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Беспилотник в центре Севастополя и провал Зеленского: главное за день - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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Беспилотник в центре Севастополя и провал Зеленского: главное за день
Беспилотник в центре Севастополя и провал Зеленского: главное за день - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Беспилотник в центре Севастополя и провал Зеленского: главное за день
В Севастополе из-за падения беспилотника поврежден фасад многоквартирного дома. В Верховной раде провалилось голосование за заявление "в поддержку демократии на РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T23:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за падения беспилотника поврежден фасад многоквартирного дома. В Верховной раде провалилось голосование за заявление "в поддержку демократии на Украине". Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. В Крыму установили новый праздник. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение своей партии на выборах в бундестаг. Совет ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России. Новым советником главы Крыма Сергея Аксенова стал советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. Три севастопольские школы переведут на дистанционное обучение из-за подъема сезонных заболеваний. Российские войска освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области. В порту Новороссийска из-за обледенения затонуло маломерное научно-исследовательское судно.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Падение беспилотника в центре СевастополяВечером в понедельник разведывательный беспилотник упал в районе проспекта Победы в Севастополе в результате работы средств радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По информации Спасательной службы Севастополя, незначительные повреждения получил фасад многоквартирного дома. Никто из людей не пострадал.Провал Зеленского в Верховной раде УкраиныВ Верховной раде провалилось голосование за заявление "в поддержку демократии на Украине", в котором говорилось, что Владимир Зеленский "должен выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента", сообщил в понедельник народный депутат Ярослав Железняк. В документе подчеркивается, что Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истек в мае прошлого года, должен выполнять полномочия главы государства "до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 конституции Украины".Новый праздник в КрымуВ Крыму установили новый праздник – День Государственного совета Республики Крым – парламента РК. Соответствующее решение принято на заседании ГС республики в понедельник. Отмечать новый праздник будут ежегодно 19 сентября. Как пояснил глава крымского парламента Владимир Константинов, в этот день в 2014 году прошло первое заседание первой сессии Государственного совета РК первого созыва.Телефонный разговор Путина и Си ЦзиньпинаПрезидент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого проинформировал китайского лидера о состоявшихся недавно российско-американских контактах, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля. Лидеры двух стран провели обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития стратегического взаимодействия. С китайской стороны выражена поддержка начавшемуся диалогу России и США, а также готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта.Выборы в ГерманииНа досрочных выборах в Германии лидирует блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). На втором месте – правая "Альтернатива для Германии" (АдГ). На третьей строчке – социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц уже признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг. Кандидат в канцлеры от лидирующего блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц высказался о необходимости формирования правительства до Пасхи (20 апреля).Новый пакет антироссийских санкций ЕССовет ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России, который включает как экономические меры, так и персональные ограничения для физлиц. Документ согласован на уровне министров иностранных дел. Санкции вступят в силу в ближайшие дни, после официального опубликования документа. Они включают запрет на транзакции Центробанка, на экспорт самолетов и авиатехнологий, на использование нефтехранилищ. Также введены санкции против СМИ, 35 организаций России и 48 физических лиц, в том числе против сенаторов от Крыма, Сергея Карякина и Юрия Нимченко. Кроме того, ограничения введены против 53 организаций из КНР, Индии, Казахстана, Сингапура, Турции, ОАЭ и Узбекистана, которые внесены в список участвующих в обходе санкций против России.Включение в санкционные списки Евросоюза является высокой оценкой работы и не может ее остановить, заявил сенатор Нимченко. Сенатор от Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин санкции Евросоюза считает признанием своих заслуг.Советник АксеноваНовым советником главы Крыма Сергея Аксенова стал советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. Об этом Аксенов сообщил в своем ТГ-канале. Ренат Карчаа – политтехнолог, абхазский и российский государственный деятель, советник генерального директора концерна "Росэнергоатом"."Удаленка" в школах СевастополяТри севастопольские школы переведут на дистанционное обучение из-за подъема сезонных заболеваний, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства города. Речь о школах № 15, 20, 52.В правительстве подчеркивают, что ситуация находится под контролем, мониторинг уровня заболеваемости продолжается. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки население дополнительно проинформируют.Затонувшее судно в НовороссийскеВ порту Новороссийска из-за обледенения и потери остойчивости затонуло маломерное научно-исследовательское судно "Ашамба", принадлежащее институту океанологии имени Ширшова, сообщили в понедельник в оперштабе Кубани. Затонувшее судно оградят бонами, чтобы предотвратить возможное загрязнение нефтепродуктами. На данный момент никаких загрязнений акватории не наблюдается. Пострадавших в результате происшествия нет.Успехи Армии РоссииРоссийские войска освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области. За минувшие сутки Киев потерял в зоне спецоперации около 925 боевиков, станцию контрбатарейной борьбы и склады с боеприпасами, сообщили в ежедневной сводке Министерства обороны России. В Курской области армия России уничтожила 255 боевиков, танки, бронетранспортеры, радиолокационные станции и другую технику ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Беспилотник в центре Севастополя и провал Зеленского: главное за день

