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СК: террористы из "Крокуса" связаны с украинскими националистами - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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СК: террористы из "Крокуса" связаны с украинскими националистами
СК: террористы из "Крокуса" связаны с украинскими националистами - РИА Новости Крым, 28.03.2024
СК: террористы из "Крокуса" связаны с украинскими националистами
Следствием получены доказательства связи террористов, совершивших атаку на "Крокус Сити Холл", с украинскими националистами, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T17:53
2024-03-28T18:01
"крокус сити холл"
ск рф (следственный комитет российской федерации)
теракт
терроризм
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Следствием получены доказательства связи террористов, совершивших атаку на "Крокус Сити Холл", с украинскими националистами, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Во вторник 26 марта Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Алишера Касимова.25 марта Басманный суд Москвы предъявил официальное обвинение подозреваемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" - Далерджону Мирзоеву, Рачабализоде Саидакрами Муродали, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову.Позже стало известно, что следствие ходатайствует о заключении под стражу еще нескольких фигурантов дела - Исроила, Аминчона и Диловара Исломовых.Срок ареста всем фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле" установлен до 22 мая.Теракт в "Крокус Сити Холле"Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 143 человека, трое из которых – дети.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.Читайте также на РИА Новости Крым:Во время теракта в "Крокусе" погибла чемпионка РФ по настольному теннисуЛьвова-Белова рассказала о состоянии раненых в "Крокусе" детейБизнес и жители Москвы пожертвовали 235 млн рублей пострадавшим в теракте
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"крокус сити холл", ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, терроризм, новости, украина
СК: террористы из "Крокуса" связаны с украинскими националистами

СК РФ получены доказательства связи террористов из "Крокуса" с украинскими националистами

17:53 28.03.2024 (обновлено: 18:01 28.03.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Следствием получены доказательства связи террористов, совершивших атаку на "Крокус Сити Холл", с украинскими националистами, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления. В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами", - говорится в сообщении.
Во вторник 26 марта Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Алишера Касимова.
25 марта Басманный суд Москвы предъявил официальное обвинение подозреваемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" - Далерджону Мирзоеву, Рачабализоде Саидакрами Муродали, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову.
Позже стало известно, что следствие ходатайствует о заключении под стражу еще нескольких фигурантов дела - Исроила, Аминчона и Диловара Исломовых.
Срок ареста всем фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле" установлен до 22 мая.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 143 человека, трое из которых – дети.
После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.
25 марта Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.
Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.
По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.
Заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.
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Задержан еще один подозреваемый по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"
 
"Крокус Сити Холл"СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ТерактТерроризмНовостиУкраина
 
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