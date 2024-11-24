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Госдолг США обновил исторический максимум и достиг 36 трлн долларов

Госдолг США обновил исторический максимум и достиг 36 трлн долларов - РИА Новости Крым, 24.11.2024

Госдолг США обновил исторический максимум и достиг 36 трлн долларов

Исторический максимум обновил госдолг США и продолжит расти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский Минфин. РИА Новости Крым, 24.11.2024

2024-11-24T11:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Исторический максимум обновил госдолг США и продолжит расти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский Минфин.Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что к 2029 году эта цифра еще вырастет и достигнет 131,7 процента ВВП, а к 2032 году уже будет составлять 140 процентов. По мнению МВФ, такой рост угрожает не только национальной экономике США, но и мировой. Джо Байден стал президентом Америки в 2021 году, когда госдолг составлял 28 триллионов долларов. За это время он вырос до 39 триллионов."Одна из основных причин накопления задолженности — хронический дефицит бюджета. Последний раз продолжительный профицит наблюдался в США почти век назад — с 1920 по 1930 год, а в течение следующих 40 лет бюджет был в плюсе лишь восемь раз", - пишет РИА Новости.В 1970 году начался первый период хронического превышения трат федеральных властей над доходами и продлился 28 лет. В 1998 году страна смогла получить небольшой профицит, который продержался четыре года. Далее бюджет снова ушел в минус."Последние два года дефицит вновь растет и по итогам прошлого года составил 1,8 триллиона долларов", - отмечает РИА Новости.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Долги возвращать не планируют: на что готовы США для сохранения гегемонииВо Всемирном банке спрогнозировали продолжительное замедление экономикиКрах банков США: финансовый аналитик сделал прогноз для экономики Запада

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сша, в мире, политика, экономика, новости