Беспилотник в центре Севастополя и провал Зеленского в Верховной Раде – главное за день

23:52 24.02.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за падения беспилотника поврежден фасад многоквартирного дома. В Верховной раде провалилось голосование за заявление "в поддержку демократии на Украине". Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. В Крыму установили новый праздник. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение своей партии на выборах в бундестаг. Совет ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России. Новым советником главы Крыма Сергея Аксенова стал советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. Три севастопольские школы переведут на дистанционное обучение из-за подъема сезонных заболеваний. Российские войска освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области. В порту Новороссийска из-за обледенения затонуло маломерное научно-исследовательское судно.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Падение беспилотника в центре Севастополя

Вечером в понедельник разведывательный беспилотник упал в районе проспекта Победы в Севастополе в результате работы средств радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По информации Спасательной службы Севастополя, незначительные повреждения получил фасад многоквартирного дома. Никто из людей не пострадал.
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Вчера, 20:16
10 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем

Провал Зеленского в Верховной раде Украины

В Верховной раде провалилось голосование за заявление "в поддержку демократии на Украине", в котором говорилось, что Владимир Зеленский "должен выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента", сообщил в понедельник народный депутат Ярослав Железняк. В документе подчеркивается, что Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истек в мае прошлого года, должен выполнять полномочия главы государства "до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 конституции Украины".
Президент Владимир Путин
Вчера, 23:16
Путин: уход Зеленского будет на руку самой Украине

Новый праздник в Крыму

В Крыму установили новый праздник – День Государственного совета Республики Крым – парламента РК. Соответствующее решение принято на заседании ГС республики в понедельник. Отмечать новый праздник будут ежегодно 19 сентября. Как пояснил глава крымского парламента Владимир Константинов, в этот день в 2014 году прошло первое заседание первой сессии Государственного совета РК первого созыва.
Весна в Севастополе
Вчера, 11:55
В Крыму молодые семьи получат студенческий капитал в 1 млн рублей

Телефонный разговор Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого проинформировал китайского лидера о состоявшихся недавно российско-американских контактах, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля. Лидеры двух стран провели обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития стратегического взаимодействия. С китайской стороны выражена поддержка начавшемуся диалогу России и США, а также готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Вчера, 16:19
В Евросоюзе не согласовали новый пакет помощи Киеву на 2025 год

Выборы в Германии

На досрочных выборах в Германии лидирует блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). На втором месте – правая "Альтернатива для Германии" (АдГ). На третьей строчке – социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц уже признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг. Кандидат в канцлеры от лидирующего блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц высказался о необходимости формирования правительства до Пасхи (20 апреля).
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Вчера, 07:59
Что произойдет с Германией при новом канцлере – прогноз

