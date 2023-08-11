https://crimea.ria.ru/20230811/sevastopol-zakupit-oborudovanie-dlya-muzeya-za-100-mln-1130659986.html
Севастополь закупит оборудование для музея за 100 млн
Севастополь закупит оборудование для музея за 100 млн - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Севастополь закупит оборудование для музея за 100 млн
Правительство Севастополя изыскало 100 млн рублей на покупку нового оборудования для отреставрированного художественного музея им. Крошицкого. Об этом на... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T08:28
2023-08-11T08:28
2023-08-11T08:28
новости крыма
севастополь
культура
искусство
общество
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя изыскало 100 млн рублей на покупку нового оборудования для отреставрированного художественного музея им. Крошицкого. Об этом на заседании правительства города сообщил губернатор города Михаил Развожаев, утверждая распоряжение изменить контракт с подрядчиком. Установка нового оборудования станет последним этапом ремонтно-реставрационных работ в здании музея им. Крошицкого, который является объектом культурного наследия. Работу выполнит прежний подрядчик – компания "Асгард", соответствующие изменения будут внесены в контракт.В депкапстрое отметили, что "100 млн рублей выделены из бюджета Севастополя".Ранее директор подрядной организации Игорь Анацкий сообщил РИА Новости Крым, что задержка с открытием музея была связана с поиском средств на закупку оборудования и оплату работ. Теперь "предстоит еще решить проблемы с логистикой, так как часть оборудования – импортное". Музей им. М. П. Крошицкого (здание бывшего доходного дома купца Гавалова – ред.) появился в Севастополе в 1899 году. Реставрация объекта длится уже 5 лет. Первым подрядчиком стала компания "Гуар", контракты с ней расторгли в 2020-м из-за нарушения условий договора. В декабре 2021 возглавлявшая на тот момент департамент культуры Севастополя Ирина Романец заявляла, что работы на объекте находятся "на третьей, завершающей стадии", и в октябре 2022 музей отпразднует 95-летний юбилей в родном здании. Позже стало известно, что этого не будет.Компания "Асгард" начала работы на объекте весной 2021 года. В начале 2023-го Игорь Анацкий сообщил, что основные работы по реставрации завершены. Но есть проблемы, из-за которых "переезд" картин из временных хранилищ в родное здание задержится как минимум до конца весны. Все это время фонды музея хранятся в помещениях кинотеатра "Москва".Читайте также на РИА Новости Крым:Медь и стекло – и все вручную: как возведут купол панорамы Севастополя В Ханском дворце завершили реставрацию шести объектов из 16
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости крыма, севастополь, культура, искусство , общество, михаил развожаев
Севастополь закупит оборудование для музея за 100 млн
Правительство Севастополя нашло 100 млн рублей на оборудование в музей им. Крошицкого
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя изыскало 100 млн рублей на покупку нового оборудования для отреставрированного художественного музея им. Крошицкого. Об этом на заседании правительства города сообщил губернатор города Михаил Развожаев, утверждая распоряжение изменить контракт с подрядчиком.
"Строительные работы закончены в рамках тех лимитов, которые были. Теперь мы нашли еще 100 миллионов, чтобы купить необходимое оборудование. Это дополнительные средства", – сказал Развожаев.
Установка нового оборудования станет последним этапом ремонтно-реставрационных работ в здании музея им. Крошицкого, который является объектом культурного наследия. Работу выполнит прежний подрядчик – компания "Асгард", соответствующие изменения будут внесены в контракт.
"После распоряжения губернатора будет заключено допсоглашение к контракту для закупки оборудования на объект", – уточнили РИА Новости Крым в департаменте капитального строительства.
В депкапстрое отметили, что "100 млн рублей выделены из бюджета Севастополя".
Ранее директор подрядной организации Игорь Анацкий сообщил
РИА Новости Крым, что задержка с открытием музея была связана с поиском средств на закупку оборудования и оплату работ. Теперь "предстоит еще решить проблемы с логистикой, так как часть оборудования – импортное".
Музей им. М. П. Крошицкого (здание бывшего доходного дома купца Гавалова – ред.) появился в Севастополе в 1899 году. Реставрация объекта длится уже 5 лет. Первым подрядчиком стала компания "Гуар", контракты с ней расторгли в 2020-м из-за нарушения условий договора. В декабре 2021 возглавлявшая на тот момент департамент культуры Севастополя Ирина Романец заявляла, что работы на объекте находятся "на третьей, завершающей стадии", и в октябре 2022 музей отпразднует 95-летний юбилей в родном здании. Позже стало известно, что этого не будет.
Компания "Асгард" начала работы на объекте весной 2021 года. В начале 2023-го Игорь Анацкий сообщил, что основные работы по реставрации завершены. Но есть проблемы, из-за которых "переезд" картин из временных хранилищ в родное здание задержится как минимум до конца весны. Все это время фонды музея хранятся в помещениях кинотеатра "Москва".
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