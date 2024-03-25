https://crimea.ria.ru/20240325/glavnye-zayavleniya-na-soveschanii-po-delu-o-terakte-v-v-krokus-siti-kholle-1136029808.html

Главные заявления на совещании по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Главные заявления на совещании по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Главные заявления на совещании по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Принимаемые после теракта в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" меры президент России Владимир Путин обсудил на совещании с руководителями правительства... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T23:14

2024-03-25T23:14

2024-03-25T23:27

владимир путин (политик)

"крокус сити холл"

новости

россия

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Принимаемые после теракта в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" меры президент России Владимир Путин обсудил на совещании с руководителями правительства страны, регионов, спецслужб и правоохранительных органов.Слова соболезнования и благодарности"Прежде всего хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате кровавого, варварского теракта 22 марта, пожелать скорейшего выздоровления раненым", – сказал президент.Российский лидер также выразил благодарность всем, кто в тяжелейших условиях спасал людей и помогал пострадавшим. Он подчеркнул, что российское общество показало пример подлинной солидарности, сплоченности и взаимной поддержки."Те, кто планировал этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу", – сказал Путин.О проведении расследованияПрезидент уделил особое внимание подходам, которые должны быть применены при расследовании террористического акта."Несмотря на нашу всеобщую боль и скорбь, сострадание и законное желание покарать всех виновников этого зверского злодеяния, расследование должно проводиться в высшей степени профессионально, объективно, без всякой политической ангажированности", – подчеркнул он.Нас интересует, кто заказчикИсполнители совершенного против России и ее народа известны. Необходимо установить заказчика этого преступления, уверен Путин. Для этого спецслужбам и правоохранителям необходимо получить ответы на целый ряд вопросов, в том числе:"Действительно ли радикальные и даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта?" и "Как радикальные исламисты, позиционирующие себя как правоверных мусульман, исповедующие так называемый чистый ислам, идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан?"Акция устрашения на фоне провала контрнаступленияТеракт в "Крокус Сити Холле", равно как попытки ВСУ ударить по Крымскому мосту и Крымскому полуострову, обстрелы мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры – не что иное, как акции устрашения, уверен президент.Они происходят на фоне полного провала контрнаступления ВСУ и перехода инициативы российским Вооруженным силам по всей линии боевого соприкосновения."Отсюда и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях, обстрелы, в том числе с использованием систем залпового огня, мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической, инфраструктуры, попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову", – сказал Путин.Теракт был тщательно спланированГлава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что следствием установлена полная хронология произошедших событий.22 марта в 18 часов 54 минуты четверо преступников подъехали к зданию концертного зала. В 19 часов 58 минут террористы открыли стрельбу по находившимся на улице посетителям. Затем проникли в здание, где продолжили стрельбу по всем замеченным ими гражданам вне зависимости от пола и возраста, сообщил Бастрыкин."Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен", – сказал Бастрыкин.Погибли от пуль и колото-резаных ранВ результате нападения ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека. Погибли 139 человек, в том числе трое детей. На сегодня опознано 75 тел погибших, опознание продолжается."Из общего числа 137 человек погибли на месте теракта, двое скончались в лечебных учреждениях. От огнестрельных ранений погибли 40 человек, от сочетания огнестрельных и колото-резаных ран – два человека, в результате пожара от воздействия высокой температуры и продуктов горения погибли 45 человек", – уточнил он.В рамках расследования назначены и проводятся 160 судебно-медицинских и генетических экспертиз для установления причины смерти и идентификации личности погибших. Допрошен 131 человек из числа потерпевших и более 500 свидетелей. Из показаний очевидцев следует, что возгорание зрительного зала произошло в результате действий обвиняемых, которые разлили принесенный с собой бензин на кресла и стены и совершили поджог.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), "крокус сити холл", новости, россия, теракт