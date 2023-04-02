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Россияне хотели бы пообщаться с Петром I и Сталиным – данные ВЦИОМ

Россияне хотели бы пообщаться с Петром I и Сталиным – данные ВЦИОМ - РИА Новости Крым, 02.04.2023

Россияне хотели бы пообщаться с Петром I и Сталиным – данные ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, насколько россияне интересуются историей своей страны и знают ли выдающихся исторических... РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T08:27

2023-04-02T08:27

2023-04-02T08:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, насколько россияне интересуются историей своей страны и знают ли выдающихся исторических деятелей.На вопрос об интересе к истории России, утвердительно ответили 90% граждан. Об отсутствии такого увлечения заявили 9% опрошенных, причем больше всего среди них было представителей молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (24%).На вопрос, с кем из выдающихся личностей прошлого мечтают познакомиться, большинство опрошенных ответили – с Петром I (17%). Серьезную конкуренцию царю-реформатору составил вождь всех народов Иосиф Виссарионович (15%). Авторы опроса назвали такой паритет весьма логичным: Петр I провел ряд важных государственных реформ, сделал Россию морской державой и одержал несколько блестящих военных побед. Под руководством Иосифа Сталина Советский Союз одержал победу в Великой Отечественной войне и сумел в кратчайшие сроки восстановить экономику после нее.Среди других известных деятелей, с которыми хотели бы пообщаться россияне, - Александр Пушкин, Владимир Ленина, Екатерина II, Михаил Ломоносов, Петр Столыпин, Николай II, полководкц Александр Суворов, Леонид Брежнев, Иван Грозный, маршал победы Георгий Жуков, Михаил Лермонтова и Александр II.Опрошенным также предложили ответить на вопрос, в какой исторический период им хотелось бы отправиться, если бы вдруг была изобретена машина времени. Лидером предпочтений оказался XX век (29%) – время больших исторических свершений: электрификации всей страны, больших коммунистических строек, покорения Севера и полета советского человека в космос. Больше всего таких ответов – 30% опрошенных - дали люди в возрасте 45+, которые еще помнят свое советское детство.На втором месте по уровню популярности оказался XIX век – 16%, на третьем – XVIII (12 %). Жить в XXI веке, то есть в наши дни, хотят всего 10% опрошенных, это четвертая позиция в рейтинге. Интересно, что в XIX веке желает жить подавляющее количество участвующих в опросе москвичей и петербуржцев. Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько россиян чувствуют себя счастливыми – опросСколько россиян поддерживают СВО и вхождение новых регионов – опросЖенщины в бизнесе: как зарабатывать больше, оставаясь женой и мамой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, вциом, опрос, история, новости