https://crimea.ria.ru/20231019/putin-sanktsii-protiv-rossiyskikh-sportsmenov--etnicheskaya-diskriminatsiya-1132198674.html
Путин: санкции против российских спортсменов – этническая дискриминация
Путин: санкции против российских спортсменов – этническая дискриминация - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Путин: санкции против российских спортсменов – этническая дискриминация
Запрет российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях – это этническая дискриминация, а сами Олимпийские игры могут использоваться как... РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T13:25
2023-10-19T13:25
2023-10-19T13:25
владимир путин (политик)
спорт
олимпийские игры-2024
санкции против россии
мок (международный олимпийский комитет)
новости
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/13/1132198845_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_118fb386585ba9d48d1b86a37880c59d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Запрет российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях – это этническая дискриминация, а сами Олимпийские игры могут использоваться как инструмент политического давления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин заверил, что государство по линии правительства и Олимпийского комитета России с участием меценатов поддерживает тех, кто из-за ограничений прав и свобод спортсменов вынужден пропускать какие-то международные старты.Он отметил, что РФ готова и будет взаимодействовать со всеми, кто разделяет традиционные ценности и принципы спорта и кто дорожит этими ценностями.Президент подчеркнул, что у России есть все для организации многоэтапных, коммерчески привлекательных открытых турниров с участием зарубежных спортсменов и команд.Он также указал, что у России есть успешный опыт проведения крупных соревнований, современные, оснащенные по мировым стандартам спорткомплексы и стадионы, свой спортивный арбитраж."В наших планах – кратный рост числа соревнований разного уровня для энтузиастов, любителей спорта и для профессионалов, (соревнований) общероссийских и международных, с достаточно высоким призовым фондом", - сказал российский лидер.В частности, Путин напомнил, что в 2024 году в Казани пройдут Игры БРИКС.Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.Исполком МОК 28 марта по итогам заседания рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой специальной военной операции. При этом к соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в необходимое время.Читайте также на РИА Новости Крым:Сборная Крыма сыграет со сборной мира: где пройдет уникальный матчМОК приостановил работу Олимпийского комитета РоссииКак "Русский силомер" сделал Крым самым сильным регионом России
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/13/1132198845_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_89674197f64a0dece39084090de3f578.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), спорт, олимпийские игры-2024, санкции против россии, мок (международный олимпийский комитет), новости, россия, политика
Путин: санкции против российских спортсменов – этническая дискриминация
Путин: отношение МОК к российским спортсменам – это этническая дискриминация
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Запрет российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях – это этническая дискриминация, а сами Олимпийские игры могут использоваться как инструмент политического давления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Благодаря некоторым руководителям современного Международного олимпийского комитета мы узнали, что приглашение на Игры – это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия, и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения. И что сами игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые к политике не имеют никакого отношения... По факту российская этническая дискриминация", - сказал глава государства, выступая на форуме "Россия – спортивная держава".
Путин заверил, что государство по линии правительства и Олимпийского комитета России с участием меценатов поддерживает тех, кто из-за ограничений прав и свобод спортсменов вынужден пропускать какие-то международные старты.
Он отметил, что РФ готова и будет взаимодействовать со всеми, кто разделяет традиционные ценности и принципы спорта и кто дорожит этими ценностями.
Президент подчеркнул, что у России есть все для организации многоэтапных, коммерчески привлекательных открытых турниров с участием зарубежных спортсменов и команд.
Он также указал, что у России есть успешный опыт проведения крупных соревнований, современные, оснащенные по мировым стандартам спорткомплексы и стадионы, свой спортивный арбитраж.
"В наших планах – кратный рост числа соревнований разного уровня для энтузиастов, любителей спорта и для профессионалов, (соревнований) общероссийских и международных, с достаточно высоким призовым фондом", - сказал российский лидер.
В частности, Путин напомнил, что в 2024 году в Казани пройдут Игры БРИКС.
Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Исполком МОК 28 марта по итогам заседания рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой специальной военной операции. При этом к соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.
12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в необходимое время.
Читайте также на РИА Новости Крым: