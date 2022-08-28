В Крыму назвали самые популярные туристические объекты
Глава госкомитета по культуре Волков: туристы выбирают Южнобережье Крыма
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛасточкино гнездо
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Самыми популярными у туристов в Крыму остаются объекты культурного наследия, расположенные на Южнобережье, в том числе - знаменитые царские дворцы, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Комитета Государственного Совета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.
"В Крыму очень много популярных экскурсионных объектов. Большой популярностью пользуются, например, этнические музеи. Но больше всего туристов привлекает Южнобережье. Прежде всего, уникальные Ливадийский и Воронцовский дворцы, Ласточкино гнездо", - констатирует Волков.
По его словам, средняя стоимость входного билета на объекты показа в Крыму составляет около 500 рублей. При этом школьники и студенты могут посетить музеи, выставки и театры бесплатно по "Пушкинской карте":
"Напомню, оформить карту можно на "Госуслугах" либо в отделениях банка. Ранее выделялось 3 тыс. на год, с 10 января сумма будет уже 5 тыс. рублей. На региональном уровне средняя стоимость билета - 500 рублей, то есть - 10 посещений. Все госучреждения работают с "Пушкинской картой", но есть и негосударственные партнеры, перечень которых можно посмотреть в приложении "Госуслуги.Культура".
Ранее Волков рекомендовал объекты, которые обязательны к посещению в Крыму. По его мнению, жители и гости Крыма обязательно должны составить собственный субботний культурный план, в который должны попасть Воронцовский, Ливадийский и Массандровский дворцы, домик Чехова в Ялте, дом Александра Грина и мемориальный музей Веры Мухиной в Феодосии, дом Волошина в Коктебеле, Генуэзская крепость в Судаке, маршрут Малый Иерусалим в Евпатории, Ханский дворец в Бахчисарае.