https://crimea.ria.ru/20250224/sovet-es-utverdil-16-y-paket-sanktsiy-protiv-rossii--chto-tuda-vkhodit-1144429667.html

Совет ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России – что туда входит

Совет ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России – что туда входит - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Совет ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России – что туда входит

Совет ЕС окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, который включает как экономические меры, так и персональные ограничения для физлиц. Документ... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T12:51

2025-02-24T12:51

2025-02-24T12:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Совет ЕС окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, который включает как экономические меры, так и персональные ограничения для физлиц. Документ согласован на уровне министров иностранных дел.Санкции вступят в силу в ближайшие дни, после официального опубликования документа. Запрет на транзакции ЦентробанкаЕС впервые запретил кредитным и финансовым организациям за пределами РФ транзакции с использованием "Системы передачи финансовых сообщений" (СПФС) Центробанка России, говорится в заявлении Совета ЕС."Впервые ЕС вводит запрет для кредитных или финансовых организаций, созданных за пределами России, на транзакции с использованием "Системы передачи финансовых сообщений" (СПФС) Центрального банка России", - следует из документа, который цитирует РИА Новости.В пакете также содержится дополнительный запрет для 13 российских банков на доступ к SWIFT.Запрет на экспорт самолетов и авиатехнологийВ документе также содержится запрет на продажу самолетов и авиационных технологий российским авиаперевозчикам и компаниям, выполняющим внутренние рейсы в России."В целях обеспечения эффективности ограничительных мер ЕС, направленных на авиационный сектор, Совет принял решение распространить запрет ЕС на полеты авиаперевозчиков, выполняющих внутренние рейсы в России или экспортирующих самолеты или другие авиационные товары и технологии российским авиаперевозчикам и подконтрольным им организациям", - сказано в документе.Запрет на использование нефтехранилищСовет ЕС запретил предоставлять для российской сырой нефти и нефтепродуктов хранилища."Совет ЕС запрещает предоставление временного хранения для российской сырой нефти и нефтепродуктов в ЕС, независимо от закупочной цены нефти и конечного пункта назначения этих продуктов", - указывается в документе.Кроме того, ограничения введены на экспорт товаров и технологий, в частности, программного обеспечения, связанного с разведкой нефти и газа. ЕС также расширил запрет на предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов по сырой нефти в России, таких, как "Восток ойл".Персональные санкцииПерсональные санкции ведены против еще 48 физических лиц и 35 организаций из России. Кроме того, ограничения введены против 53 организаций из КНР, Индии, Казахстана, Сингапура, Турции, ОАЭ и Узбекистана, которые внесены в список участвующих в обходе санкций против России.Санкции против судов "теневого флота"В новом пакете санкций против России Евросоюз ввел критерии, по которым можно будет вносить в санкционные списки владельцев или арендаторов так называемого "теневого флота"."Совет ЕС установил два новых критерия, которые позволят ЕС вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, которые владеют или эксплуатируют суда теневого флота, и тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса", - говорится в заявлении.Списки таких судов в новом пакете были расширены на 74 новых наименования, после чего под санкциями Евросоюза находится 153 корабля.Санкции против СМИПод санкции ЕС попали еще восемь российских СМИ – это издания EADaily, Лента, News Front, RuBaltic, "Южный Фронт", "Фонд стратегической культуры", и "Красная звезда".24 февраля также крупнейший с 2022 года пакет санкций против РФ ввела Австралия. Ограничения направлены против 70 лиц и 79 организаций. В частности, в список российских СМИ, попавших туда, вошли АНО "ТВ-Новости" и "Российская газета".На фоне подготовки нового пакета европейских санкций премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прогнозирует крах экономики Европы из-за высоких цен на энергетические ресурсы. По его мнению, если Европе и дальше придется иметь дело с высокими ценами на энергоносители, это убьет экономику.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что экономика страны справилась с беспрецедентными санкциями, в отличие от западных стран, которые вводили ограничения. Он отметил, что ВВП России за прошлый год вырос на 4,1%.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВВП России в пять раз опередил показатель роста экономики в ЕвропеПосланник Трампа заявил о готовности США ужесточить санкции против РоссииНе до игр: в ЕС хотят запретить продажу игровых приставок в Россию

https://crimea.ria.ru/20250122/bez-ucheta-nefti-i-gaza-rossiya-za-god-zarabotala-256-trln-rubley-1143578047.html

https://crimea.ria.ru/20250112/tyazheloe-nasledie-baydena-kak-ssha-auknutsya-sanktsii-protiv-rossii-1143255658.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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