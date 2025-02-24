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Санкции против Центробанка: Россия с этим справляется уже полгода - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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Санкции против Центробанка: Россия с этим справляется уже полгода
Санкции против Центробанка: Россия с этим справляется уже полгода - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Санкции против Центробанка: Россия с этим справляется уже полгода
Запрет на использование Системы передачи финансовых сообщений" (СПФС) Центробанка России – это "усовершенствование запрета", введенного в 14-м пакете санкций... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T20:48
2025-02-24T20:48
центробанк рф
эксклюзивы риа новости крым
мнения
андрей вершицкий
санкции против россии
санкции
европейский союз (ес)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Запрет на использование Системы передачи финансовых сообщений" (СПФС) Центробанка России – это "усовершенствование запрета", введенного в 14-м пакете санкций полгода назад. Россия с этим успешно справлялась все это время, заявил РИА Новости Крым кандидат экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского Андрей Вершицкий.Санкции против компаний, использующих СПФС, а также против 13-ти российских банков, до сих пор использующих SWIFT, предусмотрены принятым 16-м пакетом санкций Евросоюза.То же самое касается и всех остальных пунктов 16-го санкционного пакета, который согласовали в Совете ЕС. В нем расширены: списки организаций, осуществляющих экспорт в Россию вопреки ранее принятым санкциям; список "запретных" танкеров так называемого "теневого флота"; списки физических и юридических лиц, против которых применены ограничительные меры Евросоюза."Особенно странно это все, когда идут переговоры по нормализации геополитической ситуации в мировом масштабе, а ЕС продолжает этот тренд на усиление санкций. Выглядит это не очень ответственно, особенно с учетом того, что от многих санкций в большей степени будет страдать сама экономика Евросоюза", – отметил эксперт.Страны ЕС пытаются запретить экспорт из России энергоносителей. Для этого вводятся карающие меры для нефтеналивных танкеров, запрет на использование технологий для добычи нефти и газа, запрет на пользование европейскими нефтехранилищами."Нефтетрейдеры и так стараются не использовать никакие европейские хранилища для своих целей. Нам это может понадобиться только, наверное, в случае каких-то аварийных случаев с танкерами, поскольку наша страна и так не делает ставки на европейские хранилища", – объяснил специалист.Все эти меры больнее ударят по экономике самого Евросоюза, поскольку приведет к еще более значительному удорожанию энергоносителей, уверен эксперт.Ранее заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХИГС) Александр Абрамов рассказал РИА Новости Крым, как российские нефтетрейдеры будут справляться с новыми европейскими ограничениями. По его словам, на общем объеме импорта нефти это никак не скажется.Как неоднократно заявлял председатель правительства РФ Михаил Мишустин, экономика страны успешно борется с беспрецедентными санкциями, в отличие от западных стран, которые вводили ограничения. Он отметил, что ВВП России за прошлый год вырос на 4,1%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сенаторов от Крыма включили в санкционный список ЕСЭкономику Европы убьют высокие цены на энергоносители – ОрбанРоссия смогла вернуть 570 миллиардов рублей из заблокированных на Западе
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центробанк рф, мнения, андрей вершицкий, санкции против россии, санкции, европейский союз (ес)
Санкции против Центробанка: Россия с этим справляется уже полгода

С запретом транзакций Центробанка экономика России успешно справляется уже полгода

20:48 24.02.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Запрет на использование Системы передачи финансовых сообщений" (СПФС) Центробанка России – это "усовершенствование запрета", введенного в 14-м пакете санкций полгода назад. Россия с этим успешно справлялась все это время, заявил РИА Новости Крым кандидат экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского Андрей Вершицкий.
Санкции против компаний, использующих СПФС, а также против 13-ти российских банков, до сих пор использующих SWIFT, предусмотрены принятым 16-м пакетом санкций Евросоюза.

"Это уже повторная попытка противодействия системе передачи финансовых сообщений. Уже в 14-м пакете, еще летом 2024 года, было подобное ограничение, когда организациям из ЕС запрещалось пользоваться системой передачи финансовых сообщений Центробанка и, по сути, работать с организациями, которые ею пользуются", – сказал Андрей Вершицкий.

То же самое касается и всех остальных пунктов 16-го санкционного пакета, который согласовали в Совете ЕС. В нем расширены: списки организаций, осуществляющих экспорт в Россию вопреки ранее принятым санкциям; список "запретных" танкеров так называемого "теневого флота"; списки физических и юридических лиц, против которых применены ограничительные меры Евросоюза.
"Особенно странно это все, когда идут переговоры по нормализации геополитической ситуации в мировом масштабе, а ЕС продолжает этот тренд на усиление санкций. Выглядит это не очень ответственно, особенно с учетом того, что от многих санкций в большей степени будет страдать сама экономика Евросоюза", – отметил эксперт.
Страны ЕС пытаются запретить экспорт из России энергоносителей. Для этого вводятся карающие меры для нефтеналивных танкеров, запрет на использование технологий для добычи нефти и газа, запрет на пользование европейскими нефтехранилищами.
"Нефтетрейдеры и так стараются не использовать никакие европейские хранилища для своих целей. Нам это может понадобиться только, наверное, в случае каких-то аварийных случаев с танкерами, поскольку наша страна и так не делает ставки на европейские хранилища", – объяснил специалист.
Все эти меры больнее ударят по экономике самого Евросоюза, поскольку приведет к еще более значительному удорожанию энергоносителей, уверен эксперт.

"Они продолжают тот тренд, который был в предыдущем руководстве США при Байдене. Но сейчас, к счастью, отношения между Россией и США возобновляются. Хочется верить, что страны смогут договориться, и тогда ЕС будет сам решать, нужно ли ему продолжать создавать себе проблемы, или все-таки надо тоже искать выход из проблемной ситуации", – подытожил экономист.

Ранее заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХИГС) Александр Абрамов рассказал РИА Новости Крым, как российские нефтетрейдеры будут справляться с новыми европейскими ограничениями. По его словам, на общем объеме импорта нефти это никак не скажется.
Как неоднократно заявлял председатель правительства РФ Михаил Мишустин, экономика страны успешно борется с беспрецедентными санкциями, в отличие от западных стран, которые вводили ограничения. Он отметил, что ВВП России за прошлый год вырос на 4,1%.
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