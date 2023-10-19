https://crimea.ria.ru/20231019/putin-sanktsii-protiv-rossiyskikh-sportsmenov--etnicheskaya-diskriminatsiya-1132198674.html

Путин: санкции против российских спортсменов – этническая дискриминация

Путин: санкции против российских спортсменов – этническая дискриминация - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Путин: санкции против российских спортсменов – этническая дискриминация

Запрет российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях – это этническая дискриминация, а сами Олимпийские игры могут использоваться как... РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T13:25

2023-10-19T13:25

2023-10-19T13:25

владимир путин (политик)

спорт

олимпийские игры-2024

санкции против россии

мок (международный олимпийский комитет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Запрет российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях – это этническая дискриминация, а сами Олимпийские игры могут использоваться как инструмент политического давления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин заверил, что государство по линии правительства и Олимпийского комитета России с участием меценатов поддерживает тех, кто из-за ограничений прав и свобод спортсменов вынужден пропускать какие-то международные старты.Он отметил, что РФ готова и будет взаимодействовать со всеми, кто разделяет традиционные ценности и принципы спорта и кто дорожит этими ценностями.Президент подчеркнул, что у России есть все для организации многоэтапных, коммерчески привлекательных открытых турниров с участием зарубежных спортсменов и команд.Он также указал, что у России есть успешный опыт проведения крупных соревнований, современные, оснащенные по мировым стандартам спорткомплексы и стадионы, свой спортивный арбитраж."В наших планах – кратный рост числа соревнований разного уровня для энтузиастов, любителей спорта и для профессионалов, (соревнований) общероссийских и международных, с достаточно высоким призовым фондом", - сказал российский лидер.В частности, Путин напомнил, что в 2024 году в Казани пройдут Игры БРИКС.Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.Исполком МОК 28 марта по итогам заседания рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой специальной военной операции. При этом к соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в необходимое время.Читайте также на РИА Новости Крым:Сборная Крыма сыграет со сборной мира: где пройдет уникальный матчМОК приостановил работу Олимпийского комитета РоссииКак "Русский силомер" сделал Крым самым сильным регионом России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), спорт, олимпийские игры-2024, санкции против россии, мок (международный олимпийский комитет), новости, россия, политика