https://crimea.ria.ru/20231011/kak-russkiy-silomer-sdelal-krym-samym-silnym-regionom-rossii-1131995378.html
Как "Русский силомер" сделал Крым самым сильным регионом России
Как "Русский силомер" сделал Крым самым сильным регионом России - РИА Новости Крым, 11.10.2023
Как "Русский силомер" сделал Крым самым сильным регионом России
РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T09:35
2023-10-11T09:35
2023-10-11T09:37
спорт
крым
елена аксенова
игорь пыжьянов
русский силомер
новости крыма
общество
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https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0b/1131995686_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_51bf6ead1c3b06a2a4e8901f43025bf0.jpg
Что такое силомер, знают все: берешь молот, лупишь по специальной площадке, сила удара подымает отметку на шкале вверх. Все. А вот "Русский силомер" - это национальный вид спорта, скажем, как скандинавская ходьба, японская борьба сумо или бразильская капоэйра. Только возник он совсем недавно – в 2012 году, когда житель Екатеринбурга решил собрать в один комплекс все самые популярные в России упражнения на турнике. Мастер спорта по армрестлингу Игорь Пыжьянов вместе со своими единомышленниками основал систему многоборья на гимнастической перекладине и провел в городе первые соревнования – в них участвовали ученики воскресных школ.В 2016 году "Русский силомер" презентовали президенту России Владимиру Путину на форуме "Сообщество", участники которого боролись за президентские гранты. Путину - мастеру спорта по самбо и дзюдо - новое многоборье понравилось, и проект "Русский силомер" получил средства на развитие.С тех пор он постепенно захватил всю страну. Соревнования проводятся в 75-ти регионах РФ, в них принимают участие школьники, студенты, военнослужащие, сотрудники МЧС и даже… заключенные. В этом году прошел чемпионат России по "Русскому силомеру" среди осужденных в исправительных колониях. В Екатеринбурге ежегодно проводят открытый чемпионат для всех желающих. Но самым сильным регионом официально стал Крым, почему – читайте в материале РИА Новости Крым.История этого вида спортаГоворят, все новое – это хорошо забытое старое. Упражнениями на турнике в России занимаются уже как минимум 200 лет, утверждает Игорь Пыжьянов. Перекладина была обязательным пунктом в воспитании русских царей, поскольку эти упражнения хорошо развивают мышцы, способствуют хорошему росту мальчика и укрепляют силу рук. А царь, согласитесь, должен выглядеть представительно."Перекладина считалась исключительно аристократическим хобби. При Александре III, а потом при Святом Николае II стали вводить упражнения на перекладине в армии. Так начали воспитывать полковников, руководителей войск, а потом дошло и до солдат. В советской армии это было уже одно из самых основных упражнений. Турник был в каждом дворе, и мы все выходили и смотрели, как здоровые дядьки с усами готовятся в армию, и пресс кубиками. Это было нашей мотивацией, и мы тоже пытались что-то сделать", - рассказал Пыжьянов в пресс-центре РИА Новости Крым.Упражнения на турнике способствуют вытяжению позвоночника и как следствие – хорошему росту. Наверное, в детстве Игорь действительно очень любил подтягиваться, потому что рост мастера спорта из Екатеринбурга – 196 сантиметров.Какие упражнения входят в многоборьеВсего их одиннадцать, хотя у некоторых упражнений есть разные варианты исполнения. Комплекс построен по принципу от простого к сложному – первые два пункта может выполнить абсолютно любой человек. В школьных соревнованиях их разрешают делать даже тем, кто освобожден от физкультуры по медицинским показаниям, правда, при наличии все-таки разрешающей справки от врачей."Первое упражнение – это когда человек, вися на перекладине, поднимает согнутые в коленях ноги до угла в 90 градусов. За это дается один балл. Это упражнение могут сделать буквально все. Второе упражнение – более тяжелое, но оно и стоит уже два балла. Это перехват, мы висим хватом сверху, меняем на хват снизу и получаем два балла, меняем обратно – получаем 4, и так далее", - рассказывает Игорь.Третье упражнение называется "подтягивание рывком", которое в армии запрещают. "Человек хоть как дергается, лишь бы подбородок выше перекладины", - объясняет Игорь. За каждый такой рывок к победе человек получает три балла.Каждому участнику выделяется одна минута, в течение которой можно выполнять любые упражнения в любом порядке. Главное – набрать максимальное количество баллов."Русский силомер" против американского воркаутаРазрабатывать комплекс "Русского силомера" помогали спортсмены, профессиональные тренеры и ученые Уральского государственного университета физической культуры. Он полностью безопасен. Кроме того, у русских другая мотивация, считает спортсмен."Мы идем с самых низов, у нас есть слоган – "Турник в каждый двор". Наш спорт безопасный, зрелищный и самое главное – бесплатный. На этих площадках, где ребята воркаутом занимаются, ребенок подходит и видит сразу уровень мастера спорта. Все, он туда уже не пойдет. Это, я считаю, отталкивает обычного ребенка от турника. Нужно что-то более доступное", - уверен спортсмен.