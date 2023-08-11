https://crimea.ria.ru/20230811/sevastopol-zakupit-oborudovanie-dlya-muzeya-za-100-mln-1130659986.html

Севастополь закупит оборудование для музея за 100 млн

Севастополь закупит оборудование для музея за 100 млн - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Севастополь закупит оборудование для музея за 100 млн

Правительство Севастополя изыскало 100 млн рублей на покупку нового оборудования для отреставрированного художественного музея им. Крошицкого. Об этом на... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T08:28

2023-08-11T08:28

2023-08-11T08:28

новости крыма

севастополь

культура

искусство

общество

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0a/1130660301_74:0:1206:637_1920x0_80_0_0_888066f070ddce6f9d23ef778bb65e1e.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя изыскало 100 млн рублей на покупку нового оборудования для отреставрированного художественного музея им. Крошицкого. Об этом на заседании правительства города сообщил губернатор города Михаил Развожаев, утверждая распоряжение изменить контракт с подрядчиком. Установка нового оборудования станет последним этапом ремонтно-реставрационных работ в здании музея им. Крошицкого, который является объектом культурного наследия. Работу выполнит прежний подрядчик – компания "Асгард", соответствующие изменения будут внесены в контракт.В депкапстрое отметили, что "100 млн рублей выделены из бюджета Севастополя".Ранее директор подрядной организации Игорь Анацкий сообщил РИА Новости Крым, что задержка с открытием музея была связана с поиском средств на закупку оборудования и оплату работ. Теперь "предстоит еще решить проблемы с логистикой, так как часть оборудования – импортное". Музей им. М. П. Крошицкого (здание бывшего доходного дома купца Гавалова – ред.) появился в Севастополе в 1899 году. Реставрация объекта длится уже 5 лет. Первым подрядчиком стала компания "Гуар", контракты с ней расторгли в 2020-м из-за нарушения условий договора. В декабре 2021 возглавлявшая на тот момент департамент культуры Севастополя Ирина Романец заявляла, что работы на объекте находятся "на третьей, завершающей стадии", и в октябре 2022 музей отпразднует 95-летний юбилей в родном здании. Позже стало известно, что этого не будет.Компания "Асгард" начала работы на объекте весной 2021 года. В начале 2023-го Игорь Анацкий сообщил, что основные работы по реставрации завершены. Но есть проблемы, из-за которых "переезд" картин из временных хранилищ в родное здание задержится как минимум до конца весны. Все это время фонды музея хранятся в помещениях кинотеатра "Москва".Читайте также на РИА Новости Крым:Медь и стекло – и все вручную: как возведут купол панорамы Севастополя В Ханском дворце завершили реставрацию шести объектов из 16

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, севастополь, культура, искусство , общество, михаил развожаев