https://crimea.ria.ru/20250224/12-bespilotnikov-sbity-nad-krymom-chernym-morem-i-esche-dvumya-regionami-rf-1144445204.html

10 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем

10 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 24.02.2025

10 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем

Над Крымом, Черным морем и еще двумя регионами РФ вечером в понедельник сбили 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T20:16

2025-02-24T20:16

2025-02-24T20:25

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брянская область

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всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Над Крымом, Черным морем и еще двумя регионами РФ вечером в понедельник сбили 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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черное море

орловская область

брянская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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