Для занятий "Русскими силомером", утверждает Пыжьянов, не нужно ни дорогой формы, ни специальной площадки, ни даже билетов на троллейбус, чтобы доехать до тренировки. Достаточно просто перекладины во дворе.Почему Крым – самый сильный регион РоссииВ Крыму "Русский силомер" сделали командным вид спорта. Его внедрили в школах, и в отличие от других регионов, здесь эта работа проводится системно во уже четвертый год. Соревнования проходят во всех учебных заведениях, достижения участников суммируются, и таким образом можно определить самый сильный класс, школу, институт, регион.В этом году состязания будут проводиться уже в четвертый раз, и начиная с прошлого года в них участвуют девочки, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым председатель наблюдательного совета МОО "Русское единство" Елена Аксенова."Мы собирали большое семинар-совещание с министрами спорта, у нас же есть школьное самоуправление, и в каждой школе есть министр спорта. И вот одним из вопросов было, а почему девушки не участвуют, мы тоже хотим. Я говорю, ну вы все уже взрослые, давайте проголосуем. И что вы думаете? По-моему, 4 или 5 против было, остальные "за", - говорит Аксенова.Личные достижения школьников тоже приветствуются и отмечаются, в каждой возрастной категории - с первого по пятое место. Но самое главное – это коллектив, когда сильные учат слабых, подчеркивает Елена Аксенова.В этом году, поскольку участников стало гораздо больше, появилась необходимость обучить методике школьных учителей. Физруков учили на практике – для них тоже провели соревнования."Пять человек от каждого муниципалитета принимали участие. Если честно, я опасалась. Но это было очень весело, у нас были педагоги даже 65+ и выполняли довольно сложные упражнения", - поделилась Елена Аксенова.Совсем скоро в школах стартует "Русский силомер - 2023", в котором будет задействовано рекордное количество участников. Во всех районах Крыма соревнования будут проходить до 20 октября.Читайте также на РИА Новости Крым:Можно ли платить за оценки: как наказывать и поощрять ребенкаВ Севастополе появятся ледовые катки в новых микрорайонах
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https://crimea.ria.ru/20230805/na-kovre-derzkaya-luchshey-v-bortsovskoy-lige-poddubnogo-stala-krymchanka-1130542420.html
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Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0b/1131995686_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_3602667d88c5ed0ef8efa5a6ecec3b02.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
спорт, крым, елена аксенова, игорь пыжьянов, русский силомер, новости крыма, общество
Что такое силомер, знают все: берешь молот, лупишь по специальной площадке, сила удара подымает отметку на шкале вверх. Все. А вот "Русский силомер" - это национальный вид спорта, скажем, как скандинавская ходьба, японская борьба сумо или бразильская капоэйра. Только возник он совсем недавно – в 2012 году, когда житель Екатеринбурга решил собрать в один комплекс все самые популярные в России упражнения на турнике.
Мастер спорта по армрестлингу Игорь Пыжьянов вместе со своими единомышленниками основал систему многоборья на гимнастической перекладине и провел в городе первые соревнования – в них участвовали ученики воскресных школ.
В 2016 году "Русский силомер" презентовали президенту России Владимиру Путину на форуме "Сообщество", участники которого боролись за президентские гранты. Путину - мастеру спорта по самбо и дзюдо - новое многоборье понравилось, и проект "Русский силомер" получил средства на развитие.
С тех пор он постепенно захватил всю страну. Соревнования проводятся в 75-ти регионах РФ, в них принимают участие школьники, студенты, военнослужащие, сотрудники МЧС и даже… заключенные. В этом году прошел чемпионат России по "Русскому силомеру" среди осужденных в исправительных колониях. В Екатеринбурге ежегодно проводят открытый чемпионат для всех желающих. Но самым сильным регионом официально стал Крым, почему – читайте в материале РИА Новости Крым.
История этого вида спорта
Говорят, все новое – это хорошо забытое старое. Упражнениями на турнике в России занимаются уже как минимум 200 лет, утверждает Игорь Пыжьянов. Перекладина была обязательным пунктом в воспитании русских царей, поскольку эти упражнения хорошо развивают мышцы, способствуют хорошему росту мальчика и укрепляют силу рук. А царь, согласитесь, должен выглядеть представительно.
"Перекладина считалась исключительно аристократическим хобби. При Александре III, а потом при Святом Николае II стали вводить упражнения на перекладине в армии. Так начали воспитывать полковников, руководителей войск, а потом дошло и до солдат. В советской армии это было уже одно из самых основных упражнений. Турник был в каждом дворе, и мы все выходили и смотрели, как здоровые дядьки с усами готовятся в армию, и пресс кубиками. Это было нашей мотивацией, и мы тоже пытались что-то сделать", - рассказал Пыжьянов в пресс-центре РИА Новости Крым.
