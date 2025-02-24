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Был истинным патриотом: в Керчи простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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Был истинным патриотом: в Керчи простились с героем спецоперации
Был истинным патриотом: в Керчи простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Был истинным патриотом: в Керчи простились с героем спецоперации
В Керчи простились с героем специальной военной операции Виталием Егорушкиным. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T21:37
2025-02-24T21:37
керчь
олег каторгин
новости крыма
герои сво
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем специальной военной операции Виталием Егорушкиным. Об этом сообщил глава администрации города Олег КаторгинПогибшему было 47 лет. В 1994 году он вместе с родными перебрался из Узбекистана в Россию, семья обосновалась в Ростовской области. В 18 лет Виталий Егорушкин пошел в армию, был десантником. Вернувшись домой, окончил школу прапорщиков, служил в отряде спецназначения. Был участником боевых действий в составе национальной гвардии в Чеченской Республике, где отличился отвагой и мужеством.По информации главы администрации города, в августе 2024 года Виталий Игоревич Егорушкин подписал контракт и отправился в зону проведения спецоперации. Уже через месяц он получил тяжелое осколочное ранение, был контужен. Однако после госпиталя боец вернулся в часть. Погиб 13 ноября 2024 года при выполнении боевых задач.
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РИА Новости Крым
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керчь, олег каторгин, новости крыма, герои сво, память, утраты, новости сво
Был истинным патриотом: в Керчи простились с героем спецоперации

В Керчи проводили в последний путь героя спецоперации Виталия Егорушкина

21:37 24.02.2025
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВиталий Егорушкин
Виталий Егорушкин
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем специальной военной операции Виталием Егорушкиным. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин
"Сегодня состоялась церемония прощания с участником специальной военной операции Виталием Егорушкиным. Он был истинным патриотом, честным и отважным человеком, остался верен долгу и присяге, защищая Родину. Мы всегда будем помнить о его подвиге", – сказал глава администрации.
Погибшему было 47 лет. В 1994 году он вместе с родными перебрался из Узбекистана в Россию, семья обосновалась в Ростовской области. В 18 лет Виталий Егорушкин пошел в армию, был десантником. Вернувшись домой, окончил школу прапорщиков, служил в отряде спецназначения. Был участником боевых действий в составе национальной гвардии в Чеченской Республике, где отличился отвагой и мужеством.
По информации главы администрации города, в августе 2024 года Виталий Игоревич Егорушкин подписал контракт и отправился в зону проведения спецоперации. Уже через месяц он получил тяжелое осколочное ранение, был контужен. Однако после госпиталя боец вернулся в часть. Погиб 13 ноября 2024 года при выполнении боевых задач.
КерчьОлег КаторгинНовости КрымаГерои СВОПамятьУтратыНовости СВО
 
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