https://crimea.ria.ru/20230216/zhenschiny-v-biznese-kak-zarabatyvat-bolshe-ostavayas-zhenoy-i-mamoy-1127006193.html

Женщины в бизнесе: как зарабатывать больше, оставаясь женой и мамой

Женщины в бизнесе: как зарабатывать больше, оставаясь женой и мамой - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Женщины в бизнесе: как зарабатывать больше, оставаясь женой и мамой

Планирование, поддержка и работа со страхами – ключевые инструменты, которые позволяют женщине развиваться в современном мире и совмещать разные социальные... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T08:46

2023-02-16T08:46

2023-02-16T08:46

радио "спутник в крыму"

общество

совет эксперта

психология

крым

екатерина демурия

мнения

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Психолог Екатерина Демурия рассказала о проблемах женского предпринимательства и способах решения Психолог Екатерина Демурия рассказала о проблемах женского предпринимательства и способах решения audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Планирование, поддержка и работа со страхами – ключевые инструменты, которые позволяют женщине развиваться в современном мире и совмещать разные социальные роли. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала член крымского отделения Всероссийской организации "Женщины бизнеса", психолог Екатерина Демурия.Ассоциация "Женщины бизнеса" существует в России более 15 лет, в Крыму отделение открылось в 2022 году. Внутри сообщества женщины-предприниматели могут делиться опытом, развивать экономическую самостоятельность, продвигать коммерческие проекты и оказывать друг другу конкретную квалифицированную помощь."(Когда начинаешь свое дело – ред.) кажется, что нет информации, нет поддержки, что ты один на необитаемом острове. Но если начать спрашивать, можно все это найти – поддержку, знания, инвестиции, – рассказала Демурия. – Попасть в такое сообщество – это колоссальный ресурс. У нас каждый специалист в своем деле, и любая проблема решается за три касания".По словам эксперта, самые распространенные среди начинающих женщин-предпринимателей страхи связаны с распределением времени и компетенциями. Важную роль на этапе старта играет поддержка семьи, но часто бывает так, что близкие имеют другую позицию или поддержка есть, но ее недостаточно. Тогда стоит обратить внимание на общественные организации, которые помогают чувствовать себя увереннее, ответить на многие вопросы и не бросить свое начинание на полпути, говорит Демурия.На вопрос о том, может ли женщина выбрать между реализацией в семье и на работе, психолог посоветовала прежде всего быть честными с самой собой.С чего начатьПуть к самореализации лежит через борьбу со своими страхами, отметила эксперт. Начинать свое дело она рекомендует с работы над ними и поиска поддержки и единомышленников. Кроме того, важно исходить из того, что имеет человек на данном этапе жизни.Например, если у женщины есть прибыльная, но не любимая работа, не стоит поспешно увольняться и отправляться на поиски себя. Для такого решения, как минимум, нужно иметь финансовую подушку безопасности."Будучи предпринимателем, я двигаюсь, зарабатываю ровно столько, сколько мне необходимо. Поэтому тут вопрос приоритетов. Имеет значение и то, покрываем ли мы базовые потребности, скажем, в коммунальных услугах, еде, одежде. Если нет, и финансовой подушки тоже нет, то тут вопрос – надо ли бросаться в омут с головой", - подчеркнула она.В таком случае, эффективнее продолжить ходить на нелюбимую работу, постепенно уделяя время тому, что нравится. В конечном счете реализация себя в том, что умеешь и приносит удовольствие, ответственный подход к делу приведут человека и к доходу, заключила специалист.С головой в декретПсихолог отметила, что для многих женщин стартовой точкой в профессиональном развитии становится декрет. Во-первых, у женщины появляется дополнительная ответственность и она начинает хотеть большего, во-вторых, она учится более эффективно распределять свое время и ищет возможность заниматься чем-то кроме ухода за ребенком, а в-третьих, анализирует свою жизнь и ищет ответ на вопрос "кто я?"."Кто-то уходит в декрет и погружается в ребенка. Это время передохнуть, а после вернуться на работу и двигаться дальше. Для кого-то это возможность задуматься о том, кто я и что я буду делать дальше", - отметила она.Вместе с тем, к окончанию декретного отпуска женщине предстоит решить вопрос – а хочет ли она возвращаться на свою работу, и если нет, то почему. Случается так, что к созданию собственного дела уже на этом этапе молодую маму подталкивает сам социум. В пример Демурия привела ситуацию, когда женщина водит ребенка на кружки и понимает, как можно улучшить эту услугу, или же сама организовывает место для детского досуга в районе своего проживания, потому что ранее их там не было.Чувство виныОдна из проблем, с которой сталкиваются женщины-предприниматели – чувство вины перед семьей. Демурия напомнила, что найти баланс между работой, личной жизнью и общением с детьми возможно, главное - просчитать свое время."Можно провести день, записывая, сколько времени ушло на еду, на соцсети, на семью, на дорогу, на кружки, на отдых, и понять, на сколько эффективно оно расходуется или пожирается, например, теми же соцсетями. И исходя из этого анализа распределять его, в том числе на развитие, — предложила психолог. — Вот у меня есть два-три часа. Что я буду делать? Это же мое время, от меня зависит, как я буду им управлять, сколько в нем будет моей жизни и жизни моей семьи".Кроме того, она советует напрямую поговорить с близкими и узнать, насколько переживания жены и мамы обоснованы.Читайте также на РИА Новости Крым:В России утвердили новую стратегию действий в интересах женщинКак за 30 лет изменилось отношение россиян к открытию своего дела - ВЦИОММалый бизнес в цифрах: Крымстат подвел итоги Сплошного наблюдения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, психология, крым, екатерина демурия, мнения