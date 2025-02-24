https://crimea.ria.ru/20250224/12-bespilotnikov-sbity-nad-krymom-chernym-morem-i-esche-dvumya-regionami-rf-1144445204.html
10 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем
10 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 24.02.2025
10 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем
Над Крымом, Черным морем и еще двумя регионами РФ вечером в понедельник сбили 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T20:16
2025-02-24T20:16
2025-02-24T20:25
министерство обороны рф
новости
новости крыма
черное море
орловская область
брянская область
пво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/13/1126483490_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c66d33ce5b57b9a59b1beaca0b5b63a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Над Крымом, Черным морем и еще двумя регионами РФ вечером в понедельник сбили 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250224/bespilotnik-upal-v-sevastopole-1144444286.html
черное море
орловская область
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/13/1126483490_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fee731635957af48c450e21fa321cef6.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости, новости крыма, черное море, орловская область, брянская область, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
10 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем
10 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем
20:16 24.02.2025 (обновлено: 20:25 24.02.2025)