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Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за день

Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за день - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за день

В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги, предупреждение об этом в своем Telegram-канале опубликовал губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T19:59

2024-11-27T19:59

2024-11-27T20:00

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги, предупреждение об этом в своем Telegram-канале опубликовал губернатор региона Михаил Развожаев.Жителям после подачи такого сигнала следует пройти в убежища или занять безопасное место в помещении – плотно закрыть окна и отойти от них подальше, перекрыть газ и воду, выключить электричество и сесть на пол в комнате с максимальным количеством несущих стен. Обычно это прихожая или ванная комната.В городе на время воздушной тревоги наземный и морской общественный транспорт останавливается. Автобусы и троллейбусы высаживают пассажиров на ближайшей остановке или в кармане, чтобы они могли дойти до убежища.В том случае, если прозвучал сигнал угрозы баллистики, найти безопасное место следует очень быстро – в течение одной-двух минут. Поэтому водитель общественного транспорта обязан занять правый ряд и остановиться, а пассажиры – отойти подольше от окон и максимально закрыться от возможных осколков.23 сентября в ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS. Также было принято решение улучшить систему оповещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушная атака ВСУ на Севастополь: средства ПВО сбили две цели В России впервые начали производство убежищ на случай техногенных угрозСистемы оповещения установят в селах Бахчисарайского района Крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма, происшествия