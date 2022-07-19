Рейтинг@Mail.ru
Когда и зачем в Крыму бесплатно пускают во все музеи - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20220719/kogda-i-zachem-v-krymu-besplatno-puskayut-vo-vse-muzei-1123886722.html
Когда и зачем в Крыму бесплатно пускают во все музеи
Когда и зачем в Крыму бесплатно пускают во все музеи - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Когда и зачем в Крыму бесплатно пускают во все музеи
Музеи Крыма принимают посетителей бесплатно в рамках программы "Крымские культурные субботы", акция, которая впервые прошла в минувшую субботу, оказалась... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T03:31
2022-07-19T03:31
радио "спутник в крыму"
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123193845_0:50:1620:961_1920x0_80_0_0_9dc3840950b56eb60c4ad23d77e215a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Музеи Крыма принимают посетителей бесплатно в рамках программы "Крымские культурные субботы", акция, которая впервые прошла в минувшую субботу, оказалась востребованной, музеи собрали настоящий аншлаг. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета Госсовета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков, а также объяснил цели новой программы и рекомендовал те объекты, которые обязательны к посещению.По его словам, решение о проведении такой акции поможет поднять уровень культуры в обществе, а значит, музеи, хотя и лишатся части выручки, в итоге получат гораздо больше:"Деньги, заработанные от культуры, идут на ее развитие. Люди посещают музеи — это просвещение граждан, это и есть развитие культуры. Поэтому здесь нет никакого убытка, здесь есть работа на перспективу, вовлечение граждан в культурную среду", — пояснил парламентарий.Также он поделился списком мест, обязательных к посещению. По мнению Волкова, жители и гости Крыма обязательно должны составить собственный субботний культурный план, в который должны попасть Воронцовский, Ливадийский и Массандровский дворцы, домик Чехова в Ялте, где до сих пор растут карликовая груша и кедры, посаженные руками писателя, дом главного автора-романтика XX века Александра Грина и мемориальный музей Веры Мухиной в Феодосии, дом Волошина в Коктебеле, Генуэзская крепость в Судаке, маршрут Малый Иерусалим в Евпатории с его караимскими кенасами и Текие дервишей. Также Волков советует посетить Ханский дворец в Бахчисарае, хотя признает, что в старой части города есть сложности с парковкой автотранспорта и напоминает, что сейчас можно увидеть не все объекты дворцового комплекса:"Дворец доступен для посетителей, но ряд его объектов находится на реставрации. Сейчас четыре объекта сданы полностью — это усыпальницы Гиреев. Гарем сейчас еще можно увидеть, но в ближайшее время он будет закрыт на реставрацию", — проинформировал гость эфира.Он также напомнил о том, что Феодосийская картинная галерея сейчас также закрыта на реставрацию, которая должна завершиться в этом году, но уже после окончания курортного сезона. А еще анонсировал реставрацию знаменитого евпаторийского объекта — исторической дачи "Альпийская Роза":"Историческая дача пришла в очень серьезный упадок еще при Украине. Мы рады, если та или иная коммерческая структура готова привести в порядок тот или иной объект. В данном случае в Евпатории так и произошло. Здание станет частью частного парка миниатюр "Альпийская роза". К реставрации подойдут в конце лета, работы будут проводиться около года. Но хочу подчеркнуть, что выставки на этом объекте будут коммерческими, а значит, платными", — пояснил Волков.
https://crimea.ria.ru/20220705/finishnaya-pryamaya-restavratsiya-galerei-ayvazovskogo-vypolnena-na-90-1123753784.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123193845_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a5ad9ce35e240bcd17528cb885facd9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм в крыму
Когда и зачем в Крыму бесплатно пускают во все музеи

В Крыму заработала акция "Крымские культурные субботы"

03:31 19.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Историко-археологический музей-заповедник "Неаполь-скифский"
Историко-археологический музей-заповедник Неаполь-скифский - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Музеи Крыма принимают посетителей бесплатно в рамках программы "Крымские культурные субботы", акция, которая впервые прошла в минувшую субботу, оказалась востребованной, музеи собрали настоящий аншлаг. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета Госсовета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков, а также объяснил цели новой программы и рекомендовал те объекты, которые обязательны к посещению.

