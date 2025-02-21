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Обговаривают ли Россия и США возможность отмены санкций – Лавров
Обговаривают ли Россия и США возможность отмены санкций – Лавров - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Обговаривают ли Россия и США возможность отмены санкций – Лавров
Москва не затрагивает тему снятия санкций в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T18:31
2025-02-21T18:31
2025-02-21T18:31
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
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санкции
санкции против россии
политика
внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Москва не затрагивает тему снятия санкций в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогу встречи глав внешнеполитических ведомств стран G20.При этом он отметил, что санкции "научили и вдохновили" Россию на очень серьезные реформы в хозяйстве, его глубинную перестройку в интересах полноценного, суверенного, самостоятельного развития, "не зависящего от капризов тех, кто считает себя по-прежнему главными на мировой арене, включая мировую экономику".В этой связи пускать западные компании обратно на российский рынок нужно только в тех отраслях, где это не будет создавать риски для экономики страны, подчеркнул он.Глава МИД России также прокомментировал тот факт, что США впервые с начала специальной военной операции не вошли в число соавторов антироссийского проекта резолюции по Украине, который будет рассмотрен Генеральной ассамблеей ООН 24 февраля."Это свидетельствует о прагматизме как сути политики администрации Дональда Трампа. Он на встречах с лидерами ряда стран, точно совершенно на встрече с премьер-министром Индии, наверняка и в контактах с другими представителями мирового большинства, подчеркивает, что его главный лозунг - здравый смысл. Только в этом я вижу изменение в списке соавторов этой очередной бесцельной, тупиковой резолюции", - отметил он.Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что власти США могут как смягчить, так и ужесточить санкции в отношении России в зависимости от хода переговоров по урегулированию на Украине.Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз не намерен отменять свои санкции против России, даже если США снимут с РФ свои ограничения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВВП России в пять раз опередил показатель роста экономики в ЕвропеПосланник Трампа заявил о готовности США ужесточить санкции против РоссииНе до игр: в ЕС хотят запретить продажу игровых приставок в Россию
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, сша, санкции, санкции против россии, политика, внешняя политика, новости, экономика
Обговаривают ли Россия и США возможность отмены санкций – Лавров
Россия не затрагивает тему отмены санкций в рамках урегулирования на Украине – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Москва не затрагивает тему снятия санкций в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогу встречи глав внешнеполитических ведомств стран G20.
"Мы не затрагиваем эту тему. Мы исходим из того, что это грубейшее нарушение всех тех принципов, которые сам Запад закладывал в мировую экономику", - сказал Лавров.
При этом он отметил, что санкции "научили и вдохновили" Россию на очень серьезные реформы в хозяйстве, его глубинную перестройку в интересах полноценного, суверенного, самостоятельного развития, "не зависящего от капризов тех, кто считает себя по-прежнему главными на мировой арене, включая мировую экономику".
В этой связи пускать западные компании обратно на российский рынок нужно только в тех отраслях, где это не будет создавать риски для экономики страны, подчеркнул он.
Глава МИД России также прокомментировал тот факт, что США впервые с начала специальной военной операции не вошли в число соавторов антироссийского проекта
резолюции по Украине, который будет рассмотрен Генеральной ассамблеей ООН 24 февраля.
"Это свидетельствует о прагматизме как сути политики администрации Дональда Трампа. Он на встречах с лидерами ряда стран, точно совершенно на встрече с премьер-министром Индии, наверняка и в контактах с другими представителями мирового большинства, подчеркивает, что его главный лозунг - здравый смысл. Только в этом я вижу изменение в списке соавторов этой очередной бесцельной, тупиковой резолюции", - отметил он.
Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что власти США могут как смягчить, так и ужесточить санкции в отношении России в зависимости от хода переговоров по урегулированию на Украине.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз не намерен отменять свои санкции против России
, даже если США снимут с РФ свои ограничения.
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