча военачальников всех стран СНГ происходит на фоне сложной и изменчивой военно-политической обстановки, когда в мире возникают все новые зоны конфликтов.
"Не без внешнего воздействия в различных уголках планеты возникают очаги напряженности, а международный терроризм при поддержке теневых спонсоров по-прежнему остается глобальной угрозой мира. В этих условиях все более реальными становятся вызовы государствам Содружества, что обязывает нас иметь хорошо оснащенные и обученные вооруженные силы", - подчеркнул Герасимов.
НАТО намеревается наращивать свой военный потенциал у границ России до Черного моря, а также готовит диверсантов для совершения антироссийских акций, ранее заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
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