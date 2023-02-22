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Сколько россиян поддерживают СВО и вхождение новых регионов – опрос - РИА Новости Крым, 22.02.2023
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Сколько россиян поддерживают СВО и вхождение новых регионов – опрос
Сколько россиян поддерживают СВО и вхождение новых регионов – опрос - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Сколько россиян поддерживают СВО и вхождение новых регионов – опрос
Специальную военную операцию на сегодняшний день поддерживают 68% россиян, 75% граждан одобряют вхождение новых регионов в состав РФ. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T13:10
2023-02-22T13:10
сво
россия
общество
вциом
социология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Специальную военную операцию на сегодняшний день поддерживают 68% россиян, 75% граждан одобряют вхождение новых регионов в состав РФ. Об этом сообщил руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов."Сегодня абсолютное большинство – 68% – поддерживают решение о проведении специальной военной операции. Этот показатель стабилен и что важно – он выше февраля 2022 года, когда, собственно, спецоперация началась. 80% сегодня считают значимым для страны промежуточные итоги (СВО), 75% положительно относятся к вхождению новых территорий в состав Российской Федерации", - сказал Мамонов в ходе круглого стола по итогам послания президента Федеральному собранию на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По словам социолога, отрицательно относятся в СВО и образованию новых субъектов порядка 11% граждан.Представитель ВЦИОМ отметил, что текущую общественно-политическую ситуацию в стране определяют три базовых элемента: сохранение эффекта консолидации общества и власти, сохранение эффекта адаптации к экономическим вызовам, а также структурные изменения и поиск новых векторов развития.Среди тенденций Мамонов также выделил сохранение эффекта консолидации общества вокруг президента.Также порядка 73% опрошенных заявляют о том, что президент действует в интересах большинства. Этот показатель в течение года вырос на 20%.
https://crimea.ria.ru/20221024/rossiyane-dolzhny-podderzhivat-uchastnikov-svo-na-vsekh-urovnyakh--mnenie-1125063718.html
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РИА Новости Крым
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сво, россия, общество, вциом, социология
Сколько россиян поддерживают СВО и вхождение новых регионов – опрос

ВЦИОМ: спецоперацию поддерживают две трети россиян

13:10 22.02.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСовместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО
Совместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Специальную военную операцию на сегодняшний день поддерживают 68% россиян, 75% граждан одобряют вхождение новых регионов в состав РФ. Об этом сообщил руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов.
"Сегодня абсолютное большинство – 68% – поддерживают решение о проведении специальной военной операции. Этот показатель стабилен и что важно – он выше февраля 2022 года, когда, собственно, спецоперация началась. 80% сегодня считают значимым для страны промежуточные итоги (СВО), 75% положительно относятся к вхождению новых территорий в состав Российской Федерации", - сказал Мамонов в ходе круглого стола по итогам послания президента Федеральному собранию на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
По словам социолога, отрицательно относятся в СВО и образованию новых субъектов порядка 11% граждан.
Представитель ВЦИОМ отметил, что текущую общественно-политическую ситуацию в стране определяют три базовых элемента: сохранение эффекта консолидации общества и власти, сохранение эффекта адаптации к экономическим вызовам, а также структурные изменения и поиск новых векторов развития.
Среди тенденций Мамонов также выделил сохранение эффекта консолидации общества вокруг президента.
"За прошедший год мы зафиксировали существенный рост всех основных показателей отношения к президенту. Это, прежде всего, показатель доверия – 78% по итогам 2022 года, плюс 13 процентных пунктов (в течение года). По одобрению деятельности показатель 2022 года – 75%, динамика по году 15%", – указал специалист.
Также порядка 73% опрошенных заявляют о том, что президент действует в интересах большинства. Этот показатель в течение года вырос на 20%.
Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября 2022, 19:21
Россияне должны поддерживать участников СВО на всех уровнях – мнение
 
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