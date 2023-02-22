https://crimea.ria.ru/20230222/skolko-rossiyan-podderzhivayut-svo-i-vkhozhdenie-novykh-regionov--opros-1127148682.html
Сколько россиян поддерживают СВО и вхождение новых регионов – опрос
Сколько россиян поддерживают СВО и вхождение новых регионов – опрос - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Сколько россиян поддерживают СВО и вхождение новых регионов – опрос
Специальную военную операцию на сегодняшний день поддерживают 68% россиян, 75% граждан одобряют вхождение новых регионов в состав РФ. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T13:10
2023-02-22T13:10
2023-02-22T13:10
сво
россия
общество
вциом
социология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127123305_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_02c4e78a6e4a1668d2d205a0b33bd34e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Специальную военную операцию на сегодняшний день поддерживают 68% россиян, 75% граждан одобряют вхождение новых регионов в состав РФ. Об этом сообщил руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов."Сегодня абсолютное большинство – 68% – поддерживают решение о проведении специальной военной операции. Этот показатель стабилен и что важно – он выше февраля 2022 года, когда, собственно, спецоперация началась. 80% сегодня считают значимым для страны промежуточные итоги (СВО), 75% положительно относятся к вхождению новых территорий в состав Российской Федерации", - сказал Мамонов в ходе круглого стола по итогам послания президента Федеральному собранию на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По словам социолога, отрицательно относятся в СВО и образованию новых субъектов порядка 11% граждан.Представитель ВЦИОМ отметил, что текущую общественно-политическую ситуацию в стране определяют три базовых элемента: сохранение эффекта консолидации общества и власти, сохранение эффекта адаптации к экономическим вызовам, а также структурные изменения и поиск новых векторов развития.Среди тенденций Мамонов также выделил сохранение эффекта консолидации общества вокруг президента.Также порядка 73% опрошенных заявляют о том, что президент действует в интересах большинства. Этот показатель в течение года вырос на 20%.
https://crimea.ria.ru/20221024/rossiyane-dolzhny-podderzhivat-uchastnikov-svo-na-vsekh-urovnyakh--mnenie-1125063718.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127123305_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b36ba41c09e7c3850ad7719c77220de.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, россия, общество, вциом, социология
Сколько россиян поддерживают СВО и вхождение новых регионов – опрос
ВЦИОМ: спецоперацию поддерживают две трети россиян
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Специальную военную операцию на сегодняшний день поддерживают 68% россиян, 75% граждан одобряют вхождение новых регионов в состав РФ. Об этом сообщил руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов.
"Сегодня абсолютное большинство – 68% – поддерживают решение о проведении специальной военной операции. Этот показатель стабилен и что важно – он выше февраля 2022 года, когда, собственно, спецоперация началась. 80% сегодня считают значимым для страны промежуточные итоги (СВО), 75% положительно относятся к вхождению новых территорий в состав Российской Федерации", - сказал Мамонов в ходе круглого стола по итогам послания президента Федеральному собранию на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
По словам социолога, отрицательно относятся в СВО и образованию новых субъектов порядка 11% граждан.
Представитель ВЦИОМ отметил, что текущую общественно-политическую ситуацию в стране определяют три базовых элемента: сохранение эффекта консолидации общества и власти, сохранение эффекта адаптации к экономическим вызовам, а также структурные изменения и поиск новых векторов развития.
Среди тенденций Мамонов также выделил сохранение эффекта консолидации общества вокруг президента.
"За прошедший год мы зафиксировали существенный рост всех основных показателей отношения к президенту. Это, прежде всего, показатель доверия – 78% по итогам 2022 года, плюс 13 процентных пунктов (в течение года). По одобрению деятельности показатель 2022 года – 75%, динамика по году 15%", – указал специалист.
Также порядка 73% опрошенных заявляют о том, что президент действует в интересах большинства. Этот показатель в течение года вырос на 20%.