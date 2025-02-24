https://crimea.ria.ru/20250224/sanktsii-protiv-tsentrobanka-rossiya-s-etim-spravlyaetsya-uzhe-polgoda-1144438840.html

Санкции против Центробанка: Россия с этим справляется уже полгода

Санкции против Центробанка: Россия с этим справляется уже полгода - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Санкции против Центробанка: Россия с этим справляется уже полгода

Запрет на использование Системы передачи финансовых сообщений" (СПФС) Центробанка России – это "усовершенствование запрета", введенного в 14-м пакете санкций... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T20:48

2025-02-24T20:48

2025-02-24T20:48

центробанк рф

эксклюзивы риа новости крым

мнения

андрей вершицкий

санкции против россии

санкции

европейский союз (ес)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/14/1142802256_0:84:3343:1964_1920x0_80_0_0_43f1056d7e566c234a7324ddac2f4d4e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Запрет на использование Системы передачи финансовых сообщений" (СПФС) Центробанка России – это "усовершенствование запрета", введенного в 14-м пакете санкций полгода назад. Россия с этим успешно справлялась все это время, заявил РИА Новости Крым кандидат экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского Андрей Вершицкий.Санкции против компаний, использующих СПФС, а также против 13-ти российских банков, до сих пор использующих SWIFT, предусмотрены принятым 16-м пакетом санкций Евросоюза.То же самое касается и всех остальных пунктов 16-го санкционного пакета, который согласовали в Совете ЕС. В нем расширены: списки организаций, осуществляющих экспорт в Россию вопреки ранее принятым санкциям; список "запретных" танкеров так называемого "теневого флота"; списки физических и юридических лиц, против которых применены ограничительные меры Евросоюза."Особенно странно это все, когда идут переговоры по нормализации геополитической ситуации в мировом масштабе, а ЕС продолжает этот тренд на усиление санкций. Выглядит это не очень ответственно, особенно с учетом того, что от многих санкций в большей степени будет страдать сама экономика Евросоюза", – отметил эксперт.Страны ЕС пытаются запретить экспорт из России энергоносителей. Для этого вводятся карающие меры для нефтеналивных танкеров, запрет на использование технологий для добычи нефти и газа, запрет на пользование европейскими нефтехранилищами."Нефтетрейдеры и так стараются не использовать никакие европейские хранилища для своих целей. Нам это может понадобиться только, наверное, в случае каких-то аварийных случаев с танкерами, поскольку наша страна и так не делает ставки на европейские хранилища", – объяснил специалист.Все эти меры больнее ударят по экономике самого Евросоюза, поскольку приведет к еще более значительному удорожанию энергоносителей, уверен эксперт.Ранее заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХИГС) Александр Абрамов рассказал РИА Новости Крым, как российские нефтетрейдеры будут справляться с новыми европейскими ограничениями. По его словам, на общем объеме импорта нефти это никак не скажется.Как неоднократно заявлял председатель правительства РФ Михаил Мишустин, экономика страны успешно борется с беспрецедентными санкциями, в отличие от западных стран, которые вводили ограничения. Он отметил, что ВВП России за прошлый год вырос на 4,1%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сенаторов от Крыма включили в санкционный список ЕСЭкономику Европы убьют высокие цены на энергоносители – ОрбанРоссия смогла вернуть 570 миллиардов рублей из заблокированных на Западе

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центробанк рф, мнения, андрей вершицкий, санкции против россии, санкции, европейский союз (ес)