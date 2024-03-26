https://crimea.ria.ru/20240326/fsb-terroristov-iz-krokusa-khoteli-vstretit-na-ukraine-kak-geroev-1136049065.html
ФСБ: террористов из "Крокуса" хотели встретить на Украине как героев
ФСБ: террористов из "Крокуса" хотели встретить на Украине как героев - РИА Новости Крым, 26.03.2024
ФСБ: террористов из "Крокуса" хотели встретить на Украине как героев
Устроившие теракт в "Крокус Сити Холле" бандиты намеревались уйти на Украину, где их планировали встречать как героев. Об этом заявил директор ФСБ России... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T15:08
2024-03-26T15:08
2024-03-26T15:14
александр бортников
"крокус сити холл"
терроризм
теракт
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Устроившие теракт в "Крокус Сити Холле" бандиты намеревались уйти на Украину, где их планировали встречать как героев. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников. По словам Бортникова, "сейчас очень много делается для того, чтобы в процессе дальнейшей оперативно-разыскной деятельности выявить всех участников этой бойни, как на территории России, так и за рубежом"."Все наши оперативные подразделения активным образом этой работой занимаются, в том числе с партнерскими спецслужбами дружественных государств", - добавил директор ФСБ.Теракт в "крокус Сити Холле"Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых – дети. По данным минздрава Московской области, пострадали 182 человека. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.Читайте также на РИА Новости Крым:"Стреляют, бежим": крымчанка рассказала о трагедии в "Крокус Сити Холл"Шклярский выразил соболезнования близким жертв теракта в "Крокусе"В "Крокусе" во время теракта погиб житель Крыма
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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александр бортников, "крокус сити холл", терроризм, теракт, украина, новости
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ФСБ: террористов из "Крокуса" хотели встретить на Украине как героев
Устроивших теракт в "Крокусе" бандитов хотели встретить на Украине как героев – Бортников
15:08 26.03.2024 (обновлено: 15:14 26.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Устроившие теракт в "Крокус Сити Холле" бандиты намеревались уйти на Украину, где их планировали встречать как героев. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Бандиты намеревались уйти за границу. Именно на территории Украины, по нашей предварительной оперативной информации, их там ждали, готовили там окошко. Сейчас эта информация дорабатывается… Раз они, извините, "делали ноги", значит, они все-таки намеревались уйти. И я уже открою небольшой секрет: на той стороне их хотели встретить как героев", - сказал руководитель ведомства в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По словам Бортникова, "сейчас очень много делается для того, чтобы в процессе дальнейшей оперативно-разыскной деятельности выявить всех участников этой бойни, как на территории России, так и за рубежом".
"Все наши оперативные подразделения активным образом этой работой занимаются, в том числе с партнерскими спецслужбами дружественных государств", - добавил директор ФСБ.
Теракт в "крокус Сити Холле"
Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых – дети. По данным минздрава Московской области, пострадали 182 человека. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали
их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
25 марта Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.
По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал,
что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.
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