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Экономика России успешно справилась с санкциями – Мишустин
Экономика России успешно справилась с санкциями – Мишустин - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Экономика России успешно справилась с санкциями – Мишустин
Экономика России успешно справилась с беспрецедентными санкциями, в отличие от западных стран, которые вводили ограничения против РФ. Об сообщил премьер-министр РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T15:18
2025-02-07T15:18
2025-02-07T15:18
михаил мишустин
экономика
санкции против россии
новости
владимир путин (политик)
ввп (валовый внутренний продукт)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Экономика России успешно справилась с беспрецедентными санкциями, в отличие от западных стран, которые вводили ограничения против РФ. Об сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.Он отметил, что согласно данным Росстата российский ВВП за прошлый год вырос на 4,1% - на 0,2% больше, чем то, что было в официальном прогнозе.Мишустин добавил, что реальные денежные доходы населения увеличились на 8,4%, что превысило прогноз, а реальная зарплата выросла на 8,7%."Это означает, что люди получили больше, и здесь инфляция не смогла уменьшить доходы населения", - отметил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В парламент Крыма внесен законопроект о "студенческом капитале"Путин анонсировал опережающий рост заработных плат в РоссииНасколько вырастет прожиточный минимум в 2025 году
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михаил мишустин, экономика, санкции против россии, новости, владимир путин (политик), ввп (валовый внутренний продукт)
Экономика России успешно справилась с санкциями – Мишустин
Экономика России успешно справилась с беспрецедентным санкционным давлением - Мишустин
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Экономика России успешно справилась с беспрецедентными санкциями, в отличие от западных стран, которые вводили ограничения против РФ. Об сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.
"Экономика страны справилась успешно с беспрецедентным санкционным давлением, в отличие от многих стран, которые сами вводили против нас санкции. В ряде случаев там ситуация близка к стагнации", - сказал глава правительства.
Он отметил, что согласно данным Росстата российский ВВП за прошлый год вырос на 4,1% - на 0,2% больше, чем то, что было в официальном прогнозе.
Мишустин добавил, что реальные денежные доходы населения увеличились на 8,4%, что превысило прогноз, а реальная зарплата выросла на 8,7%.
"Это означает, что люди получили больше, и здесь инфляция не смогла уменьшить доходы населения", - отметил он.
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