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Главную солдатскую медаль вернули семье ветерана Отечественной войны - РИА Новости Крым, 12.07.2022
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Главную солдатскую медаль вернули семье ветерана Отечественной войны
Главную солдатскую медаль вернули семье ветерана Отечественной войны - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Главную солдатскую медаль вернули семье ветерана Отечественной войны
РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T03:07
2022-07-12T03:07
керчь
подвиги героев
крым в великой отечественной войне
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Наталья ДремоваВ керченскую семью спустя 50 лет вернулась фронтовая награда. Единственная, которой был награжден Илья Петрович Сиротинин. Он ее потерял почти полвека назад. А в апреле этого года знак отличия нашли керчане у подножья горы Митридат. Так медаль снова обрела владельца. Награду жители Керчи принесли поисковикам, а те передали номер в лабораторию "Солдатский медальон": установить владельца. Иногда хозяева потерянных орденов и медалей находятся в самых разных уголках страны, а то и за рубежом — в Армении, Грузии, Узбекистане, Украине.Живы сын солдата Николай Ильич, который родился в 1930 году, и дочь, Вера Ильинична.В 1941 году на фронт Илья Сиротинин не попал. Возможно, его, трудившегося в рыболовецкой артели, планировали призвать позже, но не успели. Но он рассказывал родным, что в 1942 году, когда эвакуировали с Керченского полуострова советские войска, он помогал переправляться солдатам.Семья погибшего солдата из Грузии обрела могилу своего героя под Керчью&gt;&gt;Повестку в армию Илье Сиротинину вручили сразу после освобождения Крыма, в апреле 1944-го. Военную специальность 36-летнему мужчине определили скромную: ездовой. Он оказался среди тех, кто обеспечивает бойцов на передовой всем необходимым. И шансы погибнуть у него были точно такие же, как у связистов, артиллеристов или рядовых пехотинцев.Медаль "За отвагу" он получил во время освобождения Прибалтики. В наградном листе сказано: "Под сильным арт-минометным огнем противника доставлял боеприпасы и продукты питания в боевые порядки рот. В бою 23.2.1945 года огнем из винтовки убил 2 немецких солдат".Не Аджимушкаем единым: Партизанские подземелья Керченского полуострова&gt;&gt;После окончания войны Илья Сиротинин получал и юбилейные медали, но "За отвагу" была ему дороже всего. Он потерял ее где-то в 70-х годах. Возможно, во время одной из встреч с товарищами-фронтовиками у Митридата. Ушко разогнулось, колодка осталась на пиджаке, а сама медаль оказалась на земле.Родные потом неоднократно обращались в военкомат, надеясь получить копию медали. Но им навстречу не пошли. Так что возвращение настоящей награды стало большой радостью.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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керчь, подвиги героев, крым в великой отечественной войне
Главную солдатскую медаль вернули семье ветерана Отечественной войны

Потерянная 50 лет тому медаль "За отвагу" снова обрела хозяев

03:07 12.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоМедаль "За отвагу!" ветерана Великой Отечественной войны, гвардии полковника Василия Галыгина
Медаль За отвагу! ветерана Великой Отечественной войны, гвардии полковника Василия Галыгина - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
Наталья Дремова
В керченскую семью спустя 50 лет вернулась фронтовая награда. Единственная, которой был награжден Илья Петрович Сиротинин. Он ее потерял почти полвека назад. А в апреле этого года знак отличия нашли керчане у подножья горы Митридат. Так медаль снова обрела владельца.
Награду жители Керчи принесли поисковикам, а те передали номер в лабораторию "Солдатский медальон": установить владельца. Иногда хозяева потерянных орденов и медалей находятся в самых разных уголках страны, а то и за рубежом — в Армении, Грузии, Узбекистане, Украине.
"Оказалось, что солдат — наш, керченский, после войны вернулся, а сейчас здесь живут его сын и внучка, — рассказал заместитель командира керченского военно-патриотического отряда "Помним" Сергей Кравченко. — С помощью администрации мы установили керчан с фамилиями Сиротинин и отчествами Ильич, и я принялся за обход. И первый адрес — в точку! Вышла ко мне женщина. Я спрашиваю: "Николай Ильич тут проживал?" А она мне: "Почему проживал, он и сейчас тут живет!"
Живы сын солдата Николай Ильич, который родился в 1930 году, и дочь, Вера Ильинична.
В 1941 году на фронт Илья Сиротинин не попал. Возможно, его, трудившегося в рыболовецкой артели, планировали призвать позже, но не успели. Но он рассказывал родным, что в 1942 году, когда эвакуировали с Керченского полуострова советские войска, он помогал переправляться солдатам.
Семья погибшего солдата из Грузии обрела могилу своего героя под Керчью>>
Повестку в армию Илье Сиротинину вручили сразу после освобождения Крыма, в апреле 1944-го. Военную специальность 36-летнему мужчине определили скромную: ездовой. Он оказался среди тех, кто обеспечивает бойцов на передовой всем необходимым. И шансы погибнуть у него были точно такие же, как у связистов, артиллеристов или рядовых пехотинцев.
Медаль "За отвагу" он получил во время освобождения Прибалтики. В наградном листе сказано: "Под сильным арт-минометным огнем противника доставлял боеприпасы и продукты питания в боевые порядки рот. В бою 23.2.1945 года огнем из винтовки убил 2 немецких солдат".
Не Аджимушкаем единым: Партизанские подземелья Керченского полуострова>>
После окончания войны Илья Сиротинин получал и юбилейные медали, но "За отвагу" была ему дороже всего. Он потерял ее где-то в 70-х годах. Возможно, во время одной из встреч с товарищами-фронтовиками у Митридата. Ушко разогнулось, колодка осталась на пиджаке, а сама медаль оказалась на земле.
Родные потом неоднократно обращались в военкомат, надеясь получить копию медали. Но им навстречу не пошли. Так что возвращение настоящей награды стало большой радостью.
© Наталья ДремоваСемья фронтовика Ильи Сиротинина. Впереди - дети Ильи Сиротинина, Николай и Вера.
Семья фронтовика Ильи Сиротинина. Впереди - дети Ильи Сиротинина, Николай и Вера.
© Наталья Дремова
Семья фронтовика Ильи Сиротинина. Впереди - дети Ильи Сиротинина, Николай и Вера.
 
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