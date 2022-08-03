https://crimea.ria.ru/20220803/tayna-zavala--131-novye-nakhodki-v-adzhimushkae-1124054836.html

Тайна завала № 131: новые находки в Аджимушкае

Тайна завала № 131: новые находки в Аджимушкае - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Тайна завала № 131: новые находки в Аджимушкае

В Аджимушкайских каменоломнях, где проходит ежегодная военно-археологическая экспедиция, нашли орден "Красной Звезды". Награда в неплохом состоянии, потеряла... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T19:12

2022-08-03T19:12

2022-08-03T19:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым, Наталья Дремова. В Аджимушкайских каменоломнях, где проходит ежегодная военно-археологическая экспедиция, нашли орден "Красной Звезды". Награда в неплохом состоянии, потеряла лишь кусочек эмали на одном из лучей, и сам металл немного потемнел.По номеру ордена специалисты сейчас устанавливают владельца, затем начнут искать его родственников. "Красную Звезду" поисковики нашли во время разбора одного из многочисленных завалов в Центральных каменоломнях.Груды глыб и камней перекрывают часть ходов Аджимушкая. Они образовались во время попыток немцев подорвать каменоломни с поверхности.Не Аджимушкаем единым: Партизанские подземелья Керченского полуострова>>СправкаВ Аджимушкайских каменоломнях со второй половины марта до конца октября 1942 г. части войск Крымского фронта сражались с немецкими войсками. В каменоломнях также находились тысячи мирных жителей. Длина раскопанных ходов центральных каменоломен более 8 км.В отчете одного из "пионеров" аджимушкайских раскопок Виктора Соколова, руководителя одесской группы, этот завал обозначен под номером 131. В 1992 году поисковикам удалось пробраться чуть вперед под камнями. Они нашли смятую стену газоубежища. Такие стали сооружать после первых газовых атак фашистов: небольшое пространство огораживалось камнями и, по возможности, герметично изолировалось.Ученые спасают документы Красной армии, пролежавшие в земле 80 лет>>Из отчета В. Соколова, май 1992 г.:"Нашли: остатки солдатской одежды, шинели с черными петлицами младшего лейтенанта, винтовочную масленку, разбитую чашку, целлулоидный подворотничок, стекло от часов, циркуль, несколько разноцветных карандашей, несколько десятков винтовочных патронов в обоймах, 2 презерватива, обрывки металлической пулеметной ленты. Попадается много фрагментов бумаг. Нашли листовку на польском или словацком языке с речью И.В. Сталина…"Перечень находок в разных частях завала очень большой. Отыскались тут хлебные карточки на апрель, возможно, 1941 года (последняя цифра трудночитаема), страницы брошюры о важности работы тыла, наставления по стрелковому оружию, железные весы. Неизвестный сапер или строитель понтонов, оказавшийся в каменоломнях, бросил тут конспект о возведении переправ. Можно только гадать, в чьем кармане или планшете были обрывки бланков телеграмм, и мишени зеленого цвета. Свидетельством о том, что в этом месте люди находились если не постоянно, то длительное время, были обнаруженное кострище, обгоревшие факелы из автомобильных покрышек.Но главной находкой в завале № 131 стали человеческие останки, пострадавшие от камней. А среди них оказался солдатский медальон-смертник. И не пустой. Виктор Соколов тогда прочитал тогда данные солдата так: "Козозаев Плат. Васильевич". Спустя годы удалось установить, что останки принадлежат сержанту Казазаеву Ивану Васильевичу, уроженцу Ставрополья. "В конечном счете, родственники его были найдены и получили от своего отца и деда последнюю весточку, которую ждали все послевоенные десятилетия", — упомянул Владимир Симонов. А завал стал именным, "казазаевским".Этот завал оказался "упорным". Дважды за последнее тридцатилетие его пытались "штурмовать" члены поисковой экспедиции. Потом сочли не очень перспективным в смысле находок.Главную солдатскую медаль вернули семье ветерана Отечественной войны>>Но именно в этом году "завал Казазаева" все же дождался исследователей. Работы на нем, как отметил Владимир Симонов, близятся к концу. И можно будет пройти дальше, по ходу, который был закрыт около восьмидесяти лет назад.КстатиРанее ордена в Аджимушкайских каменоломнях за полвека их исследования находили дважды. В 1984 году были обнаружены награды полковника Федора Верушкина, среди которых оказался орден Красной Звезды. А в 2005 году в руки поисковиков попал орден "Знак Почета", которым был награжден Яков Козловский.

https://crimea.ria.ru/20210727/Ukrainets-pomogaet-izuchat-Adzhimushkay-istoriya-odna-i-pobeda-odna--1119845196.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подвиги героев, керчь, общество