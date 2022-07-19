https://crimea.ria.ru/20220719/kogda-i-zachem-v-krymu-besplatno-puskayut-vo-vse-muzei-1123886722.html

Когда и зачем в Крыму бесплатно пускают во все музеи

Когда и зачем в Крыму бесплатно пускают во все музеи - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Когда и зачем в Крыму бесплатно пускают во все музеи

Музеи Крыма принимают посетителей бесплатно в рамках программы "Крымские культурные субботы", акция, которая впервые прошла в минувшую субботу, оказалась... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T03:31

2022-07-19T03:31

2022-07-19T03:31

радио "спутник в крыму"

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Музеи Крыма принимают посетителей бесплатно в рамках программы "Крымские культурные субботы", акция, которая впервые прошла в минувшую субботу, оказалась востребованной, музеи собрали настоящий аншлаг. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета Госсовета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков, а также объяснил цели новой программы и рекомендовал те объекты, которые обязательны к посещению.По его словам, решение о проведении такой акции поможет поднять уровень культуры в обществе, а значит, музеи, хотя и лишатся части выручки, в итоге получат гораздо больше:"Деньги, заработанные от культуры, идут на ее развитие. Люди посещают музеи — это просвещение граждан, это и есть развитие культуры. Поэтому здесь нет никакого убытка, здесь есть работа на перспективу, вовлечение граждан в культурную среду", — пояснил парламентарий.Также он поделился списком мест, обязательных к посещению. По мнению Волкова, жители и гости Крыма обязательно должны составить собственный субботний культурный план, в который должны попасть Воронцовский, Ливадийский и Массандровский дворцы, домик Чехова в Ялте, где до сих пор растут карликовая груша и кедры, посаженные руками писателя, дом главного автора-романтика XX века Александра Грина и мемориальный музей Веры Мухиной в Феодосии, дом Волошина в Коктебеле, Генуэзская крепость в Судаке, маршрут Малый Иерусалим в Евпатории с его караимскими кенасами и Текие дервишей. Также Волков советует посетить Ханский дворец в Бахчисарае, хотя признает, что в старой части города есть сложности с парковкой автотранспорта и напоминает, что сейчас можно увидеть не все объекты дворцового комплекса:"Дворец доступен для посетителей, но ряд его объектов находится на реставрации. Сейчас четыре объекта сданы полностью — это усыпальницы Гиреев. Гарем сейчас еще можно увидеть, но в ближайшее время он будет закрыт на реставрацию", — проинформировал гость эфира.Он также напомнил о том, что Феодосийская картинная галерея сейчас также закрыта на реставрацию, которая должна завершиться в этом году, но уже после окончания курортного сезона. А еще анонсировал реставрацию знаменитого евпаторийского объекта — исторической дачи "Альпийская Роза":"Историческая дача пришла в очень серьезный упадок еще при Украине. Мы рады, если та или иная коммерческая структура готова привести в порядок тот или иной объект. В данном случае в Евпатории так и произошло. Здание станет частью частного парка миниатюр "Альпийская роза". К реставрации подойдут в конце лета, работы будут проводиться около года. Но хочу подчеркнуть, что выставки на этом объекте будут коммерческими, а значит, платными", — пояснил Волков.

https://crimea.ria.ru/20220705/finishnaya-pryamaya-restavratsiya-galerei-ayvazovskogo-vypolnena-na-90-1123753784.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму