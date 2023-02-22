https://crimea.ria.ru/20230222/skolko-rossiyan-podderzhivayut-svo-i-vkhozhdenie-novykh-regionov--opros-1127148682.html

Сколько россиян поддерживают СВО и вхождение новых регионов – опрос

Сколько россиян поддерживают СВО и вхождение новых регионов – опрос - РИА Новости Крым, 22.02.2023

Сколько россиян поддерживают СВО и вхождение новых регионов – опрос

Специальную военную операцию на сегодняшний день поддерживают 68% россиян, 75% граждан одобряют вхождение новых регионов в состав РФ. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T13:10

2023-02-22T13:10

2023-02-22T13:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Специальную военную операцию на сегодняшний день поддерживают 68% россиян, 75% граждан одобряют вхождение новых регионов в состав РФ. Об этом сообщил руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов."Сегодня абсолютное большинство – 68% – поддерживают решение о проведении специальной военной операции. Этот показатель стабилен и что важно – он выше февраля 2022 года, когда, собственно, спецоперация началась. 80% сегодня считают значимым для страны промежуточные итоги (СВО), 75% положительно относятся к вхождению новых территорий в состав Российской Федерации", - сказал Мамонов в ходе круглого стола по итогам послания президента Федеральному собранию на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По словам социолога, отрицательно относятся в СВО и образованию новых субъектов порядка 11% граждан.Представитель ВЦИОМ отметил, что текущую общественно-политическую ситуацию в стране определяют три базовых элемента: сохранение эффекта консолидации общества и власти, сохранение эффекта адаптации к экономическим вызовам, а также структурные изменения и поиск новых векторов развития.Среди тенденций Мамонов также выделил сохранение эффекта консолидации общества вокруг президента.Также порядка 73% опрошенных заявляют о том, что президент действует в интересах большинства. Этот показатель в течение года вырос на 20%.

https://crimea.ria.ru/20221024/rossiyane-dolzhny-podderzhivat-uchastnikov-svo-na-vsekh-urovnyakh--mnenie-1125063718.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, россия, общество, вциом, социология