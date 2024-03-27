https://crimea.ria.ru/20240327/biznes-i-zhiteli-moskvy-pozhertvovali-235-mln-rubley-postradavshim-v-terakte-1136064458.html

Бизнес и жители Москвы пожертвовали 235 млн рублей пострадавшим в теракте

Бизнес и жители Москвы пожертвовали 235 млн рублей пострадавшим в теракте - РИА Новости Крым, 27.03.2024

Бизнес и жители Москвы пожертвовали 235 млн рублей пострадавшим в теракте

Московские предприниматели и простые жители столицы направили порядка 235 миллионов рублей семьям погибших и пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле",... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T09:49

2024-03-27T09:49

2024-03-27T09:49

"крокус сити холл"

москва

теракт

сергей собянин

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Московские предприниматели и простые жители столицы направили порядка 235 миллионов рублей семьям погибших и пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Кроме того, более 7700 человек пришли, чтобы сдать для пострадавших донорскую кровь.Собянин добавил, что полная ликвидация последствий теракта займет еще некоторое время, а помощь его жертвам станет постоянной заботой городских властей.Теракт в "Крокус Сити Холле"Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых – дети. По данным минздрава Московской области, пострадали 182 человека. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.Читайте также на РИА Новости Крым:Террористическая угроза в России сохраняется – директор ФСБФСБ: террористов из "Крокуса" хотели встретить на Украине как героевФСБ: напавшие на "Крокус" террористы имели контакты на украинской стороне

https://crimea.ria.ru/20240327/iz-bolnits-moskvy-vypisali-34-postradavshikh-pri-terakte-v-krokuse-1136064116.html

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"крокус сити холл", москва, теракт, сергей собянин, общество, новости