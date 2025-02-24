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Как нефтяная отрасль России будет обходить новый пакет санкций ЕС

Как нефтяная отрасль России будет обходить новый пакет санкций ЕС - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Как нефтяная отрасль России будет обходить новый пакет санкций ЕС

Нефтяная отрасль России демонстрирует высокую степень приспосабливаемости к санкциям. После введения Евросоюзом 16-го пакета рестрикций некоторые затруднения в... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T15:28

2025-02-24T15:28

2025-02-24T15:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Нефтяная отрасль России демонстрирует высокую степень приспосабливаемости к санкциям. После введения Евросоюзом 16-го пакета рестрикций некоторые затруднения в поставках начнутся, но они будут преодолены, в том числе за счет строительства новых танкеров. Такое мнение РИА Новости Крым высказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХИГС Александр Абрамов.Ранее в Совете ЕС заявили о том, что 16-й пакет санкций против России согласован и вскоре вступит в действие. В числе прочих пунктов в нем есть запрет на использование хранилищ для российских нефтепродуктов в Европе и расширение санкций на танкеры "теневого флота"."Нефтяная отрасль демонстрирует достаточно высокую степень приспосабливаемости, - отметил Александр Абрамов. - Из-за запрета нефтехранилищ, наверное, будут затруднены поставки через Турцию, если они будут следить за этим, и некоторые другие страны Евросоюза. Но какого-то заметного влияния на ситуацию эти санкции не окажут".Возможным ответом на эти ограничения эксперт считает расширение танкерных поставок через так называемый "теневой флот". Хотя санкционный список этих танкеров и расширен в новом пакете до 153 судов, это вряд ли заметно скажется на таких поставках.Наиболее существенно новые санкции скажутся, по его мнению, на передвижении судов в Балтийском море, но и там это не станет системным фактором, уверен экономист. Запрет на экспорт самолетов и авиатехнологий для России тоже не в новинку – мы это уже проходили, подчеркнул он."Что касается компонентов самолетов, то такие запреты во многом уже действуют, и самолеты при этом продолжают летать. Определенная логистика по замене соответствующих узлов уже была налажена. Я не думаю, что здесь произойдут какие-то радикальные изменения", - резюмировал эксперт.О том, что страна успешно справляется с санкционным давлением, многократно заявлял президент России Владимир Путин. Если российские разработки и технологические решения будут эффективными, никакие санкции не остановят их продвижение на мировые рынки, заявил он на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что экономика страны успешно борется с беспрецедентными санкциями, в отличие от западных стран, которые вводили ограничения. Он отметил, что ВВП России за прошлый год вырос на 4,1%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: санкции против российских спортсменов – этническая дискриминацияАвстралия ввела санкции против RTОбговаривают ли Россия и США возможность отмены санкций – Лавров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции, санкции против россии, россия, мнения, европейский союз (ес), новости, александр абрамов, экономика