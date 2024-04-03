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Для борьбы с Россией Украина вербует боевиков в Душанбе – Патрушев - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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Для борьбы с Россией Украина вербует боевиков в Душанбе – Патрушев
Для борьбы с Россией Украина вербует боевиков в Душанбе – Патрушев - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Для борьбы с Россией Украина вербует боевиков в Душанбе – Патрушев
Украина нанимает граждан Таджикистана для участия в боевых действиях против России. Процесс вербовки осуществляется через посольство в Душанбе. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T13:21
2024-04-03T13:22
николай патрушев
новости
россия
украина
таджикистан
антитеррор
терроризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Украина нанимает граждан Таджикистана для участия в боевых действиях против России. Процесс вербовки осуществляется через посольство в Душанбе. Об этом в ходе встречи секретарей советов безопасности стран-государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.Он подчеркнул, что за расследование теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" ведет на Украину, поскольку за ним стоят украинские спецслужбы. По подозрению в совершении этого теракта и причастности к его организации в России задержали уже десять человек.Четверо предполагаемых участников расстрела и поджога в "Крокусе" были задержаны по горячим следам, 22 марта им было предъявлено обвинение. Задержанные Далерджон Мирзоев, Рачабализод Саидакрами Муродали, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов являются уроженцами Таджикистана, трое из них потребовали для общения с судьей переводчика.Следующие трое фигурантов по делу "Крокуса" – Исроил, Аминчон и Диловар Исломовы – были арестованы 25 мая. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал Алишера Касимова, 29 марта – Назримада Лутфуллои, о котором известно, что он гражданин Таджикистана. 1 апреля был заключен под стражу Якубджони Юсуфзод, также имеющий таджикское гражданство. Таким образом, всего за совершение этого преступления на данный момент в России задержаны 10 человек.После совершения теракта подозреваемые направлялись в сторону границы с Украиной, где для них с украинской стороны готовили встречу и материальное вознаграждение, сообщили в СК РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Таджикистане арестованы 15 человек – их проверяют на связи с "Крокусом"В Таджикистане задержали девять человек по делу о теракте в "Крокусе" СК: террористы из "Крокуса" связаны с украинскими националистами
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николай патрушев, новости, россия, украина, таджикистан, антитеррор, терроризм
Для борьбы с Россией Украина вербует боевиков в Душанбе – Патрушев

Украинское посольство в Таджикистане занимается вербовкой граждан в Иностранный легион

13:21 03.04.2024 (обновлено: 13:22 03.04.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийНаемники
Наемники
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Украина нанимает граждан Таджикистана для участия в боевых действиях против России. Процесс вербовки осуществляется через посольство в Душанбе. Об этом в ходе встречи секретарей советов безопасности стран-государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Известно также о том, что украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовочную работу, привлекая наемников, желающих вступить в Интернациональный легион, сформированный киевскими властями для ведения боевых действий против России", – сказал он.

Он подчеркнул, что за расследование теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" ведет на Украину, поскольку за ним стоят украинские спецслужбы. По подозрению в совершении этого теракта и причастности к его организации в России задержали уже десять человек.
Четверо предполагаемых участников расстрела и поджога в "Крокусе" были задержаны по горячим следам, 22 марта им было предъявлено обвинение. Задержанные Далерджон Мирзоев, Рачабализод Саидакрами Муродали, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов являются уроженцами Таджикистана, трое из них потребовали для общения с судьей переводчика.
Следующие трое фигурантов по делу "Крокуса" – Исроил, Аминчон и Диловар Исломовы – были арестованы 25 мая. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал Алишера Касимова, 29 марта – Назримада Лутфуллои, о котором известно, что он гражданин Таджикистана. 1 апреля был заключен под стражу Якубджони Юсуфзод, также имеющий таджикское гражданство. Таким образом, всего за совершение этого преступления на данный момент в России задержаны 10 человек.
После совершения теракта подозреваемые направлялись в сторону границы с Украиной, где для них с украинской стороны готовили встречу и материальное вознаграждение, сообщили в СК РФ.
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Николай ПатрушевНовостиРоссияУкраинаТаджикистанАнтитеррорТерроризм
 
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