https://crimea.ria.ru/20220712/glavnuyu-soldatskuyu-medal-vernuli-seme-veterana-otechestvennoy-voyny-1123792220.html

Главную солдатскую медаль вернули семье ветерана Отечественной войны

Главную солдатскую медаль вернули семье ветерана Отечественной войны - РИА Новости Крым, 12.07.2022

Главную солдатскую медаль вернули семье ветерана Отечественной войны

РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T03:07

2022-07-12T03:07

2022-07-12T03:07

керчь

подвиги героев

крым в великой отечественной войне

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Наталья ДремоваВ керченскую семью спустя 50 лет вернулась фронтовая награда. Единственная, которой был награжден Илья Петрович Сиротинин. Он ее потерял почти полвека назад. А в апреле этого года знак отличия нашли керчане у подножья горы Митридат. Так медаль снова обрела владельца. Награду жители Керчи принесли поисковикам, а те передали номер в лабораторию "Солдатский медальон": установить владельца. Иногда хозяева потерянных орденов и медалей находятся в самых разных уголках страны, а то и за рубежом — в Армении, Грузии, Узбекистане, Украине.Живы сын солдата Николай Ильич, который родился в 1930 году, и дочь, Вера Ильинична.В 1941 году на фронт Илья Сиротинин не попал. Возможно, его, трудившегося в рыболовецкой артели, планировали призвать позже, но не успели. Но он рассказывал родным, что в 1942 году, когда эвакуировали с Керченского полуострова советские войска, он помогал переправляться солдатам.Семья погибшего солдата из Грузии обрела могилу своего героя под Керчью>>Повестку в армию Илье Сиротинину вручили сразу после освобождения Крыма, в апреле 1944-го. Военную специальность 36-летнему мужчине определили скромную: ездовой. Он оказался среди тех, кто обеспечивает бойцов на передовой всем необходимым. И шансы погибнуть у него были точно такие же, как у связистов, артиллеристов или рядовых пехотинцев.Медаль "За отвагу" он получил во время освобождения Прибалтики. В наградном листе сказано: "Под сильным арт-минометным огнем противника доставлял боеприпасы и продукты питания в боевые порядки рот. В бою 23.2.1945 года огнем из винтовки убил 2 немецких солдат".Не Аджимушкаем единым: Партизанские подземелья Керченского полуострова>>После окончания войны Илья Сиротинин получал и юбилейные медали, но "За отвагу" была ему дороже всего. Он потерял ее где-то в 70-х годах. Возможно, во время одной из встреч с товарищами-фронтовиками у Митридата. Ушко разогнулось, колодка осталась на пиджаке, а сама медаль оказалась на земле.Родные потом неоднократно обращались в военкомат, надеясь получить копию медали. Но им навстречу не пошли. Так что возвращение настоящей награды стало большой радостью.

керчь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, подвиги героев, крым в великой отечественной войне