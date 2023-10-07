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В Севастополе появятся ледовые катки в новых микрорайонах
В Севастополе появятся ледовые катки в новых микрорайонах - РИА Новости Крым, 07.10.2023
В Севастополе появятся ледовые катки в новых микрорайонах
Одного городского катка, который сейчас строится в Севастополе, недостаточно для горожан, поэтому власти рассматривают возможность возведения еще нескольких... РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T14:01
2023-10-07T14:01
2023-10-07T14:04
севастополь
михаил развожаев
спорт
ледовый дворец в севастополе
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Одного городского катка, который сейчас строится в Севастополе, недостаточно для горожан, поэтому власти рассматривают возможность возведения еще нескольких ледовых арен в новых микрорайонах. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Ранее сообщалось, что в Севастополе завершено строительство ледового дворца Черноморского флота, он должен открыться до конца года. Развожаев подчеркнул, что это ведомственный каток Черноморского флота, а значит "режим его работы будет достаточно специфический", поскольку "прежде всего он построен для военно-спортивной подготовки военнослужащих"."Понятно, что какие-то мероприятия, я уверен, Черноморский флот будет проводить. Но для горожан он будет все-таки ограничено доступен", – пояснил губернатор.Глава города напомнил, что в рамках федеральной целевой программы в Севастополе строится каток на ул. Генерала Мельника. По его словам, он должен быть готов в следующем году. "Никаких предпосылок для того, чтобы стройка остановилась, нет. Хочется ее интенсифицировать. С подрядчиком департамент и служба заказчика работает. До конца года основные строительные работы будут завершены, а ввод будет в следующем году, конкретную дату я пока назвать не могу. Но это один из объектов, который я лично контролирую", – сказал губернатор.Он подчеркнул, что это "будет первый городской каток", на котором смогут заниматься маленькие хоккеисты и фигуристы. При этом отметил, что одного катка городу будет недостаточно. Поскольку возможности ФЦП и бюджета ограничены, рассматриваются другие варианты.Первый ледовый дворец для города в рамках ФЦП стали строить в Севастополе в 2021 году. Сообщалось, что первоначальная стоимость объекта по госконтракту составляла 913 млн рублей, а в эксплуатацию его планируют ввести в июле 2022 года. Подрядчик на данном объекте – компания "Асгард". Она же строит спортивно-оздоровительный комплекс им. 200-летия в Загородной балке и завершает реконструкцию исторического здания, в котором располагается художественный музей им. М. П. Крошицкого в центре города. Ледовый дворец Черноморского флота возводила компания "Арго", известная также как подрядчик одного из самых крупных в Севастополе строящихся объектов – культурного кластера на мысе Хрустальном. Читайте также на РИА Новости Крым:Авербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в КрымуЛедовый дворец ЧФ в Севастополе: когда ждать открытияНа ЮБК построят современный велотрек
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севастополь, михаил развожаев, спорт, ледовый дворец в севастополе, общество, новости крыма
В Севастополе появятся ледовые катки в новых микрорайонах
Развожаев: ледовые катки планируют построить в новых микрорайонах Севастополя
14:01 07.10.2023 (обновлено: 14:04 07.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Одного городского катка, который сейчас строится в Севастополе, недостаточно для горожан, поэтому власти рассматривают возможность возведения еще нескольких ледовых арен в новых микрорайонах. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Ранее сообщалось, что в Севастополе завершено строительство ледового дворца
Черноморского флота, он должен открыться до конца года.
Развожаев подчеркнул, что это ведомственный каток Черноморского флота, а значит "режим его работы будет достаточно специфический", поскольку "прежде всего он построен для военно-спортивной подготовки военнослужащих".
"Понятно, что какие-то мероприятия, я уверен, Черноморский флот будет проводить. Но для горожан он будет все-таки ограничено доступен", – пояснил губернатор.
Глава города напомнил, что в рамках федеральной целевой программы в Севастополе строится каток на ул. Генерала Мельника. По его словам, он должен быть готов в следующем году.
"Никаких предпосылок для того, чтобы стройка остановилась, нет. Хочется ее интенсифицировать. С подрядчиком департамент и служба заказчика работает. До конца года основные строительные работы будут завершены, а ввод будет в следующем году, конкретную дату я пока назвать не могу. Но это один из объектов, который я лично контролирую", – сказал губернатор.
Он подчеркнул, что это "будет первый городской каток", на котором смогут заниматься маленькие хоккеисты и фигуристы. При этом отметил, что одного катка городу будет недостаточно. Поскольку возможности ФЦП и бюджета ограничены, рассматриваются другие варианты.
"Конечно, одного катка городу не хватит. Будем думать, где (другие) проектировать. Одна из идей – сделать катки в новых микрорайонов, которые будут в рамках реализации программы комплексного развития территорий строиться. Это совместно с застройщиками будем делать, не чисто за государственные деньги. И город такие вот социально востребованные объекты получит", – заявил губернатор.
Первый ледовый дворец для города
в рамках ФЦП стали строить в Севастополе в 2021 году. Сообщалось, что первоначальная стоимость объекта по госконтракту составляла 913 млн рублей, а в эксплуатацию его планируют ввести в июле 2022 года.
Подрядчик на данном объекте – компания "Асгард". Она же строит спортивно-оздоровительный комплекс им. 200-летия в Загородной балке и завершает реконструкцию исторического здания
, в котором располагается художественный музей им. М. П. Крошицкого в центре города.
Ледовый дворец Черноморского флота
возводила компания "Арго", известная также как подрядчик одного из самых крупных в Севастополе строящихся объектов – культурного кластера на мысе Хрустальном.
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