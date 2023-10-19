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Путин: санкции против российских спортсменов – этническая дискриминация - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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Путин: санкции против российских спортсменов – этническая дискриминация
Путин: санкции против российских спортсменов – этническая дискриминация - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Путин: санкции против российских спортсменов – этническая дискриминация
Запрет российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях – это этническая дискриминация, а сами Олимпийские игры могут использоваться как... РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T13:25
2023-10-19T13:25
владимир путин (политик)
спорт
олимпийские игры-2024
санкции против россии
мок (международный олимпийский комитет)
новости
россия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Запрет российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях – это этническая дискриминация, а сами Олимпийские игры могут использоваться как инструмент политического давления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин заверил, что государство по линии правительства и Олимпийского комитета России с участием меценатов поддерживает тех, кто из-за ограничений прав и свобод спортсменов вынужден пропускать какие-то международные старты.Он отметил, что РФ готова и будет взаимодействовать со всеми, кто разделяет традиционные ценности и принципы спорта и кто дорожит этими ценностями.Президент подчеркнул, что у России есть все для организации многоэтапных, коммерчески привлекательных открытых турниров с участием зарубежных спортсменов и команд.Он также указал, что у России есть успешный опыт проведения крупных соревнований, современные, оснащенные по мировым стандартам спорткомплексы и стадионы, свой спортивный арбитраж."В наших планах – кратный рост числа соревнований разного уровня для энтузиастов, любителей спорта и для профессионалов, (соревнований) общероссийских и международных, с достаточно высоким призовым фондом", - сказал российский лидер.В частности, Путин напомнил, что в 2024 году в Казани пройдут Игры БРИКС.Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.Исполком МОК 28 марта по итогам заседания рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой специальной военной операции. При этом к соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в необходимое время.Читайте также на РИА Новости Крым:Сборная Крыма сыграет со сборной мира: где пройдет уникальный матчМОК приостановил работу Олимпийского комитета РоссииКак "Русский силомер" сделал Крым самым сильным регионом России
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владимир путин (политик), спорт, олимпийские игры-2024, санкции против россии, мок (международный олимпийский комитет), новости, россия, политика
Путин: санкции против российских спортсменов – этническая дискриминация

Путин: отношение МОК к российским спортсменам – это этническая дискриминация

13:25 19.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный спортивный форум "Россия – спортивная держава" в Перми
Международный спортивный форум Россия – спортивная держава в Перми - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Запрет российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях – это этническая дискриминация, а сами Олимпийские игры могут использоваться как инструмент политического давления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Благодаря некоторым руководителям современного Международного олимпийского комитета мы узнали, что приглашение на Игры – это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия, и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения. И что сами игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые к политике не имеют никакого отношения... По факту российская этническая дискриминация", - сказал глава государства, выступая на форуме "Россия – спортивная держава".
Путин заверил, что государство по линии правительства и Олимпийского комитета России с участием меценатов поддерживает тех, кто из-за ограничений прав и свобод спортсменов вынужден пропускать какие-то международные старты.
Он отметил, что РФ готова и будет взаимодействовать со всеми, кто разделяет традиционные ценности и принципы спорта и кто дорожит этими ценностями.
Президент подчеркнул, что у России есть все для организации многоэтапных, коммерчески привлекательных открытых турниров с участием зарубежных спортсменов и команд.
Он также указал, что у России есть успешный опыт проведения крупных соревнований, современные, оснащенные по мировым стандартам спорткомплексы и стадионы, свой спортивный арбитраж.
"В наших планах – кратный рост числа соревнований разного уровня для энтузиастов, любителей спорта и для профессионалов, (соревнований) общероссийских и международных, с достаточно высоким призовым фондом", - сказал российский лидер.
В частности, Путин напомнил, что в 2024 году в Казани пройдут Игры БРИКС.
Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Исполком МОК 28 марта по итогам заседания рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой специальной военной операции. При этом к соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.
12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в необходимое время.
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