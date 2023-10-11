https://crimea.ria.ru/20231011/kak-russkiy-silomer-sdelal-krym-samym-silnym-regionom-rossii-1131995378.html

Как "Русский силомер" сделал Крым самым сильным регионом России

Как "Русский силомер" сделал Крым самым сильным регионом России - РИА Новости Крым, 11.10.2023

Как "Русский силомер" сделал Крым самым сильным регионом России

РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T09:35

2023-10-11T09:35

2023-10-11T09:37

спорт

крым

елена аксенова

игорь пыжьянов

русский силомер

новости крыма

общество

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Что такое силомер, знают все: берешь молот, лупишь по специальной площадке, сила удара подымает отметку на шкале вверх. Все. А вот "Русский силомер" - это национальный вид спорта, скажем, как скандинавская ходьба, японская борьба сумо или бразильская капоэйра. Только возник он совсем недавно – в 2012 году, когда житель Екатеринбурга решил собрать в один комплекс все самые популярные в России упражнения на турнике. Мастер спорта по армрестлингу Игорь Пыжьянов вместе со своими единомышленниками основал систему многоборья на гимнастической перекладине и провел в городе первые соревнования – в них участвовали ученики воскресных школ.В 2016 году "Русский силомер" презентовали президенту России Владимиру Путину на форуме "Сообщество", участники которого боролись за президентские гранты. Путину - мастеру спорта по самбо и дзюдо - новое многоборье понравилось, и проект "Русский силомер" получил средства на развитие.С тех пор он постепенно захватил всю страну. Соревнования проводятся в 75-ти регионах РФ, в них принимают участие школьники, студенты, военнослужащие, сотрудники МЧС и даже… заключенные. В этом году прошел чемпионат России по "Русскому силомеру" среди осужденных в исправительных колониях. В Екатеринбурге ежегодно проводят открытый чемпионат для всех желающих. Но самым сильным регионом официально стал Крым, почему – читайте в материале РИА Новости Крым.История этого вида спортаГоворят, все новое – это хорошо забытое старое. Упражнениями на турнике в России занимаются уже как минимум 200 лет, утверждает Игорь Пыжьянов. Перекладина была обязательным пунктом в воспитании русских царей, поскольку эти упражнения хорошо развивают мышцы, способствуют хорошему росту мальчика и укрепляют силу рук. А царь, согласитесь, должен выглядеть представительно."Перекладина считалась исключительно аристократическим хобби. При Александре III, а потом при Святом Николае II стали вводить упражнения на перекладине в армии. Так начали воспитывать полковников, руководителей войск, а потом дошло и до солдат. В советской армии это было уже одно из самых основных упражнений. Турник был в каждом дворе, и мы все выходили и смотрели, как здоровые дядьки с усами готовятся в армию, и пресс кубиками. Это было нашей мотивацией, и мы тоже пытались что-то сделать", - рассказал Пыжьянов в пресс-центре РИА Новости Крым.Упражнения на турнике способствуют вытяжению позвоночника и как следствие – хорошему росту. Наверное, в детстве Игорь действительно очень любил подтягиваться, потому что рост мастера спорта из Екатеринбурга – 196 сантиметров.Какие упражнения входят в многоборьеВсего их одиннадцать, хотя у некоторых упражнений есть разные варианты исполнения. Комплекс построен по принципу от простого к сложному – первые два пункта может выполнить абсолютно любой человек. В школьных соревнованиях их разрешают делать даже тем, кто освобожден от физкультуры по медицинским показаниям, правда, при наличии все-таки разрешающей справки от врачей."Первое упражнение – это когда человек, вися на перекладине, поднимает согнутые в коленях ноги до угла в 90 градусов. За это дается один балл. Это упражнение могут сделать буквально все. Второе упражнение – более тяжелое, но оно и стоит уже два балла. Это перехват, мы висим хватом сверху, меняем на хват снизу и получаем два балла, меняем обратно – получаем 4, и так далее", - рассказывает Игорь.Третье упражнение называется "подтягивание рывком", которое в армии запрещают. "Человек хоть как дергается, лишь бы подбородок выше перекладины", - объясняет Игорь. За каждый такой рывок к победе человек получает три балла.Каждому участнику выделяется одна минута, в течение которой можно выполнять любые упражнения в любом порядке. Главное – набрать максимальное количество баллов."Русский силомер" против американского воркаутаРазрабатывать комплекс "Русского силомера" помогали спортсмены, профессиональные тренеры и ученые Уральского государственного университета физической культуры. Он полностью безопасен. Кроме того, у русских другая мотивация, считает спортсмен."Мы идем с самых низов, у нас есть слоган – "Турник в каждый двор". Наш спорт безопасный, зрелищный и самое главное – бесплатный. На этих площадках, где ребята воркаутом занимаются, ребенок подходит и видит сразу уровень мастера спорта. Все, он туда уже не пойдет. Это, я считаю, отталкивает обычного ребенка от турника. Нужно что-то более доступное", - уверен спортсмен.Для занятий "Русскими силомером", утверждает Пыжьянов, не нужно ни дорогой формы, ни специальной площадки, ни даже билетов на троллейбус, чтобы доехать до тренировки. Достаточно просто перекладины во дворе.Почему Крым – самый сильный регион РоссииВ Крыму "Русский силомер" сделали командным вид спорта. Его внедрили в школах, и в отличие от других регионов, здесь эта работа проводится системно во уже четвертый год. Соревнования проходят во всех учебных заведениях, достижения участников суммируются, и таким образом можно определить самый сильный класс, школу, институт, регион.В этом году состязания будут проводиться уже в четвертый раз, и начиная с прошлого года в них участвуют девочки, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым председатель наблюдательного совета МОО "Русское единство" Елена Аксенова."Мы собирали большое семинар-совещание с министрами спорта, у нас же есть школьное самоуправление, и в каждой школе есть министр спорта. И вот одним из вопросов было, а почему девушки не участвуют, мы тоже хотим. Я говорю, ну вы все уже взрослые, давайте проголосуем. И что вы думаете? По-моему, 4 или 5 против было, остальные "за", - говорит Аксенова.Личные достижения школьников тоже приветствуются и отмечаются, в каждой возрастной категории - с первого по пятое место. Но самое главное – это коллектив, когда сильные учат слабых, подчеркивает Елена Аксенова.В этом году, поскольку участников стало гораздо больше, появилась необходимость обучить методике школьных учителей. Физруков учили на практике – для них тоже провели соревнования."Пять человек от каждого муниципалитета принимали участие. Если честно, я опасалась. Но это было очень весело, у нас были педагоги даже 65+ и выполняли довольно сложные упражнения", - поделилась Елена Аксенова.Совсем скоро в школах стартует "Русский силомер - 2023", в котором будет задействовано рекордное количество участников. Во всех районах Крыма соревнования будут проходить до 20 октября.Читайте также на РИА Новости Крым:Можно ли платить за оценки: как наказывать и поощрять ребенкаВ Севастополе появятся ледовые катки в новых микрорайонах

https://crimea.ria.ru/20211217/silach-iz-kryma-ustanovil-rekord-rossii-po-podemu-gigantskoy-ganteli-1121768606.html

https://crimea.ria.ru/20230805/na-kovre-derzkaya-luchshey-v-bortsovskoy-lige-poddubnogo-stala-krymchanka-1130542420.html

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спорт, крым, елена аксенова, игорь пыжьянов, русский силомер, новости крыма, общество