https://crimea.ria.ru/20250224/byl-istinnym-patriotom-v-kerchi-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1144439374.html

Был истинным патриотом: в Керчи простились с героем спецоперации

Был истинным патриотом: в Керчи простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Был истинным патриотом: в Керчи простились с героем спецоперации

В Керчи простились с героем специальной военной операции Виталием Егорушкиным. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T21:37

2025-02-24T21:37

2025-02-24T21:37

керчь

олег каторгин

новости крыма

герои сво

память

утраты

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем специальной военной операции Виталием Егорушкиным. Об этом сообщил глава администрации города Олег КаторгинПогибшему было 47 лет. В 1994 году он вместе с родными перебрался из Узбекистана в Россию, семья обосновалась в Ростовской области. В 18 лет Виталий Егорушкин пошел в армию, был десантником. Вернувшись домой, окончил школу прапорщиков, служил в отряде спецназначения. Был участником боевых действий в составе национальной гвардии в Чеченской Республике, где отличился отвагой и мужеством.По информации главы администрации города, в августе 2024 года Виталий Игоревич Егорушкин подписал контракт и отправился в зону проведения спецоперации. Уже через месяц он получил тяжелое осколочное ранение, был контужен. Однако после госпиталя боец вернулся в часть. Погиб 13 ноября 2024 года при выполнении боевых задач.

керчь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, олег каторгин, новости крыма, герои сво, память, утраты, новости сво