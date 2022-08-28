Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали самые популярные туристические объекты - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20220828/v-krymu-nazvali-samye-populyarnye-turisticheskie-obekty-1124304142.html
В Крыму назвали самые популярные туристические объекты
В Крыму назвали самые популярные туристические объекты - РИА Новости Крым, 28.08.2022
В Крыму назвали самые популярные туристические объекты
Самыми популярными у туристов в Крыму остаются объекты культурного наследия, расположенные на Южнобережье, в том числе - знаменитые царские дворцы, рассказал в... РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T18:57
2022-08-28T18:57
радио "спутник в крыму"
культура
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/19/1118984622_0:20:1620:931_1920x0_80_0_0_d32d6402f7c058efcb8cca848d04b968.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Самыми популярными у туристов в Крыму остаются объекты культурного наследия, расположенные на Южнобережье, в том числе - знаменитые царские дворцы, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Комитета Государственного Совета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.По его словам, средняя стоимость входного билета на объекты показа в Крыму составляет около 500 рублей. При этом школьники и студенты могут посетить музеи, выставки и театры бесплатно по "Пушкинской карте":"Напомню, оформить карту можно на "Госуслугах" либо в отделениях банка. Ранее выделялось 3 тыс. на год, с 10 января сумма будет уже 5 тыс. рублей. На региональном уровне средняя стоимость билета - 500 рублей, то есть - 10 посещений. Все госучреждения работают с "Пушкинской картой", но есть и негосударственные партнеры, перечень которых можно посмотреть в приложении "Госуслуги.Культура".Ранее Волков рекомендовал объекты, которые обязательны к посещению в Крыму. По его мнению, жители и гости Крыма обязательно должны составить собственный субботний культурный план, в который должны попасть Воронцовский, Ливадийский и Массандровский дворцы, домик Чехова в Ялте, дом Александра Грина и мемориальный музей Веры Мухиной в Феодосии, дом Волошина в Коктебеле, Генуэзская крепость в Судаке, маршрут Малый Иерусалим в Евпатории, Ханский дворец в Бахчисарае.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/19/1118984622_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_fb3ed13929a60e0a3e666c94e4f3e897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, крым, общество
В Крыму назвали самые популярные туристические объекты

Глава госкомитета по культуре Волков: туристы выбирают Южнобережье Крыма

18:57 28.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛасточкино гнездо
Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Самыми популярными у туристов в Крыму остаются объекты культурного наследия, расположенные на Южнобережье, в том числе - знаменитые царские дворцы, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Комитета Государственного Совета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.
"В Крыму очень много популярных экскурсионных объектов. Большой популярностью пользуются, например, этнические музеи. Но больше всего туристов привлекает Южнобережье. Прежде всего, уникальные Ливадийский и Воронцовский дворцы, Ласточкино гнездо", - констатирует Волков.
По его словам, средняя стоимость входного билета на объекты показа в Крыму составляет около 500 рублей. При этом школьники и студенты могут посетить музеи, выставки и театры бесплатно по "Пушкинской карте":
"Напомню, оформить карту можно на "Госуслугах" либо в отделениях банка. Ранее выделялось 3 тыс. на год, с 10 января сумма будет уже 5 тыс. рублей. На региональном уровне средняя стоимость билета - 500 рублей, то есть - 10 посещений. Все госучреждения работают с "Пушкинской картой", но есть и негосударственные партнеры, перечень которых можно посмотреть в приложении "Госуслуги.Культура".
Ранее Волков рекомендовал объекты, которые обязательны к посещению в Крыму. По его мнению, жители и гости Крыма обязательно должны составить собственный субботний культурный план, в который должны попасть Воронцовский, Ливадийский и Массандровский дворцы, домик Чехова в Ялте, дом Александра Грина и мемориальный музей Веры Мухиной в Феодосии, дом Волошина в Коктебеле, Генуэзская крепость в Судаке, маршрут Малый Иерусалим в Евпатории, Ханский дворец в Бахчисарае.
Радио "Спутник в Крыму"КультураКрымОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:04ВСУ нанесли удар по спецкорпусу ЗАЭС с ядерным топливом
20:02Пожар на рынке в Волжском локализован
20:01Такие же рыжие и пушистые: кот Мостик побывал в персиковом саду
19:47Логотип столицы Крыма будут придумывать всей Россией
19:32Пожар в Волжском разросся до 7 тысяч кв. метров – людей эвакуируют
19:26Как стать уверенным человеком – рекомендации бизнес-тренера
19:21В Севастополе системы ПВО сбили беспилотник– губернатор
18:57В Крыму назвали самые популярные туристические объекты
18:40Сколько раз сердечники вызывали "скорую" на этой жаркой неделе
18:22Полиция Австрии не подтвердила информацию об убийстве Натальи Вовк
18:22В школах России 12 сентября расскажут о военной спецоперации
18:21Крупный пожар на рынке в Волжском: что известно
18:01Лето в Крыму сменится жарким бархатным сезоном - ФОБОС
17:42Что думают о красоте военнослужащих в России – опрос
17:16ВСУ стреляли по Каховке HIMARS и из "Точки-У"
17:12Что с долларом: россияне перестают интересоваться курсами валют
16:44Сколько школ и детсадов будут работать на Херсонщине с 1 сентября
16:30Австрийское издание сообщает о гибели убийцы Дарьи Дугиной – Натальи Вовк
16:03Беженцы из Украины в Великобритании лишатся поддержки и жилья
15:36В Греции опровергли причастность к атакам турецких самолетов
Лента новостейМолния