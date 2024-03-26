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Показания по делу о теракте в "Крокусе" подтвердили украинский след - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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Показания по делу о теракте в "Крокусе" подтвердили украинский след
Показания по делу о теракте в "Крокусе" подтвердили украинский след - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Показания по делу о теракте в "Крокусе" подтвердили украинский след
Показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след, заявил директор ФСБ Александр Бортников журналисту Павлу Зарубину,... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T19:31
2024-03-26T19:31
александр бортников
"крокус сити холл"
теракт
украина
терроризм
общество
россия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след, заявил директор ФСБ Александр Бортников журналисту Павлу Зарубину, который выложил видео в Telegram-канале.Он подчеркнул, что исламисты самостоятельно не могли бы подготовить такой теракт, "конечно, им помогали".Как уточнил Бортников ранее во вторник, заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.
https://crimea.ria.ru/20240326/terroristicheskaya-ugroza-v-rossii-sokhranyaetsya--direktor-fsb-1136051096.html
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александр бортников, "крокус сити холл", теракт, украина, терроризм, общество, россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Показания по делу о теракте в "Крокусе" подтвердили украинский след

Бортников: показания задержанных по делу о теракте подтвердили украинский след

19:31 26.03.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след, заявил директор ФСБ Александр Бортников журналисту Павлу Зарубину, который выложил видео в Telegram-канале.
"Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это. Поэтому будем дальше дорабатывать информацию, которая должна нам показать — реально присутствие и участие украинской стороны или нет. Во всяком случае, пока есть основания говорить, что это именно так", — сказал руководитель спецслужбы.
Он подчеркнул, что исламисты самостоятельно не могли бы подготовить такой теракт, "конечно, им помогали".
Как уточнил Бортников ранее во вторник, заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.
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Террористическая угроза в России сохраняется – директор ФСБ
 
Александр Бортников"Крокус Сити Холл"ТерактУкраинаТерроризмОбществоРоссияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
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