https://crimea.ria.ru/20250224/bespilotnik-v-tsentre-sevastopolya-i-proval-zelenskogo-glavnoe-za-den-1144440928.html

Беспилотник в центре Севастополя и провал Зеленского: главное за день

Беспилотник в центре Севастополя и провал Зеленского: главное за день - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Беспилотник в центре Севастополя и провал Зеленского: главное за день

В Севастополе из-за падения беспилотника поврежден фасад многоквартирного дома. В Верховной раде провалилось голосование за заявление "в поддержку демократии на РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T23:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за падения беспилотника поврежден фасад многоквартирного дома. В Верховной раде провалилось голосование за заявление "в поддержку демократии на Украине". Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. В Крыму установили новый праздник. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение своей партии на выборах в бундестаг. Совет ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России. Новым советником главы Крыма Сергея Аксенова стал советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. Три севастопольские школы переведут на дистанционное обучение из-за подъема сезонных заболеваний. Российские войска освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области. В порту Новороссийска из-за обледенения затонуло маломерное научно-исследовательское судно.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Падение беспилотника в центре СевастополяВечером в понедельник разведывательный беспилотник упал в районе проспекта Победы в Севастополе в результате работы средств радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По информации Спасательной службы Севастополя, незначительные повреждения получил фасад многоквартирного дома. Никто из людей не пострадал.Провал Зеленского в Верховной раде УкраиныВ Верховной раде провалилось голосование за заявление "в поддержку демократии на Украине", в котором говорилось, что Владимир Зеленский "должен выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента", сообщил в понедельник народный депутат Ярослав Железняк. В документе подчеркивается, что Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истек в мае прошлого года, должен выполнять полномочия главы государства "до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 конституции Украины".Новый праздник в КрымуВ Крыму установили новый праздник – День Государственного совета Республики Крым – парламента РК. Соответствующее решение принято на заседании ГС республики в понедельник. Отмечать новый праздник будут ежегодно 19 сентября. Как пояснил глава крымского парламента Владимир Константинов, в этот день в 2014 году прошло первое заседание первой сессии Государственного совета РК первого созыва.Телефонный разговор Путина и Си ЦзиньпинаПрезидент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого проинформировал китайского лидера о состоявшихся недавно российско-американских контактах, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля. Лидеры двух стран провели обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития стратегического взаимодействия. С китайской стороны выражена поддержка начавшемуся диалогу России и США, а также готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта.Выборы в ГерманииНа досрочных выборах в Германии лидирует блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). На втором месте – правая "Альтернатива для Германии" (АдГ). На третьей строчке – социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц уже признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг. Кандидат в канцлеры от лидирующего блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц высказался о необходимости формирования правительства до Пасхи (20 апреля).Новый пакет антироссийских санкций ЕССовет ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России, который включает как экономические меры, так и персональные ограничения для физлиц. Документ согласован на уровне министров иностранных дел. Санкции вступят в силу в ближайшие дни, после официального опубликования документа. Они включают запрет на транзакции Центробанка, на экспорт самолетов и авиатехнологий, на использование нефтехранилищ. Также введены санкции против СМИ, 35 организаций России и 48 физических лиц, в том числе против сенаторов от Крыма, Сергея Карякина и Юрия Нимченко. Кроме того, ограничения введены против 53 организаций из КНР, Индии, Казахстана, Сингапура, Турции, ОАЭ и Узбекистана, которые внесены в список участвующих в обходе санкций против России.Включение в санкционные списки Евросоюза является высокой оценкой работы и не может ее остановить, заявил сенатор Нимченко. Сенатор от Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин санкции Евросоюза считает признанием своих заслуг.Советник АксеноваНовым советником главы Крыма Сергея Аксенова стал советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. Об этом Аксенов сообщил в своем ТГ-канале. Ренат Карчаа – политтехнолог, абхазский и российский государственный деятель, советник генерального директора концерна "Росэнергоатом"."Удаленка" в школах СевастополяТри севастопольские школы переведут на дистанционное обучение из-за подъема сезонных заболеваний, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства города. Речь о школах № 15, 20, 52.В правительстве подчеркивают, что ситуация находится под контролем, мониторинг уровня заболеваемости продолжается. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки население дополнительно проинформируют.Затонувшее судно в НовороссийскеВ порту Новороссийска из-за обледенения и потери остойчивости затонуло маломерное научно-исследовательское судно "Ашамба", принадлежащее институту океанологии имени Ширшова, сообщили в понедельник в оперштабе Кубани. Затонувшее судно оградят бонами, чтобы предотвратить возможное загрязнение нефтепродуктами. На данный момент никаких загрязнений акватории не наблюдается. Пострадавших в результате происшествия нет.Успехи Армии РоссииРоссийские войска освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области. За минувшие сутки Киев потерял в зоне спецоперации около 925 боевиков, станцию контрбатарейной борьбы и склады с боеприпасами, сообщили в ежедневной сводке Министерства обороны России. В Курской области армия России уничтожила 255 боевиков, танки, бронетранспортеры, радиолокационные станции и другую технику ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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