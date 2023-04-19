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В Крыму проведут бесплатные экскурсии "Дорогами Екатерины"
В Крыму проведут бесплатные экскурсии "Дорогами Екатерины" - РИА Новости Крым, 18.04.2023
В Крыму проведут бесплатные экскурсии "Дорогами Екатерины"
19 апреля в честь 240-й годовщины вхождения Крыма в Российскую империю пройдет акция "Дорогами Екатерины". Об этом сообщает Туристический портал Крыма. Во... РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-19T08:23
2023-04-19T08:23
2023-04-18T22:03
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крым в истории: секреты, факты, фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. 19 апреля в честь 240-й годовщины вхождения Крыма в Российскую империю пройдет акция "Дорогами Екатерины". Об этом сообщает Туристический портал Крыма. Во многих регионах полуострова пройдут бесплатные экскурсии, связанные с путешествием Екатерины Великой 1787 года, а также по историческим местам, связанным с историей Российской империи.В Симферополе проведут обзорную экскурсию "Екатерининская миля". Сбор группы намечен в 11.00 в сквере у танка-памятника освободителям города. Пешеходный маршрут включает в себя Александро-Невский собор, странноприимный дом Александра Таранова-Белозерова, бывший путевой дворец Екатерины II, Екатерининский сад с памятником, а также первый православный храм города – церковь св. Константина и Елены, где молилась великая императрица.В Алуште состоится экскурсия под названием "Алушта – жемчужинка в короне Великой Екатерины". В 11.00 желающие могут прийти к памятнику Пушкину на Центральной набережной и посетить такие локации, как башня Алустон и памятник основателю Алушты византийскому императору Юстиниану, храмы Всех Крымских Святых и Феодора Стратилата, дача "Голубка" и другие.В Белогорском районе устроят экскурсию для школьников. Им покажут белогорское "Ласточкино гнездо" - бывший путевой дворец императрицы Екатерины в селе Криничное, рассказала РИА Новости Крым директор Белогорского историко-краеведческого музея Марклена Керямова.Тематические экскурсии пройдут также в Ялте, Бахчисарае, Судаке, Феодосии, Керчи, Евпатории. В Черноморском на видеоэкране Дома культуры покажут презентацию, посвященную путешествию Екатерины Великой по Крыму. С полным расписанием мероприятий можно ознакомиться на Туристическом портале Министерства курортов и туризма Крыма.Также 18 апреля, в Ливадийском дворце состоялась церемония гашения конверта с маркой в честь 240-летия вхождения Крыма, Тамани и Кубани в состав Российский империи. С годовщиной всех крымчан поздравила официальный представитель МИДа Мария Захарова, которая сообщила, что "Почта России" выпустит по этому поводу специальный почтовый блок.Читайте также на РИА Новости Крым:Потомок Екатерины II в Крыму: горжусь тем, что я русский и православныйРоссияне хотели бы пообщаться с Петром I и Сталиным – данные ВЦИОМИсторию Симферополя важно сохранять в топонимах – краевед
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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екатерина ii, крым, новости, история, новости крыма, крым в истории: секреты, факты, фото, культура
В Крыму проведут бесплатные экскурсии "Дорогами Екатерины"
240 лет в составе России: 19 апреля в Крыму проведут акцию "Дорогами Екатерины"
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. 19 апреля в честь 240-й годовщины вхождения Крыма в Российскую империю пройдет акция "Дорогами Екатерины". Об этом сообщает Туристический портал Крыма. Во многих регионах полуострова пройдут бесплатные экскурсии, связанные с путешествием Екатерины Великой 1787 года, а также по историческим местам, связанным с историей Российской империи.
В Симферополе проведут обзорную экскурсию "Екатерининская миля". Сбор группы намечен в 11.00 в сквере у танка-памятника освободителям города. Пешеходный маршрут включает в себя Александро-Невский собор, странноприимный дом Александра Таранова-Белозерова, бывший путевой дворец Екатерины II, Екатерининский сад с памятником, а также первый православный храм города – церковь св. Константина и Елены, где молилась великая императрица.
В Алуште состоится экскурсия под названием "Алушта – жемчужинка в короне Великой Екатерины". В 11.00 желающие могут прийти к памятнику Пушкину на Центральной набережной и посетить такие локации, как башня Алустон и памятник основателю Алушты византийскому императору Юстиниану, храмы Всех Крымских Святых и Феодора Стратилата, дача "Голубка" и другие.
В Белогорском районе устроят экскурсию для школьников. Им покажут белогорское "Ласточкино гнездо" - бывший путевой дворец императрицы Екатерины в селе Криничное, рассказала РИА Новости Крым директор Белогорского историко-краеведческого музея Марклена Керямова.
"Там находится здание, которое подготовили специально к приезду Екатерины II. Вокруг него разбили парк, специально для этого приглашали английского садовода, который там высаживал деревья. В этом доме дважды останавливалась императрица Екатерина, когда ехала через наш город в Феодосию и обратно", - сообщила руководитель музея.
Тематические экскурсии пройдут также в Ялте, Бахчисарае, Судаке, Феодосии, Керчи, Евпатории
. В Черноморском
на видеоэкране Дома культуры покажут презентацию, посвященную путешествию Екатерины Великой по Крыму. С полным расписанием мероприятий можно ознакомиться на Туристическом портале
Министерства курортов и туризма Крыма.
Также 18 апреля, в Ливадийском дворце состоялась
церемония гашения конверта с маркой в честь 240-летия вхождения Крыма, Тамани и Кубани в состав Российский империи. С годовщиной всех крымчан поздравила
официальный представитель МИДа Мария Захарова, которая сообщила, что "Почта России" выпустит по этому поводу специальный почтовый блок.
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