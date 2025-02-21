https://crimea.ria.ru/20250221/obgovarivayut-li-rossiya-i-ssha-vozmozhnost-otmeny-sanktsiy--lavrov-1144381542.html

Обговаривают ли Россия и США возможность отмены санкций – Лавров

Обговаривают ли Россия и США возможность отмены санкций – Лавров - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Обговаривают ли Россия и США возможность отмены санкций – Лавров

Москва не затрагивает тему снятия санкций в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T18:31

2025-02-21T18:31

2025-02-21T18:31

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Москва не затрагивает тему снятия санкций в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогу встречи глав внешнеполитических ведомств стран G20.При этом он отметил, что санкции "научили и вдохновили" Россию на очень серьезные реформы в хозяйстве, его глубинную перестройку в интересах полноценного, суверенного, самостоятельного развития, "не зависящего от капризов тех, кто считает себя по-прежнему главными на мировой арене, включая мировую экономику".В этой связи пускать западные компании обратно на российский рынок нужно только в тех отраслях, где это не будет создавать риски для экономики страны, подчеркнул он.Глава МИД России также прокомментировал тот факт, что США впервые с начала специальной военной операции не вошли в число соавторов антироссийского проекта резолюции по Украине, который будет рассмотрен Генеральной ассамблеей ООН 24 февраля."Это свидетельствует о прагматизме как сути политики администрации Дональда Трампа. Он на встречах с лидерами ряда стран, точно совершенно на встрече с премьер-министром Индии, наверняка и в контактах с другими представителями мирового большинства, подчеркивает, что его главный лозунг - здравый смысл. Только в этом я вижу изменение в списке соавторов этой очередной бесцельной, тупиковой резолюции", - отметил он.Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что власти США могут как смягчить, так и ужесточить санкции в отношении России в зависимости от хода переговоров по урегулированию на Украине.Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз не намерен отменять свои санкции против России, даже если США снимут с РФ свои ограничения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВВП России в пять раз опередил показатель роста экономики в ЕвропеПосланник Трампа заявил о готовности США ужесточить санкции против РоссииНе до игр: в ЕС хотят запретить продажу игровых приставок в Россию

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, сша, санкции, санкции против россии, политика, внешняя политика, новости, экономика