"Крымские культурные субботы" — новшество этого года. К акции присоединились все без исключения крымские музеи, кроме частных. В минувшую субботу, 16 июля, впервые вход сделали свободным для всех желающих. И у нас был аншлаг", — рассказал Волков.

По его словам, решение о проведении такой акции поможет поднять уровень культуры в обществе, а значит, музеи, хотя и лишатся части выручки, в итоге получат гораздо больше:
"Деньги, заработанные от культуры, идут на ее развитие. Люди посещают музеи — это просвещение граждан, это и есть развитие культуры. Поэтому здесь нет никакого убытка, здесь есть работа на перспективу, вовлечение граждан в культурную среду", — пояснил парламентарий.
Также он поделился списком мест, обязательных к посещению. По мнению Волкова, жители и гости Крыма обязательно должны составить собственный субботний культурный план, в который должны попасть Воронцовский, Ливадийский и Массандровский дворцы, домик Чехова в Ялте, где до сих пор растут карликовая груша и кедры, посаженные руками писателя, дом главного автора-романтика XX века Александра Грина и мемориальный музей Веры Мухиной в Феодосии, дом Волошина в Коктебеле, Генуэзская крепость в Судаке, маршрут Малый Иерусалим в Евпатории с его караимскими кенасами и Текие дервишей. Также Волков советует посетить Ханский дворец в Бахчисарае, хотя признает, что в старой части города есть сложности с парковкой автотранспорта и напоминает, что сейчас можно увидеть не все объекты дворцового комплекса:
"Дворец доступен для посетителей, но ряд его объектов находится на реставрации. Сейчас четыре объекта сданы полностью — это усыпальницы Гиреев. Гарем сейчас еще можно увидеть, но в ближайшее время он будет закрыт на реставрацию", — проинформировал гость эфира.
Он также напомнил о том, что Феодосийская картинная галерея сейчас также закрыта на реставрацию, которая должна завершиться в этом году, но уже после окончания курортного сезона. А еще анонсировал реставрацию знаменитого евпаторийского объекта — исторической дачи "Альпийская Роза":
Реконструкция галереи Айвазовского - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 17:19
Финишная прямая: реставрация галереи Айвазовского выполнена на 90%
"Историческая дача пришла в очень серьезный упадок еще при Украине. Мы рады, если та или иная коммерческая структура готова привести в порядок тот или иной объект. В данном случае в Евпатории так и произошло. Здание станет частью частного парка миниатюр "Альпийская роза". К реставрации подойдут в конце лета, работы будут проводиться около года. Но хочу подчеркнуть, что выставки на этом объекте будут коммерческими, а значит, платными", — пояснил Волков.
 
Радио "Спутник в Крыму"Туризм в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:01Отложенный спрос: эксперт спрогнозировал рост турпотока в Крым
03:31Когда и зачем в Крыму бесплатно пускают во все музеи
00:01Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 19 июля
22:26Смертельное ДТП в Крыму: "КамАз" снес легковушку с пассажирами
22:14В Бахчисарае горит подстанция: часть города осталась без света
22:05Главные события и заявления дня, 18 июля
21:58Диетолог назвала чудо-траву от переедания и для счастья
21:14Психолог назвал ошибки родителей в воспитании мальчиков и девочек
20:32Минсельхоз РК назвал среднюю заплату крымского агрария
19:34Ракетный обстрел ВСУ Каховской ГЭС: что известно
18:42Украина ударила в район Каховской ГЭС — СМИ
18:11Эксперимент по продаже рецептурных лекарств проведут в России
17:39Более трех тысяч абонентов "Крымэнерго" остались без электроснабжения
17:32Константинов об освобожденных регионах: мы ближе всех ментально
16:38В Севастополе мужчина сорвался со скалы на диком пляже
16:38Путин заявил о необходимости увеличения финансирования IT-сферы
16:26Запорожский город Пологи: масштабы бедствия и помощь России
16:06В Севастополе двух туристов унесло в открытое море
16:03Подпольный "Кембридж": в Ялте силовики накрыли нелегальную частную школу
Лента новостейМолния