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Реставраторы закончили девять объектов в Ханском дворце Бахчисарая

Реставраторы закончили девять объектов в Ханском дворце Бахчисарая - РИА Новости Крым, 11.12.2022

Реставраторы закончили девять объектов в Ханском дворце Бахчисарая

Пятый год идет реконструкция музея-заповедника "Ханский дворец" в Бахчисарае, на работы в общей сложности было выделено 1,98 млрд бюджетных рублей. На объекте... РИА Новости Крым, 11.12.2022

2022-12-11T13:45

2022-12-11T13:45

2022-12-11T13:45

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"ханский дворец" в бахчисарае

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Пятый год идет реконструкция музея-заповедника "Ханский дворец" в Бахчисарае, на работы в общей сложности было выделено 1,98 млрд бюджетных рублей. На объекте не раз менялись подрядчики, срывались сроки, с инспекцией приезжал глава Крыма Сергей Аксенов и выносил представления о возможных санкциях одной из подрядных организаций. В том, как сегодня обстоят дела на культовом историческом объекте полуострова, разбирался корреспондент РИА Новости Крым.Культовый ансамбльБахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник включает в себя 119 объектов культурного наследия, а его фондовые коллекции насчитывают порядка 150 тыс. музейных предметов. Масштабные ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения – единственного в мире образца крымско-татарской дворцовой архитектуры — проводятся впервые.После неурядиц с подрядчиками на федеральном уровне было принято решение отдать ансамбль под патронат Роскапстроя.Как сообщили РИА Новости Крым в республиканском министерстве культуры, ремонтно-реставрационные работы ведутся как на территории ансамбля "Ханский дворец", так и на специально оборудованных производственных площадках вне территории комплекса, где идет реставрация отдельных архитектурных элементов.Протезирование, гипсовые рамы и бароккоПо словам реставратора компании "Художественная роспись", входящей в СТГ Групп, Андрея Потехи, с доставкой материалов на объект проблем нет, несмотря на санкции."Материалы поступают в срок, простоев не бывает. Что касается видов работ, относящихся к высокохудожественным, то мы давно заменили краски, кисти и другой инструмент достойными отечественными аналогами. Реставрация такого масштабного объекта – процесс сложный. Ты не можешь с уверенностью предсказать, как поведет себя конструкция и что окажется за следующим снятым слоем материала", – рассказал художник.Сейчас в главном корпусе кропотливо колдуют над крышей. Протезирования потребовали многие прогнившие балки. Кровельщики выстроили стропильную систему: после вибраций на многих стенах ожидаемо пошли трещины."В художественном отношении Ханский дворец – действительно уникальный объект. Это синтез живописи, встречаются фрагменты не только турецкой, но и барочной росписи. Удивительно, но здесь даже сохранились гипсовые оконные рамы, простоявшие 300 лет. Во многом сказался крымский климат. Хотя при нанесении красок смущает именно зной, жара, чтобы текстура краски не поплыла. Летом стены прожариваются практически полностью, что потребует нанесения специальных укрепляющих составов", – поделился Андрей Потеха.Также реставратор отмечает, что Ханский дворец славится не только убранством помещений, но своим садом и ландшафтом. Зеленому интерьеру, по мнению мастера, необходимо не меньше внимания.Поспешный моветонПо словам аттестованного специалиста Министерства культуры РФ по реставрации объектов культурного наследия Анатолия Пряшникова, реставрация сродни археологии и крайне нестандартная отрасль."В реставрации зачастую случаются большие отступления от проекта. При расчистках обнаруживаются вещи, которые могут изменить весь ход работ. Реставрация – это не евроремонт, сделать "красиво" – это моветон в нашем деле. И самый главный враг реставрации – это спешка. Здесь не нужно привязываться к срокам и стремиться сдать объект к концу года, а вести реставрацию ровно столько, сколько нужно. Самое главное – попытаться повторить руку мастера, приблизиться к его замыслу. Бывает, мы намеренно состариваем некоторые элементы, чтобы добиться исторической подлинности насколько это возможно", – считает Пряшников.Также по мнению эксперта, строгая отчетность 73 ФЗ "О защите объектов культурного наследия" хоть и затягивает процесс, но необходима для сохранения памятников истории, а послабления приведут к невосполнимым утратам.При этом специалист уверен, что подход к выбору подрядчика в реставрации должен быть адресным. Если у подрядчика достойная репутация, то и расчеты с ним могут быть поэтапными. Анатолий Пряшников подчеркивает, что отрасль переживает большой кадровый кризис. Выйти из него поможет создание реставрационных мастерских с обучением и аттестацией мастеров на объектах.Ханский дворец в Бахчисарае – единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, фамильное достояние династии Гиреев. На протяжении веков он служил символом государственной власти ханской семьи. Дворец остается одной из визитных карточек полуострова и входит в число наиболее посещаемых туристами памятников. Старейшие постройки дворцового комплекса – Большая Ханская мечеть и бани Сары-Гюзель – датируются 1532 годом.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали самые популярные туристические объектыСохранение Ханского дворца в Бахчисарае обойдется в 2 млрд рублейРеконструкция Ханского дворца – какие риски возможны

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