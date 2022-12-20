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Из Ханского дворца в Бахчисарае перенесут останки сотен немецких солдат

Из Ханского дворца в Бахчисарае перенесут останки сотен немецких солдат - РИА Новости Крым, 20.12.2022

Из Ханского дворца в Бахчисарае перенесут останки сотен немецких солдат

На территории Ханского дворца в Бахчисарае ведется работа по эксгумации останков немецких солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили РИА... РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T07:01

2022-12-20T07:01

2022-12-20T07:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. На территории Ханского дворца в Бахчисарае ведется работа по эксгумации останков немецких солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили РИА Новости Крым в министерстве культуры РК, всего с территории садово-парковой зоны музейного комплекса перенесут более 200 захоронений."На территории Ханского дворца ведутся работы по эксгумации немецких захоронений 1941-1942 годов. Общее количество захоронений – 202 единицы. Останки из еще 70-ти захоронений изъяты и перезахоронены в 2008 году", - уточнили в профильном министерстве.Кресты над могиламиКак рассказал РИА Новости Крым гендиректор Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Вадим Мартынюк, такая необходимость возникла в связи с предстоящим переустройством дворцовой садово-парковой зоны, где расположены немецкие могилы."О том, что на территории Ханского дворца есть немецкие захоронения известно давно. Размещение могил было упорядоченным, есть снимки с самолета, когда еще стояли кресты на территории Ханского дворца над могилами немецких солдат. По утвержденной проектной документации в рамках Федеральной целевой программы, связанной с ремонтно-реставрационными работами Ханского дворца, предполагается вскрывать грунт, немного понижать уровень площади Главного двора. Поэтому возникла такая необходимость", - пояснил Мартынюк.Вечный приютРаботы ведут специалисты Службы перезахоронения в Юго-Западном регионе России немецкой гуманитарной общественной организации "Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями". Работают во взаимодействии с Ассоциацией международного мемориального сотрудничества "Военные мемориалы"."Изымаются различные элементы, в частности жетоны, которые идентифицируют немецкого солдата. Работы осложнены погодными условиями. Но если все будет благополучно, завершить их планируется в течение 3-5 дней", - уточнил руководитель музея.По его словам, останки немецких солдат перезахоронят на кладбище возле села Гончарное, в 20 километрах от Севастополя, у южной стороны автодороги Севастополь — Ялта.Ремонтно-реставрационные работы в Ханском дворце проводятся в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2025 года и продолжаются уже пятый год. На мероприятия по сохранению уникальных историко-культурных объектов и дворцового ансамбля предусмотрено 1,98 млрд рублей. Сейчас реставраторы закончили реставрацию девяти объектов комплекса. Ханский дворец в Бахчисарае – единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, фамильное достояние династии Гиреев. На протяжении веков он служил символом государственной власти ханской семьи. Дворец остается одной из визитных карточек полуострова и входит в число наиболее посещаемых туристами памятников. Старейшие постройки дворцового комплекса – Большая Ханская мечеть и бани Сары-Гюзель – датируются 1532 годом.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайна завала № 131: новые находки в АджимушкаеВ Керчи нашли останки офицера, написавшего свое имя на котелкеЗа что в Крыму судить мертвецов?

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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