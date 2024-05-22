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Санкции не остановят: Путин о продвижении технологических решений РФ - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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Санкции не остановят: Путин о продвижении технологических решений РФ
Санкции не остановят: Путин о продвижении технологических решений РФ - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Санкции не остановят: Путин о продвижении технологических решений РФ
Если российские разработки и технологические решения будут эффективными, никакие санкции не остановят их продвижение на мировые рынки, заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T17:11
2024-05-22T17:11
владимир путин (политик)
агентство стратегических инициатив (аси)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Если российские разработки и технологические решения будут эффективными, никакие санкции не остановят их продвижение на мировые рынки, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).Он также призвал АСИ активнее развивать международное партнерство, участвовать в продвижении в мире лучших отечественных практик, брендов, проектов.По словам Путина, страна сможет решить самые амбициозные задачи, обеспечить рост экономики и благополучие российских семей, если будет и дальше расширять возможности для научных и производственных коллективов, инженерных, предпринимательских, творческих команд, волонтеров и представителей некоммерческих организаций.Он добавил, что предложения АСИ в сфере технологического и производственного развития будут обсуждаться с партнерами России по БРИКС в ходе подготовки к саммиту организации в этом году.Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов – автономная некоммерческая организация, созданная для поддержки перспективных общественно значимых проектов, направленных на повышение качества жизни, образования и подготовки кадров, региональное и городское развитие, разработку новых технологий и поддержку бизнеса. Учреждено постановлением правительства РФ 11 августа 2011 года.Агентство призвано содействовать инициированию и продвижению общественно значимых проектов субъектов среднего бизнеса, продвижению инициатив по улучшению предпринимательского климата, обеспечению распространения лучших практик поддержки предпринимательства, обеспечение информационной поддержки деятельности субъектов среднего бизнеса.
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владимир путин (политик), агентство стратегических инициатив (аси), новости, предпринимательство, бизнес, россия, москва, общество
Санкции не остановят: Путин о продвижении технологических решений РФ

Путин: санкции не остановят продвижение эффективных технологических решений РФ

17:11 22.05.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АСИ
Президент Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АСИ
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Если российские разработки и технологические решения будут эффективными, никакие санкции не остановят их продвижение на мировые рынки, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Чем эффективнее мы будем, тем труднее будет нашим недоброжелателям что-то и в чем-то нас ограничивать. Наоборот: вот если эффективные решения будут предлагаться, их будут брать несмотря ни на какие ограничения, сто процентов. Рынок все выстроит, а за рынок надо, конечно, бороться", – сказал глава государства.

Он также призвал АСИ активнее развивать международное партнерство, участвовать в продвижении в мире лучших отечественных практик, брендов, проектов.
По словам Путина, страна сможет решить самые амбициозные задачи, обеспечить рост экономики и благополучие российских семей, если будет и дальше расширять возможности для научных и производственных коллективов, инженерных, предпринимательских, творческих команд, волонтеров и представителей некоммерческих организаций.
Он добавил, что предложения АСИ в сфере технологического и производственного развития будут обсуждаться с партнерами России по БРИКС в ходе подготовки к саммиту организации в этом году.

"Многие отечественные компании уже являются лидерами по целому ряду направлений, готовы сами формировать технологические и производственные цепочки. В текущем году, как вы знаете, в рамках председательства России в БРИКС, обязательно обсудим предложения агентства по этим темам", – отметил президент.

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов автономная некоммерческая организация, созданная для поддержки перспективных общественно значимых проектов, направленных на повышение качества жизни, образования и подготовки кадров, региональное и городское развитие, разработку новых технологий и поддержку бизнеса. Учреждено постановлением правительства РФ 11 августа 2011 года.
Агентство призвано содействовать инициированию и продвижению общественно значимых проектов субъектов среднего бизнеса, продвижению инициатив по улучшению предпринимательского климата, обеспечению распространения лучших практик поддержки предпринимательства, обеспечение информационной поддержки деятельности субъектов среднего бизнеса.
 
Владимир Путин (политик)Агентство стратегических инициатив (АСИ)НовостиПредпринимательствоБизнесРоссияМоскваОбщество
 
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