https://crimea.ria.ru/20220828/v-krymu-nazvali-samye-populyarnye-turisticheskie-obekty-1124304142.html

В Крыму назвали самые популярные туристические объекты

В Крыму назвали самые популярные туристические объекты - РИА Новости Крым, 28.08.2022

В Крыму назвали самые популярные туристические объекты

Самыми популярными у туристов в Крыму остаются объекты культурного наследия, расположенные на Южнобережье, в том числе - знаменитые царские дворцы, рассказал в... РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T18:57

2022-08-28T18:57

2022-08-28T18:57

радио "спутник в крыму"

культура

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Самыми популярными у туристов в Крыму остаются объекты культурного наследия, расположенные на Южнобережье, в том числе - знаменитые царские дворцы, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Комитета Государственного Совета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.По его словам, средняя стоимость входного билета на объекты показа в Крыму составляет около 500 рублей. При этом школьники и студенты могут посетить музеи, выставки и театры бесплатно по "Пушкинской карте":"Напомню, оформить карту можно на "Госуслугах" либо в отделениях банка. Ранее выделялось 3 тыс. на год, с 10 января сумма будет уже 5 тыс. рублей. На региональном уровне средняя стоимость билета - 500 рублей, то есть - 10 посещений. Все госучреждения работают с "Пушкинской картой", но есть и негосударственные партнеры, перечень которых можно посмотреть в приложении "Госуслуги.Культура".Ранее Волков рекомендовал объекты, которые обязательны к посещению в Крыму. По его мнению, жители и гости Крыма обязательно должны составить собственный субботний культурный план, в который должны попасть Воронцовский, Ливадийский и Массандровский дворцы, домик Чехова в Ялте, дом Александра Грина и мемориальный музей Веры Мухиной в Феодосии, дом Волошина в Коктебеле, Генуэзская крепость в Судаке, маршрут Малый Иерусалим в Евпатории, Ханский дворец в Бахчисарае.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, крым, общество