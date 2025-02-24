https://crimea.ria.ru/20250224/krymskiy-legkoatlet-stal-bronzovym-prizerom-na-pervenstve-rossii-1144438986.html

Крымский легкоатлет стал "бронзовым" призером на первенстве России

Крымский легкоатлет стал "бронзовым" призером на первенстве России - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Крымский легкоатлет стал "бронзовым" призером на первенстве России

Крымский легкоатлет завоевал бронзовую награду на первенстве России по легкой атлетике среди спортсменов до 23 лет. Об этом сообщает Минспорта республики. РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T23:41

2025-02-24T23:41

2025-02-24T23:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Крымский легкоатлет завоевал бронзовую награду на первенстве России по легкой атлетике среди спортсменов до 23 лет. Об этом сообщает Минспорта республики.Уточняется, что у спортсмена два тренера – Евгений Трусов и Ирина Агапова. Первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет прошло в Санкт-Петербурге. В соревнованиях участвовали 460 атлетов из 67 регионов страны.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что севастопольские спортсмены удостоены двух серебряных медалей на международных соревнованиях по спортивной борьбе. Крымский сумоист Даниил Моисеенко стал призером международного турнира по сумо. Крымчанин Михаил Ходорченко завоевал золото на международном турнире по теннису.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый спортивный комплекс открылся в СевастополеВысокие достижения: сколько медалей за год взяли крымские спортсменыВ Керчи за счет украинских олигархов отремонтируют Дворец спорта

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награды, симферополь, крым, россия, соревнования, легкая атлетика, спорт, санкт-петербург