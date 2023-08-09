https://crimea.ria.ru/20230809/v-khanskom-dvortse-zavershili-restavratsiyu-shesti-obektov-iz-16-1130639898.html

В Ханском дворце завершили реставрацию шести объектов из 16

В Ханском дворце завершили реставрацию шести объектов из 16 - РИА Новости Крым, 09.08.2023

В Ханском дворце завершили реставрацию шести объектов из 16

В Ханском дворце Бахчисарая завершены реставрационные работы на шести объектах комплекса. Полностью готовы на данный момент баня Сары-Гюзель, надгробная... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T21:26

2023-08-09T21:26

2023-08-09T21:26

"ханский дворец" в бахчисарае

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Ханском дворце Бахчисарая завершены реставрационные работы на шести объектах комплекса. Полностью готовы на данный момент баня Сары-Гюзель, надгробная ротонда, Екатерининская миля, а также три гробницы: Северное и Южное дюрбе, дюрбе Диляры Бикеч. Об этом сообщили в Министерстве культуры Крыма."По состоянию на сегодняшний день развернут полномасштабный ремонтно-реставрационный процесс на всем комплексе Ханского дворца. Работы ведутся как на территории ансамбля "Ханский дворец", так и на специально оборудованных производственных площадках вне территории музейного комплекса, где проводится реставрация отдельных архитектурных элементов", - сообщает пресс-служба министерства.Всего в комплекс федерального значения "Ханский дворец" входит 16 объектов. Средства на их реставрацию в объеме 3,6 млрд рублей выделены в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя".В полном объеме реставрация должна быть завершена до конца 2024 года.Как сообщалось, на обустройство садов и парков Ханского дворца выделено 626,7 млн рублей. На эти средства планируется благоустроить территорию, отремонтировать коммуникации, а также провести реставрацию парковых сооружений XVI -XVIII века.В ходе подготовки к проведению работ с территории объекта было перенесено более 200 захоронений немецких солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Такая необходимость возникла в связи с переустройством дворцовой садово-парковой зоны.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проведут бесплатные экскурсии "Дорогами Екатерины"В Херсонесе археологи обнаружили фрагмент уникальной статуи начала эрыСтатистика возрождения: сколько памятников восстановили в Крыму за год

https://crimea.ria.ru/20220402/sokhranenie-khanskogo-dvortsa-v-bakhchisarae-oboydetsya-v-2-mlrd-rubley-1122833913.html

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"ханский дворец" в бахчисарае, крым в истории: секреты, факты, фото, история, культура, новости крыма, минкульт крыма, бахчисарай