https://crimea.ria.ru/20250207/ekonomika-rossii-uspeshno-spravilas-s-sanktsiyami--mishustin-1143999789.html

Экономика России успешно справилась с санкциями – Мишустин

Экономика России успешно справилась с санкциями – Мишустин - РИА Новости Крым, 07.02.2025

Экономика России успешно справилась с санкциями – Мишустин

Экономика России успешно справилась с беспрецедентными санкциями, в отличие от западных стран, которые вводили ограничения против РФ. Об сообщил премьер-министр РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T15:18

2025-02-07T15:18

2025-02-07T15:18

михаил мишустин

экономика

санкции против россии

новости

владимир путин (политик)

ввп (валовый внутренний продукт)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Экономика России успешно справилась с беспрецедентными санкциями, в отличие от западных стран, которые вводили ограничения против РФ. Об сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.Он отметил, что согласно данным Росстата российский ВВП за прошлый год вырос на 4,1% - на 0,2% больше, чем то, что было в официальном прогнозе.Мишустин добавил, что реальные денежные доходы населения увеличились на 8,4%, что превысило прогноз, а реальная зарплата выросла на 8,7%."Это означает, что люди получили больше, и здесь инфляция не смогла уменьшить доходы населения", - отметил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В парламент Крыма внесен законопроект о "студенческом капитале"Путин анонсировал опережающий рост заработных плат в РоссииНасколько вырастет прожиточный минимум в 2025 году

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2025

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михаил мишустин, экономика, санкции против россии, новости, владимир путин (политик), ввп (валовый внутренний продукт)