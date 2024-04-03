https://crimea.ria.ru/20240403/ukraina-verbuet-boevikov-dlya-borby-s-rossiey-v-dushanbe--patrushev-1136255497.html

Для борьбы с Россией Украина вербует боевиков в Душанбе – Патрушев

Для борьбы с Россией Украина вербует боевиков в Душанбе – Патрушев - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Для борьбы с Россией Украина вербует боевиков в Душанбе – Патрушев

Украина нанимает граждан Таджикистана для участия в боевых действиях против России. Процесс вербовки осуществляется через посольство в Душанбе. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T13:21

2024-04-03T13:21

2024-04-03T13:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Украина нанимает граждан Таджикистана для участия в боевых действиях против России. Процесс вербовки осуществляется через посольство в Душанбе. Об этом в ходе встречи секретарей советов безопасности стран-государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.Он подчеркнул, что за расследование теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" ведет на Украину, поскольку за ним стоят украинские спецслужбы. По подозрению в совершении этого теракта и причастности к его организации в России задержали уже десять человек.Четверо предполагаемых участников расстрела и поджога в "Крокусе" были задержаны по горячим следам, 22 марта им было предъявлено обвинение. Задержанные Далерджон Мирзоев, Рачабализод Саидакрами Муродали, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов являются уроженцами Таджикистана, трое из них потребовали для общения с судьей переводчика.Следующие трое фигурантов по делу "Крокуса" – Исроил, Аминчон и Диловар Исломовы – были арестованы 25 мая. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал Алишера Касимова, 29 марта – Назримада Лутфуллои, о котором известно, что он гражданин Таджикистана. 1 апреля был заключен под стражу Якубджони Юсуфзод, также имеющий таджикское гражданство. Таким образом, всего за совершение этого преступления на данный момент в России задержаны 10 человек.После совершения теракта подозреваемые направлялись в сторону границы с Украиной, где для них с украинской стороны готовили встречу и материальное вознаграждение, сообщили в СК РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Таджикистане арестованы 15 человек – их проверяют на связи с "Крокусом"В Таджикистане задержали девять человек по делу о теракте в "Крокусе" СК: террористы из "Крокуса" связаны с украинскими националистами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай патрушев, новости, россия, украина, таджикистан, антитеррор, терроризм