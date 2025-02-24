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10 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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10 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем
10 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 24.02.2025
10 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем
Над Крымом, Черным морем и еще двумя регионами РФ вечером в понедельник сбили 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T20:16
2025-02-24T20:25
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новости крыма
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Над Крымом, Черным морем и еще двумя регионами РФ вечером в понедельник сбили 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250224/bespilotnik-upal-v-sevastopole-1144444286.html
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министерство обороны рф, новости, новости крыма, черное море, орловская область, брянская область, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
10 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем

10 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем

20:16 24.02.2025 (обновлено: 20:25 24.02.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Над Крымом, Черным морем и еще двумя регионами РФ вечером в понедельник сбили 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
"В период с 17:25 до 19:45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов: по пять БпЛА – над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря и по одному БпЛА – над территориями Орловской и Брянской областей", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
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Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
19:42
Беспилотник упал в центре Севастополя – поврежден многоквартирный дом
 
Министерство обороны РФНовостиНовости КрымаЧерное мореОрловская областьБрянская областьПВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
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