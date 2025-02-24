https://crimea.ria.ru/20250224/avstraliya-vvela-sanktsii-protiv-rt-1144425259.html

Австралия ввела санкции против RT

Австралия ввела санкции против RT - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Австралия ввела санкции против RT

Австралия в рамках нового антироссийского пакета санкций ввела ограничения против автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости", которая является юрлицом... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T09:55

2025-02-24T09:55

2025-02-24T09:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Австралия в рамках нового антироссийского пакета санкций ввела ограничения против автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости", которая является юрлицом телеканала RT. Об этом со ссылкой на реестр санкций страны сообщает РИА Новости.Австралия ранее приняла крупнейший с 2022 года пакет санкций против России. Ограничения направлены против 70 лиц и 79 организаций. В частности, в список российских СМИ, попавших туда, вошли АНО "ТВ-Новости" и "Российская газета".Как сообщалось, в 2022 году Австралия ввела санкции против главреда "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян, а также против российской журналистки Ольги Скабеевой. Кроме того, Минфин США ранее ввел санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Также санкции ввели против АНО "Евразия" и ее руководителя Нелли Парутенко, а также против АНО "ТВ-Новости". Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на введение новых санкций США тогда заявляла, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, заявив, что в Штатах должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обговаривают ли Россия и США возможность отмены санкций – ЛавровЕвросоюз сохранит санкции против РоссииЗеленский ввел санкции против трех крымских музеев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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