Новый пакет антироссийских санкций ЕС

Совет ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России, который включает как экономические меры, так и персональные ограничения для физлиц. Документ согласован на уровне министров иностранных дел. Санкции вступят в силу в ближайшие дни, после официального опубликования документа. Они включают запрет на транзакции Центробанка, на экспорт самолетов и авиатехнологий, на использование нефтехранилищ. Также введены санкции против СМИ, 35 организаций России и 48 физических лиц, в том числе против сенаторов от Крыма, Сергея Карякина и Юрия Нимченко. Кроме того, ограничения введены против 53 организаций из КНР, Индии, Казахстана, Сингапура, Турции, ОАЭ и Узбекистана, которые внесены в список участвующих в обходе санкций против России.
Включение в санкционные списки Евросоюза является высокой оценкой работы и не может ее остановить, заявил сенатор Нимченко. Сенатор от Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин санкции Евросоюза считает признанием своих заслуг.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Вчера, 20:48Эксклюзивы РИА Новости Крым
Санкции против Центробанка: Россия с этим справляется уже полгода

Советник Аксенова

Новым советником главы Крыма Сергея Аксенова стал советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. Об этом Аксенов сообщил в своем ТГ-канале. Ренат Карчаа – политтехнолог, абхазский и российский государственный деятель, советник генерального директора концерна "Росэнергоатом".
Поезд Таврия
Вчера, 19:10
Второй двухэтажный поезд пойдет в Крым – продажа билетов открыта

"Удаленка" в школах Севастополя

Три севастопольские школы переведут на дистанционное обучение из-за подъема сезонных заболеваний, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства города. Речь о школах № 15, 20, 52.В правительстве подчеркивают, что ситуация находится под контролем, мониторинг уровня заболеваемости продолжается. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки население дополнительно проинформируют.
Учения
Вчера, 17:10
В Гурзуфе перекроют дороги и эвакуируют людей – в чем причина

Затонувшее судно в Новороссийске

В порту Новороссийска из-за обледенения и потери остойчивости затонуло маломерное научно-исследовательское судно "Ашамба", принадлежащее институту океанологии имени Ширшова, сообщили в понедельник в оперштабе Кубани. Затонувшее судно оградят бонами, чтобы предотвратить возможное загрязнение нефтепродуктами. На данный момент никаких загрязнений акватории не наблюдается. Пострадавших в результате происшествия нет.
Дорожный знак - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Вчера, 17:52
В Крыму ввели ограничения на проезд по 80 мостам

Успехи Армии России

Российские войска освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области. За минувшие сутки Киев потерял в зоне спецоперации около 925 боевиков, станцию контрбатарейной борьбы и склады с боеприпасами, сообщили в ежедневной сводке Министерства обороны России. В Курской области армия России уничтожила 255 боевиков, танки, бронетранспортеры, радиолокационные станции и другую технику ВСУ.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Вчера, 14:12Эксклюзивы РИА Новости Крым
Переговоры Путина и Трампа: когда могут произойти и чего от них ждать
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00:01Разбег температур и гололедица: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 25 февраля
23:52Беспилотник в центре Севастополя и провал Зеленского: главное за день
23:41Крымский легкоатлет стал "бронзовым" призером на первенстве России
23:32Путин: Россия и США могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%
23:16Путин: уход Зеленского будет на руку самой Украине
23:05Путин: Россия готова работать с США в области редкоземельных металлов
22:54В Керчи приостановят подачу газа
22:40Поезд Мурманск – Севастополь: открытие продажи билетов и маршрут
22:21Встреча Трампа и Макрона: о чем говорили президенты
22:03Еще два беспилотника ВСУ сбили над Черным морем
21:47В Крыму растет заболеваемость ОРВИ
21:37Был истинным патриотом: в Керчи простились с героем спецоперации
21:26Свора собак напала на ребенка в Севастополе – дело на контроле Бастрыкина
21:17"Россия – моя история": в "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд
21:07В России может подорожать хлеб – что будет с ценами в Крыму
20:48Санкции против Центробанка: Россия с этим справляется уже полгода
20:32Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
20:1610 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем
20:02В Крыму предупредили об очередном фейке в Telegram
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