Упражнения на турнике способствуют вытяжению позвоночника и как следствие – хорошему росту. Наверное, в детстве Игорь действительно очень любил подтягиваться, потому что рост мастера спорта из Екатеринбурга – 196 сантиметров.
Какие упражнения входят в многоборье
Всего их одиннадцать, хотя у некоторых упражнений есть разные варианты исполнения. Комплекс построен по принципу от простого к сложному – первые два пункта может выполнить абсолютно любой человек. В школьных соревнованиях их разрешают делать даже тем, кто освобожден от физкультуры по медицинским показаниям, правда, при наличии все-таки разрешающей справки от врачей.
"Первое упражнение – это когда человек, вися на перекладине, поднимает согнутые в коленях ноги до угла в 90 градусов. За это дается один балл. Это упражнение могут сделать буквально все. Второе упражнение – более тяжелое, но оно и стоит уже два балла. Это перехват, мы висим хватом сверху, меняем на хват снизу и получаем два балла, меняем обратно – получаем 4, и так далее", - рассказывает Игорь.
Третье упражнение называется "подтягивание рывком", которое в армии запрещают. "Человек хоть как дергается, лишь бы подбородок выше перекладины", - объясняет Игорь. За каждый такой рывок к победе человек получает три балла.
Четвертое упражнение – подъем прямых ног к перекладине. Это последнее упражнение, которое можно делать девочкам, все остальные – исключительно для мужчин, как-то: плавное подтягивание без рывков, подтягивание в планке, "уголком" - с ногами под углом 90 градусов. Самое сложное – подтягивание на одной руке, это самое "дорогое" упражнение стоит 30 баллов за каждую попытку.
Каждому участнику выделяется одна минута, в течение которой можно выполнять любые упражнения в любом порядке. Главное – набрать максимальное количество баллов.
"Русский силомер" против американского воркаута
"Я ничего не имею против воркаута, это хороший вид спорта, - замечает Игорь. - Но там какие-то страшные упражнения, очень травмоопасные. У нас травмоопасности ноль, все упражнения проверены столетиями".
Разрабатывать комплекс "Русского силомера" помогали спортсмены, профессиональные тренеры и ученые Уральского государственного университета физической культуры. Он полностью безопасен. Кроме того, у русских другая мотивация, считает спортсмен.
"Мы идем с самых низов, у нас есть слоган – "Турник в каждый двор". Наш спорт безопасный, зрелищный и самое главное – бесплатный. На этих площадках, где ребята воркаутом занимаются, ребенок подходит и видит сразу уровень мастера спорта. Все, он туда уже не пойдет. Это, я считаю, отталкивает обычного ребенка от турника. Нужно что-то более доступное", - уверен спортсмен.
Для занятий "Русскими силомером", утверждает Пыжьянов, не нужно ни дорогой формы, ни специальной площадки, ни даже билетов на троллейбус, чтобы доехать до тренировки. Достаточно просто перекладины во дворе.
Почему Крым – самый сильный регион России
В Крыму "Русский силомер" сделали командным вид спорта. Его внедрили в школах, и в отличие от других регионов, здесь эта работа проводится системно во уже четвертый год. Соревнования проходят во всех учебных заведениях, достижения участников суммируются, и таким образом можно определить самый сильный класс, школу, институт, регион.
В этом году состязания будут проводиться уже в четвертый раз, и начиная с прошлого года в них участвуют девочки, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым председатель наблюдательного совета МОО "Русское единство" Елена Аксенова.
"Мы собирали большое семинар-совещание с министрами спорта, у нас же есть школьное самоуправление, и в каждой школе есть министр спорта. И вот одним из вопросов было, а почему девушки не участвуют, мы тоже хотим. Я говорю, ну вы все уже взрослые, давайте проголосуем. И что вы думаете? По-моему, 4 или 5 против было, остальные "за", - говорит Аксенова.
Личные достижения школьников тоже приветствуются и отмечаются, в каждой возрастной категории - с первого по пятое место. Но самое главное – это коллектив, когда сильные учат слабых, подчеркивает Елена Аксенова.
"В прошлом году самой сильной школой Крыма стала Алуштинская школа №3. Этой школе был вручен переходящий Кубок "Самой сильной и дружной школе". Второе место заняла Петровская школа, Белогорский район. И на третьем оказалась рыбачьинская школа, город Алушта. В каждом муниципалитете был вручен Кубок самой сильной школе города или района".
В этом году, поскольку участников стало гораздо больше, появилась необходимость обучить методике школьных учителей. Физруков учили на практике – для них тоже провели соревнования.
"Пять человек от каждого муниципалитета принимали участие. Если честно, я опасалась. Но это было очень весело, у нас были педагоги даже 65+ и выполняли довольно сложные упражнения", - поделилась Елена Аксенова.
Совсем скоро в школах стартует "Русский силомер - 2023", в котором будет задействовано рекордное количество участников. Во всех районах Крыма соревнования будут проходить до 20 октября.
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